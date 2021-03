Hannover

„Immer ein Schritt schneller als die Depression“ müsse man sein, singt der Musiker, Autor und Dramatiker Meinrad Jungblut alias PeterLicht auf seinem neuen Album „Beton und Ibuprofen“. Einer Gesellschaft im Schockzustand will er Rettungslieder entgegensetzen, sagt er im Interview.

Vor ziemlich genau zwei Jahren waren Sie zuletzt in Hannover und haben bei Ihrem Konzert im Schauspielhaus die „Emotionale“ mitsingen lassen. Lange her …

Schön war das, und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Ich habe das ganze letzte Jahr einen Auftritt gehabt, in einem Garten. Und sonst: nix. Es ist so irreal, dass man das mal gemacht hat. Es war eine andere Welt: was man jetzt für andere Empfindungen hat, wenn man Leuten nahekommt … Normalerweise wäre ich jetzt dabei, Konzerte zum Album zu planen.

Fehlt es Ihnen denn?

Joah ... Einerseits: Eine Platte zu machen, hat immer etwas mit Rückzug zu tun, damit, sich abzuschotten; das passte vergangenes Jahr ganz gut. Andererseits hat man jetzt das Bedürfnis, mal wieder rauszugehen. Darum: Es fehlt mir schon.

„Die ganze Gesellschaft hat ein Erschöpfungssyndrom“

Zumal heutzutage schon aus finanziellen Gründen ein Album oft nichts anderes ist als ein Teaser für die Tour.

Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Das Modell in der Musikindustrie war zuletzt: „Okay, ihr kriegt kein Geld mehr für eure Tonträger, aber es gibt ja dann noch live.“ Und jetzt gibt es kein Live mehr.

Und dann ist da ein Künstler wie Sie, der als Plan B das Theater hat, und das geht auch nicht.

Stimmt. Ich habe noch kurz vorm Lockdown, im Herbst 2019, den „eingebildet Kranken“ fürs Residenztheater gemacht, eine Claudia-Bauer-Inszenierung, ein großes Ding mit vielen Leuten; wir waren mit dem gleichen Setup das Jahr davor mit dem „Tartuffe“ beim Theatertreffen in Berlin. „Der eingebildet Kranke“ sollte an sich das ganze letzte Jahr laufen, und jetzt ist da gar nichts.

Zur Person: PeterLicht Der Kölner Künstler Meinrad Jungblut versteckte sich lange hinter seinem Pseudonym PeterLicht und ließ sich in Videos wie zu seinem Indie-Hit „Sonnendeck“ (2001) von einem Stuhl in Stop-Motion doubeln. „Beton und Ibuprofen“ ist sein neuntes Album. Zudem arbeitet er als Autor und Dramatiker. Seine Baseler Fassung von Molières „Tartuffe“ („oder Das Schwein der Weisen“) war 2019 zum Theatertreffen in Berlin eingeladen. Regie führte Claudia Bauer, die man in Hannover durch Inszenierungen etwa des „Törleß“ und von Kafkas „Amerika“ kennt. Im Jahr 2007 gewann PeterLicht den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb.

Eine Claudia-Bauer-Inszenierung inszeniert man auch nicht ohne Weiteres auf Abstand um, oder?

Nee. Oh Gott, nein. Es gab noch ein paar Miniaturen, die das Residenztheater gemacht hat. Das war schon ein Ding … Ich meine, meine Platte … Die ganzen Songs und das Konzept waren schon vor Corona da. Und mich fasziniert, wie schon in all den Jahren davor es so nahegelegen hat, dass so etwas passiert, weil die ganze Gesellschaft so etwas wie ein Erschöpfungssyndrom hatte und hat.

„Es sind Rettungslieder“

Trotzdem brauchten offenbar viele Menschen dieses einschneidende Ereignis, um sich einzugestehen, wie sehr sie am Limit gelebt haben.

Es ist enorm. „Society of Depression“ war das Schlagwort für das Album. Es ging um die Frage: Wie geht man mit Depressionen um? Da ist es oft ein Kontaktstopp, wenn man so will: ein Lockdown, der verschrieben wird. Und dann kommt tatsächlich so ein Lockdown daher.

Es heißt, wir Depressiven und Schwermütigen hätten für eine Zeit wie diese geübt. Wie geht es Ihnen?

