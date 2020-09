Hannover

Der Zustand der Welt, die Trennung von der Mutter seines Kindes, der Tod seines Bruders vor 23 Jahren – Popliedermacher Pohlmann (48, „Wenn jetzt Sommer wär’“) verarbeitet viel auf seinem neuen Album „Falschgoldrichtig“ ( BMG Music). Warum es dennoch oft tröstlich klingt, erzählt er im NP-Interview.

Lassen Sie uns über Besonnenheit reden, nicht nur wegen des Stücks „Besonnen“, sondern weil es auch generell Thema des Albums zu sein scheint.

Es ist auf jeden Fall ein Thema, war es schon vor Corona. Der Zustand der Welt ist schon lange relativ unbesonnen, siehe Trump, Putin, Bolsonaro ... Ich mache mir seit langer Zeit meine Gedanken über den Klimawandel und mein Verhalten als Konsument. Und sehe gleichzeitig zu, wie solche Scharfmacher die Welt untereinander aufteilen. Wenn wir Pech haben, sind wir in 20 Jahren noch ganz woanders. Man hat noch vor zehn Jahren gesagt : „Ach, in 100, 150 Jahren ...“ „Nach mir die Sintflut!“ höre ich darin..

Die kommt schneller, als man denkt ...

Und nun stöhnen wir, wenn wir nur fünf Tage hintereinander 36 Grad haben. Und das ist erst der Anfang. Ich kann deswegen inzwischen schlecht schlafen, habe Tinnitus und Hörstürze. Bald wird es nicht nur den Ökos wie mir so gehen, sondern auch ganz vielen anderen, die merken, was da über sie kommt. Und es gibt ja viele Möglichkeiten zu flüchten, in digitale Welten, Alkohol und andere Süchte. Dazu kommt dann noch Corona, wo wir unser Gesicht verdecken. Es gibt in „Besonnen“ diese Zeile: „Du schenkst mir ein Lächeln an einem wolkenreichen Tag, und ich konnte dir keins geben“. Das sind für mich Menschen, die besonnen sind: die den anderen so sein lassen, wie er ist, und etwas rüberschicken, was mit einem Miteinander zu tun hat. Und dann sieht man die AfD und Trump und all diese anderen Vögel – wir haben gar keine Zeit, uns um die zu kümmern. Wir haben zu viel anderes zu tun: Wir müssen diesen Planeten vor uns retten.

„Ich bin eigentlich ein Philantrop“

Wie lange gären solche Gedanken in Ihnen, bevor aus ihnen Lieder werden?

Lange. Ich habe bestimmt noch vier Lieder zu dem Thema, die ich nicht veröffentlicht habe.

Und doch finden Sie sehr sanfte Worte für das, was Sie so umtreibt.

Ja. Sie haben ja eben an meiner Rede bemerkt, wie viel Wut in mir steckt. Aber es bringt überhaupt nichts, das auch noch in der Musik zu verstärken. Das kann man, das muss man mit 17 machen. Ich bin eigentlich ein Philantrop. Auf der Bühne zu stehen und Pessimismus weiterzureichen, den ich manchmal in mir spüre, führt nur in einer Spirale nach unten – Motto: Es ist eh nichts mehr zu retten ... Nein, gerade heute, wo es leicht ist, den Menschen zu hassen, muss man ihn wieder lieben lernen. aber eben kritisch zu bleiben. Dazu gibt es das Lied „Glashaus“. Ich glaube, die Chance im Nachdenken, in der Besonnenheit liegt darin, tatsächlich wunderbar zu sein.

„Wir brauchen das Miteinander“

Welche Rolle spielt da die Zweisamkeit? Man hört bei Ihren Liedern ganz viel Suche nach Begegnung.

Der Mensch erkennt sich im Gegenüber. Wir brauchen das Miteinander. Ich bin ein Super-Eigenbrötler, besonders wenn ich schreibe. Aber erst wenn ich meine eigenen, brötlerischen Gedanken mit der Band und dem Produzenten teile, entsteht der Song erst wirklich.

Sagen die Lieder auch Ihnen etwas über sich selbst?

Auf der Bühne sage ich gerne: Als Songwriter stellt man sich immer hin, als ob man ganz viel wüsste. In Wirklichkeit hat man nur seine wenigen hellen Momente aufgenommen. Es ist auf jeden Fall selbsttherapeutisch. Und es gibt so viele Lieder, die halbfertig in irgendwelchen Schubladen und Dateien lagern, und irgendwann öffnet man diese Gräber, und es kommen lebendige Leute raus. Und manchmal, wenn so ein Lied sieben Jahre alt ist und die Glut noch nicht erstickt ist, dann war es ein guter Gedanke.

„Da hatte ich Skrupel“

Wie lange hat „In deinen Schuhen“ gelagert?

Es gibt zwei Songs, die man eigentlich nicht miteinander vergleichen kann, nämlich dieses und „Wenn jetzt Sommer wär’“: Die beiden waren sehr schnell fertig. Eigentlich bin ich einer, der lange an Texten knackt.

Sie schreiben darin über den Tod Ihres Bruders vor mehr als 20 Jahren. Haben Sie die Zeit gebraucht, um die Wörter und die Haltung dafür zu finden?

Ganz genau. Denn man vermengt in dem Moment, in dem man so einen Song schreibt, etwas einschneidend Privates mit dem Business. Da hatte ich Skrupel. Die ganze Geschichte ist: Ich war in einem Baumarkt, eine Bohrmaschine kaufen, und da lief Grönemeyer, „Der Weg“. Und wieder hat mich dieses Lied umgehauen. Denn bei allem Business, das wir machen: Wenn du wirklich ein Künstler bist und eine eigene Handschrift findest, dann kann man einer ganzen Menge Menschen ein Zuhause geben für ihre Trauer. Musik kann das.

Zumal bei Ihnen weniger ein Lied der Trauer herausgekommen ist, sondern eine Feier des Lebens und der Momente, die man hatte.

Ist das nicht geil? Ich habe das Lied als Ballade geschrieben. Aber mein Produzent meinte: „In drei Tagen kommst du wieder, und dann will ich dir mal was zeigen.“ Und nach diesen drei Tagen hat er mir das Playback auf die Ohren gegeben, und ich habe gedacht: „Ach, du Scheiße!“ Ich wollte es schon fast gar nicht in dem Gewand einsingen, habe es aber, weil ich ein höflicher Mensch bin, getan. Und beim Einsingen ist mir dann so sehr das Herz aufgegangen, weil ich merkte, wie viel Würde durch den Bruch dahintersteht.

Sie sprechen von Liedern als einem Zuhause für Gefühle, auch für die der Hörer. Sind Lieder auch emotionale Zeitkapseln, die bewahren?

Sie bewahren erst einmal mein individuelles Erlebnis. Aber letztlich können Lieder auch wieder zurückkommen. Sie sind so angelegt, dass sie Parallelen mit anderen Menschen suchen. Ich weiß schon, dass, wenn ich in unserer Zeit über Trennung, Partner, gemeinsames Kind rede, das für viele Menschen nachvollziehbar ist. Wie viele Eltern der Kinder, mit denen meine Tochter zur Schule geht, sind getrennt? Das ist Teil unserer Gesellschaft. Ich weiß einfach: Das Problem, das ich gerade habe, haben andere auch, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten. Meine Seele ist ein Spiegel für viele andere Seelen.

Von Stefan Gohlisch