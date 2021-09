Hannover

Philipp Poisel (38) ist der Deutschpopper, auf den sich auch Indie-Fans einigen können. Am 17. September erscheint sein neues Album „Neon“. Über die Entstehung berichtet er recht introspektiv im Interview.

Wie sind Sie durch die Pandemie gekommen?

Ach, ganz gut. Ich habe ja zum Schluss auch einige Konzerte gegeben, und einige habe sich wirklich nach Konzerten angefühlt. Wenn die Leute allerdings in ihren Muscheln blieben, weil es vielleicht regnete, war es schwierig ... Aber es war zum Schluss schon krass schön.

„Irgendwann reicht die Musik auch nicht mehr“

Und emotional? In Ihren Texten wird ja in der Gemeinsamkeit immer auch schon die Einsamkeit mitgedacht. Sie klingen nach einem Menschen, der ganz gut allein sein kann.

Ich kann gut alleine sein, aber ich habe mich vor allem nach dem Lockdown sehr darauf gefreut, Menschen wiederzutreffen, die ich lange nicht gesehen habe. Nach gefühlt zwei Jahren fehlte ein bisschen der Input und der Austausch.

Philipp Poisel * 18. Juni 1983 in Ludwigsburg. Den Traum von der Musik verfolgte Philipp Poisel von Kindesbeinen an. Er spielte Schlagzeug und Gitarre, war Mitglied in einem Chor, gab das nach mehrfacher Kritik auf, wollte Realschullehrer für Englisch, Kunst und Musik werden und scheiterte an der Aufnahmeprüfung im Fach Musik. Das Blatt wendete sich, als Herbert Grönemeyer 2007 auf den Liedermacher aufmerksam wurde und ihn bei seinem Label Grönland Records unter Vertrag nahm. Heute ist Poisel einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. Er lebt in Ludwigsburg.

Man ist mit sich selbst alleine und muss gucken, ob man dieses Selbst überhaupt mag ...

Da ist was Wahres dran. Ich habe zum Glück ja noch meine Musik; die ist ein Katalysator. Dank ihr kommt vieles ins Fließen. Da ich privat auch gerne mal zaudere, funktioniert sie wie eine Technik, um mit dem Leben klarzukommen. Aber wenn ewig Pandemie ist, reicht auch die Musik irgendwann nicht mehr.

„Das Album hat viele Standorte gesehen“

„Neon“ ist in den vergangenen zwei Jahren entstanden. Inwiefern hat diese Zeit das Album geprägt?

Mein Glück war, dass ich das Studio ums Eck habe und da dann auch mal mit nur einem Freund aufnehmen konnte; das war dann schon ein Highlight, als wir uns das erste Mal wieder getroffen haben. Wir waren aber auch vor dem Lockdown mit meiner Band im Schwarzwald, für eine Session, bei der wir Grundtracks eingespielt haben. Das Album hat viele Standorte gesehen, und ich glaube, dass man ihm das anhört. Ich habe auch immer gehört, wohin der Song will.

Strahlend: Das Cover von Philipp Poisels „Neon“. Quelle: Handout

Das Album „Sag’ mir was von uns bleibt, was von uns bleibt“, singt Philipp Poisel: „wenn kein Eis mehr auf den Meeren treibt“. Da geht eine Welt zugrunde, eine private und – ganz figurativ – die große ganze, und in wenigen Zeilen zeigt sich einmal mehr die Ambivalenz Poisels, dessen Texte immer unbedingt privat sind, aber auch allgemein. Sepiafarben strahlt sein neues Album „Neon“ (Grönland/Rough Trade), und selbst dessen grelles Licht ist nur eine Erinnerung. Keiner im deutschen Pop fasst so gekonnt Zaudern und Zögern in Worte und zaubert daraus Musik aus der Nische, die massentauglich ist.

Schriftsteller erzählen ja oft, dass ihre Figuren ein Eigenleben und einen eigenen Willen entwickeln. Ist das demnach bei Songs auch so?