Ähnliche Gedanken hatte ich auch: „Mensch, das kennst du ja alles schon. So what?!“ Aber es ist schon ein krasser gesellschaftlicher Befund.

Sie setzen dem auf dem Album eine große Leichtigkeit entgegen – am evidentesten bei „Verloren“, wo im Refrain eine zuckersüße Frauenstimme säuselt: „Verloren sind wir, wir sind verlor‘n“. Weil Musik uns hilft, ein Stück weit rettet und auffängt?

Es sind Rettungslieder. Allein dadurch, dass man singt, kommt etwas in Bewegung. Es entsteht ein Gesang in der Welt, ein Lied, und da erhebt sich etwas: Ein Lied hat in der Assoziation etwas Luftiges. Es geht auf die Reise.

Der Trost der Gemeinschaft

Konstantin Wecker hat mir vor kurzem gesagt, die Kunst könne „Menschen Mut machen, indem sie sagt: ,Du bist nicht allein. Es gibt noch andere, die genauso fühlen wie du.’“ Nicht, dass Sie beide musikalisch viel miteinander gemeinsam hätten – aber das passt zu Ihrem Album, oder?

Schön, wenn es so ist. Im Song „Verloren“ heißt es immerhin „wir“: „Wir sind verloren.“ Schon das ist ein ganz kleiner Trost, weil es eine Gemeinschaft ist, weil man gemeinschaftlich verloren ist und nicht allein.

Nachdem die Lieder vorher schon fertig waren: Wie entstand denn in Zeiten des Lockdowns das Album?

Ich hatte das letzte Album schon mit Benedikt Filleböck gemacht, mit dem ich auch live unterwegs bin. Diesmal hatten wir noch Boris Rogowski dazugeholt, auch ein Kölner Musiker, Produzent und Supertyp. So ergab sich ein gutes Dreierding: Zu dritt etwas zu machen, ist immer gut, weil es immer weitergeht, auch wo sich eine Zweierkonstellation festfahren würde. Wir haben Corona auch sehr ernst genommen und sind dann dazu übergegangen, uns Files hin und her zu schicken. Die Erkenntnis war aber schon, dass das eigentlich nicht geht: Zum Musikmachen gehört, dass man zusammen musiziert; das ist auch das Tolle daran: dass es eine körperliche Ebene hat.

Vom Stuhl zum Menschen

Und trotzdem war PeterLicht anfangs, in den Videos der ersten Jahre, ein Stuhl. Das war jetzt nicht so körperlich.

Die Zeit ist aber auch echt vorbei, Ich fand das für mich am Anfang superwichtig, dass es der Stuhl ist, der Sänger ohne Kopf; es geht nur um dieses Zeug. Ich brauchte das auch, um eine innere Position zu entwickeln, denn ich singe in einer äußeren Welt von inneren Zuständen – wie sieht das richtige Verhältnis aus? Irgendwann wurde mir aber dieses Branding „Das ist der Typ, der sich nie zeigt“ zu groß, vor allem, da ich immer dachte: Ich zeige doch viel mehr von mir, indem ich das mache.

Sehnen Sie sich manchmal danach zurück?

Ehrlich gesagt: nein. Das ist irgendwie durch. Ich mache das jetzt 20 Jahre, seit 2001. Vieles hat sich gewandelt, allein, wie viele Gesichtsfotos vorher in der Welt waren und danach.

Aber noch beim letzten Album „Wenn wir alle anders sind“ – das sich zugegebenermaßen um Themen wie Selbstoptimierung drehte – haben Sie mit sehr artifiziellen Bildern gearbeitet.

Genau: Wenn wir alle anders sind, ist es eben auch anders. Es ist nach wie vor ein Riesenthema: Was ist das für eine Wirklichkeit, in der man sich bewegt? Pop ist immer auch ein Spiel mit der Realität. Es macht am Ende auch Spaß, wenn es bunt ist und anders.

„Pop ist immer zeitgenössisch“

Wie sehr muss Pop seiner Zeit verhaftet sein?

Wir leben ja alle ewig und sind unsterblich: Es gibt nur die Zeit, in der wir leben. Das Jetzt ist, was mich interessiert. Ich möchte genau hier sein. Darum ist Pop immer zeitgenössisch, und idealerweise ist er dann länger da. Ich höre ja auch Musik, die älter ist.

