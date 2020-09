Hannover

Das erste Mal hat er im Alter von vier Jahren Bach gespielt, nun hat Lang Lang (38) die komplexen Goldberg-Variationen des Komponisten aufgenommen – einmal während eines Konzertes in Leipzig sowie einmal im Studio. Mit der NP sprach der Pianist über diese Herausforderung.

Sie haben mit den Goldberg-Variationen das komplexeste Stück in der Klavier-Literatur aufgenommen, für das Klavier existiert kein längeres. Gibt es jetzt überhaupt noch eine musikalische Herausforderung für die Zukunft?

Oh ja, es gibt noch viele andere Stücke. Aber ich denke, Goldberg ist ein neuer Meilenstein in meinem Leben. In Zukunft möchte ich gerne mehr Barockmusik spielen, es gibt noch großartige Klavierrepertoires, die weitergeführt werden müssen. Aber: Goldberg ist Goldberg.

Eine Ihrer Varianten ist live entstanden, eine im Studio. Welche gefällt Ihnen besser?

Die Studioversion hat größere Präzision. Die Arbeit im Studio ermöglicht mehr Raum zwischen den Variationen, schließlich sind es 30 unterschiedliche. Und jede dieser Variationen gilt es charakterisieren. Im Studio kann man also wirklich tief in den Klang hineingehen, in den Unterschied des winzigen Klangkontrasts. Das ist etwas, für das man während einer Live-Aufnahme nicht wirklich Zeit hat.

Und dann ist da noch das Publikum, vor dem man auftritt.

Nicht nur das. Man ist in der Thomaskirche, der heiligen Bach-Kirche, und spielt direkt neben seiner Grabstätte! Die Akustik ist – nach dem, was ich gehört habe – im Grunde genommen gleichgeblieben, es ist der gleiche Klang! Das ergibt eine wirklich spontane, originelle Art, Bachs Musik zu erleben. Und zwar auf eine Weise, dass ich an diesem Abend etwas ganz Besonderes und Einzigartiges gespielt habe. Es wird sehr schwer, diese Interpretationen zu wiederholen. Also dachte ich, ist es gut, auch diese Version zu haben.

„Ich habe beinahe seinen Herzschlag gespürt“

Was war das für ein Gefühl zu spielen und zu wissen, dass Bach dort begraben liegt?

Ich habe beinahe seinen Herzschlag gespürt. Also fast (lacht). Und diese Kirche mit diesem großen Echo, dieser Klangschwingung hat in mir ein sehr spirituelles Gefühl geweckt. Man erzeugt so etwas Unglaubliches unter dieser Kraft. Es ist schwer zu erklären. Als ich bei Variation 30 angekommen war, wurde ich sehr emotional. Ich wusste, dass das Stück gleich beendet sein wird. In dem Moment habe ich mich sehr mit meiner Vergangenheit mit Bach verbunden gefühlt: Ich war vier Jahre alt, als ich angefangen habe, seine Menuette zu spielen. Am Ende, während der Aria, habe ich sogar ein bisschen geweint. Es war ein persönlich sehr emotionaler Moment.

Wenn Sie die Chance hätten, Bach zu treffen, was würden Sie ihn fragen?

Wahrscheinlich würde ich ihn bitten, die Goldberg-Variationen für mich zu spielen. Was sonst? Ich würde ihn liebend gerne spielen hören. Seine authentische Art hören.

Wie ist es Ihnen gelungen die Goldberg-Variationen modern auf dem Flügel zu gestalten? Ursprünglich wurden sie ja fürs Cembalo geschrieben.

Ich musste zunächst einen Lehrer finden, der mir beibringen konnte, wie man das Stück auf dem Cembalo spielt. Jemanden, der mir zeigen konnte, wie dieses historische Instrument klingt. Mit dem Cembalisten Andreas Staier habe ich diesen Lehrer gefunden. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass die Technik des Cembalos darin besteht, nicht so viel Energie aus dem Ellbogen oder der Schulter aufzuwenden, sondern fein über die Finger zu spielen. Der Klang des Cembalos ist trocken, dick und klar. Wir haben später viele Verzierungen angewandt – sie sind der Schlüssel für den Klang barocker Musik. Ohne die Verzierungen klingt die Musik nackt, wir müssen sie quasi anziehen.

Wie würden Sie Ihre Interpretation des Stückes in drei Worten beschreiben?

Emotional, einsam, multidimensional. Sonst geht es nicht.