Klar. Es ist immer ein Wechselspiel bei mir: mich damit identifizieren und dann wieder loslassen. Ich merke jetzt auch, da das Album fertig ist, dass es eine Wellenbewegung ist. Manche Songs mag man dann plötzlich nicht mehr und dann wieder doch. Es wechselt auch. Das ist der Wahnsinn, dem man sich als Musiker aussitzt. Manche waren mir anfangs auch zu sauber geraten, zum Beispiel „Auge des Sturms“. Bei „Glück der anderen Leute“ schwanke ich auch total zwischen: Was war denn da los? So ein Jammerlappen bin ich doch gar nicht! Und im nächsten Moment kann man den Song glatt wieder unterschreiben. Da bin ich auch ein bisschen labil.

„Das Leben ist ein Tanz zwischen diesen Welten“

Es ist bei Ihnen ja auch ein Balanceakt. Sie spielen zum Beispiel hier in Hannover in der Tui-Arena vor 9000 Leuten und schaffen es trotzdem, es so intim wie in einem kleinen Indieclub klingen zu lassen.

Ich kann mich auch nie entscheiden, wenn mich jemand fragt, ob mir ein Wohnzimmerkonzert lieber ist oder eine Arena. Am besten ist es, wenn man sich nicht entscheiden muss. Das Leben ist ein Tanz zwischen diesen Welten. Mir ist es wichtig, dass ich mich selber dabei gut wahrnehme.

Bei „Glück der anderen Leute“ habe ich mich gefragt, ob jene anderen Leute, die man um ihr Glück beneidet, nicht manchmal vielleicht auch das eigene vergangene Ich sein können.

Der Song lässt viel Interpretationsspielraum, auch für mich selber. Es geht ja um ein extremes Selbstmitleid. Das sind Phasen, die ich durchlaufe: dass ich dieses Selbstmitleid fühle, und dann geht es auch wieder raus. So ein Lied hilft mir dann auch, es wegzudrängen. Der Song ist wahr – aber er ist es nicht immer.

Man ist ja auch mehr als nur eine Persönlichkeit.

Wahrscheinlich ist das so.

„Man muss auch mal auf die Kante gehen“

Ein anderer Song, der viel Interpretationsspielraum bietet, ist „Was von uns bleibt“. Er ist ohnehin schon angelegt als eine sehr persönliche Geschichte, auch Paargeschichte, aber auch als Frage nach der Klimakrise: Wie hinterlassen wir die Welt? Für mich klingt er aber auch noch pandemisch: weil in dieser Zeit viele Menschen mit ihrer eigenen Vergänglichkeit konfrontiert wurden.

Definitiv. Ich habe mich ja selber ein bisschen um eine klare Lesart herumgemogelt. Weil ich eben auch diese Metaebene wollte: die Paarebene und der eigene Tod, aber auch die Menschheit als gesamtes. Da habe ich mich nicht festgelegt und hoffe, dass der Song es trotzdem noch schafft, alle Tore offenzuhalten, auch wenn er am Ende konkret wird mit diesem Untergangsszenario. An einer Stelle musste ich mich entscheiden. Ich kenne das vom Snowboardfahren: Wenn man nur in der Mitte bleibt, fällt man irgendwann um. Man muss auch mal auf die Kante gehen.

Jeder einzelne Hörer wird sich diesen Song sowieso aus seiner Perspektive zu eigen machen.

Hoffentlich. Wenn das passiert, habe ich einen guten Job gemacht.

Warum heißt das Album „Neon“?

Ich fühle mich oft so, dass ich nicht vorne mithalten kann. Ich habe zum Beispiel nicht so viele Follower bei Youtube oder Instagram. Mein Feedback bekomme ich durch Konzerte, und wenn die fehlen, weiß ich halt nicht, ob überhaupt noch jemand kommt. Das Gefühl ist für mich das Neonlicht: Es hatte für mich als Kind immer etwas Grelles. Heute hat es für mich fast etwas Nostalgisches. Und so bin ich zwischen Gestern und Morgen, vielleicht kein Wegbereiter, aber hoffend, dass er nicht den Anschluss verpasst. Und auch das Album steht dafür: nämlich für die vergangenen Jahre. Und man selber steht schon wieder an einem anderen Punkt.

Von Stefan Gohlisch