Ihr Album bewegt sich dann auch zwischen sehr modernen Sounds, 80er-Gefrickele und Krautrockigem …

Das ist die Postmoderne. Für mich hat vieles, auch was älter ist, etwas Frisches. Ich habe eine Freude daran, mir eklektizistisch all diese Mittel zu nehmen und etwas mit ihnen zu machen. Es gibt nicht diesen einen modernen Sound, höchstens vielleicht Autotune und eine bestimmte Art elektronischer Musik. Aber das reicht noch nicht.

Das Album Beton – „ist schweres Thema“, singt PeterLicht, während die Gitarren sägen. Dann doch lieber noch ein Ibuprofenchen: „Wenn du was hast, musst du was nehmen“, und die Keyboards tüddeln wie in einem Tanztempel dazu. Und zwischen diesen beiden Polen, Verhärtung und Leichtigkeit, bewegt sich dann auch das neue Album „Beton und Ibuprofen“ (Tapete Records). Wir leben in einer Gesellschaft der Depressionen, diagnostiziert der deutsche Indiepop-König und verabreicht Rettungslieder. Jedes einzelne beschreibt ein Drama und wendet es vielleicht nicht ins Gute, aber dann doch ins Erträgliche. Und mit „Verloren“ und „... e-scooter deine Liebe“ sind zwei potenzielle Überhits dabei.

Das Album: „Beton und Ibuprofen" Quelle: Tapete Records

Wie gehen Sie bei der Arbeit vor?

Text parallel zu Klang. Die beiden Sachen entstehen oft zusammen. Ich überlege, was sich wozu singen lässt. Das ist die schwierigste Entscheidung, und wenn man die erstmal getroffen hat, dann weiß man, wo man ist.

Und live reproduzieren Sie es dann gerne noch einmal ganz anders …

Das ist auch die Idee. Die Live-Sachen sind existenzialistischer, dichter, allein dadurch, dass es zwei Leute sind, die das machen. Da geht es nur noch um die DNA der Lieder. Es ist fokussierter und dadurch unerbittlich. Das mag ich sehr gerne. Im Studio hingegen kann ich alles machen, kann hunderte von Geigern aufmarschieren lassen, und das ist auch gut.

„Auf den Irrsinn reagieren, der gerade stattfindet“

Was bedeutet Musik für Sie? Ist sie künstlerischer Ausdruck, Tagebuch, Arbeit an einem selbst ..?

Je länger man das macht, desto mehr entdeckt man, dass es eine Reise ist ins Ich und eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Auch diese Rettungslieder sind Tiefenbohrungen ins Ich. Es ist jetzt keine eigene therapeutische Forschungsreise. Ich sehe mich immer als Teil dieser Gesellschaft. Und dann ergibt so ein Lied wie „Beton“ als Symbol totaler Verhärtung absolut Sinn.

Und das zumindest behauptete Gegenstück ist das Ibuprofenchen?

Genau. Ich hatte heute noch ein Telefonat mit meinem Hausarzt; der hat sich fast totgelacht. Es macht total Freude, von solchen Sachen zu singen.

Technik als Hoffnung und Perversion

Die Lieder retten ein wenig auch Sie selbst?

Das würde ich schon sagen. Wir basteln gerade auch an einer App, wo dann ein nachgebauter PeterLicht auf eingescannten Ibuprofen-Packungen der Nutzer herumtanzt. Es ist total schön, auf solche Weise auf den Irrsinn zu reagieren, der gerade stattfindet.

Was hilft denn noch?

Technik (lacht).

Wie in Ihrem Lied „Die Technik wird uns retten“? Fühlen Sie sich gerade gerettet, weil wir per Videokonferenz miteinander sprechen?

Ja, schon. Es hilft, dass man jetzt so miteinander reden kann. Aber in dem Satz „Die Technik wird uns retten“ liegt auch eine innere Unmöglichkeit und Perversität – und trotzdem eine Hoffnung: Das ganze Impfding ist Technik und eine Rettung. Und zugleich rettet es eben nicht: weil es nicht angeht, dass man hofft, dass die Technik das für einen übernimmt.

Dann lieber ein Lied singen?

Genau das. Oder ein Kartoffelgesicht schnitzen.

Von Stefan Gohlisch