Zum Geburtstag haben Sie eine Kopie des Manuskriptes bekommen. Wer hat Ihnen so ein tolles Präsent gemacht?

Mein Management (lacht). Ich besitze tatsächlich ein paar davon. Ein Exemplar hat mir ein guter Freund geschenkt. Und in den vergangenen drei Jahren bekam ich zu jedem Geburtstag Bücher über Goldberg, Lehrbücher oder eben die Musik. Ich wusste also, dass ich bald etwas dazu machen musste (lacht).

Stimmt es, dass Sie das Werk komplett auswendig spielen können? Mit allen Wiederholungen sind es etwa anderthalb Stunden.

Auf jeden Fall. Das konnte ich schon, als ich 17 Jahre alt war. Ich kenne das Stück, seit ich zehn bin.

Haben Sie beim Spielen der Goldberg-Variationen jemals einen Blackout gehabt?

Gottseidank ist das bis heute nie passiert. Der Trick ist, sollte es passieren: einfach weitermachen. Nicht aufhören, einfach nicht aufhören.

Leider kann Sie wegen der Corona-Pandemie gerade niemand live hören. Wie sehr belastet Sie die Situation?

Es ist schlimm. Es ist wirklich ein Alptraum, nicht rund um den Globus spielen zu können. Es ist einfach eine unglückliche Sache, unter der wir alle leiden. Ich warte auf den Impfstoff und fliege dann überall hin, um zu spielen. Hoffentlich schon im nächsten Jahr. Und wissen Sie was: Wir werden Konzerte bestimmt viel mehr zu schätzen wissen. Ich habe jedenfalls realisiert, wie wichtig die Bühne für mich ist – es ist der beste Platz! Wir werden bis dahin versuchen, mal ein Live-Konzert über das Internet zu streamen.

Was machen Sie mit Ihrer freien Zeit?

Ich bin immer noch sehr beschäftigt. Ich unterrichte, mache viel in den sozialen Medien, halte meine Schulen am Laufen, mache Stiftungsarbeit. Es ist also nicht so, dass ich viel Freizeit habe. Ich übe viel und versuche, meine Kunstfertigkeit am Klavier aufrechtzuerhalten. Aber es ist auch Zeit für mein Privatleben.

Seit einem Jahr sind sie mit Gina Alice Redlinger verheiratet.

Ja, das war großartig. Wir verbringen so gut wie jeden Tag gemeinsam. Das ist wunderbar. Gerade in dieser Zeit sind Familie, Freunde und gute Gesundheit wirklich das Wichtigste.

Musik machen statt Video spielen

Wenn Sie an die Arbeit Ihrer Stiftung International Music Foundation denken: Wie schwer ist es, Kinder für Musik oder ein Instrument zu begeistern?

Es ist eine große Herausforderung, weil mittlerweile fast jedes Kind ein Handy besitzt. Es macht süchtig, im Internet zu surfen, soziale Medien zu nutzen oder Videospiele zu spielen. Wir müssen ihnen zeigen, dass es noch mehr Spaß macht, Musik zu machen. Meine Musikschulen versuchen, Kinder Musik so spielen zu lassen wie Videospiele.

Und das gelingt wie?

Wir präsentieren etwa Zeichentrickfilme, in denen gezeigt wird, wie man Mozart spielt. Spielerisch wird erklärt, was und wo das mittlere C ist, was das A. Die Schüler können so wie ein kleines Orchester zusammenspielen. Alleine zu spielen, ist langweilig. Und Kammermusik zu spielen, ist zum Beispiel die beste Art, Freundschaften zu schließen. Das ist gar nicht so schwierig. Ich glaube übrigens, dass Videospiele so erfolgreich sind, weil es Teamarbeit ist.

Lang Langs Ehefrau ist halb Deutsche, halb Koreanerin

Haben Sie die Zeit womöglich auch genutzt, um Deutsch zu lernen? Ihre Frau ist zur Hälfte deutsch.

Ehrlicherweise sind die Sprachkenntnisse immer noch auf dem Stand wie vor unserer Hochzeit. Und jetzt sind wir ja gerade in China, da hilft Deutsch nicht so sehr (lacht). Ich verstehe es ein bisschen, kenne die Bedeutung der Worte, die ich immer mal wieder höre. Zugegebenermaßen macht sie mehr Fortschritte in Chinesisch als ich in Deutsch. Ich muss daran arbeiten.

Von Mirjana Cvjetkovic