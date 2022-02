Interview: Mit Axel Hacke unterwegs im Sprachland

Hannover

Wenn sich Menschen verschreiben oder verhören, entstehen mitunter Wörter von ungeahnter Poesie. In ein „Sprachland“, in dem diese Wörter Wirklichkeit werden, verschlägt es Axel Hacke in seinem jüngsten Buch „Im Bann des Eichelhechts“, mit dem er nun nach Hannover kommt. Ein Interview.

Mein Friseur hat mir heute „Blumenpuder“ ins Haar gegeben. Auf Nachfrage entpuppte es sich als schnödes Volumen-Pulver. Aber wie sähe ein solches Blumenpulver wohl in Sprachland aus?

Ein wunderbar buntes, relativ grobes Pulver aus geschredderten Blütenblättern, Rosen in allen Farben, Gerbera, Gladiolen, Mohn, herrlich duftend. Volumen-Pulver klingt übrigens auch schon wie ein Missverständnis, finde ich. Kein Wunder, dass Sie da was anderes gehört haben.

Welcher Weg führt überhaupt nach Sprachland?

Im Grunde alle. Irgendwann landet jeder mal da, manchmal, ohne es zu bemerken. Es gibt ja Leute, die singen jahrzehntelang falsche Liedtexte, und erst spät bekommen sie mit, dass sie sich über so lange Zeit irrten. Ich hörte mal von einer alten Dame, die bis ins hohe Alter in wehmütiger Erinnerung an die Jungmädchenzeit sang: Es blühen im Walde Tiftrienen, die blaue Blume fein. Bis sie eines Tages ihre Schwiegertochter fragte: „Sag mal, weißt du eigentlich, wie diese Dinger aussehen? Tiftrienen?“ Und in schockiertes Gelächter ausbrach, als sie erfuhr, der Text laute in Wahrheit: Es blüht im Walde tief drinnen, die blaue Blume fein. Das ist nun wirklich toll: dass diese alte Dame ihr Leben lang an die Existenz einer feinen blauen Blume namens Tiftriene glaubte und dass sie nie an deren Existenz auch nur den geringsten Zweifel hegte, bis sie ganz am Schluss die Wahrheit erfuhr.

„Welcher Schriftsteller hat schon solche Leserinnen und Leser?!“

Auf einer ganz praktischen Ebene: Ihr Buch basiert erneut zu einem großen Teil nicht nur auf Ihren Eigenentdeckungen, sondern auch auf Fundstücken Ihrer Leserschaft. Wie viel Post bekommen Sie?

Im Durchschnitt pro Tag zwei, drei Mails, in Urlaubszeiten sehr viel mehr, weil die Leute da im Ausland irgendwelche lustig falsch übersetzten Speisekarten fotografieren und mir schicken. Mich rührt das immer sehr, dass Menschen da mitten in den Ferien denken: Ach, Mann, das muss ich dem Axel Hacke schicken! Welcher Schriftsteller hat schon solche Leserinnen und Leser?!

Und wie treffen Sie Ihre Auswahl?

Nach meiner eigenen Reaktion und meinem Gusto und Gefühl: Wenn ich lachen musste, kam es natürlich ins Buch. Wobei ich mittlerweile etwas abgebrüht bin. Als mir zum ersten Mal jemand ein „Lachfilet“ ohne s in der Mitte von einer Speisekarte schickte, habe ich mich sehr amüsiert. Nach dem 20. Mal ist es nicht mehr ganz so lustig. Aber für viele ist es halt das erste Mal, die kringeln sich immer noch.

Gibt es Fundwörter, die Sie komplett ausschließen?

Ohne dass mir jetzt konkret was einfiele: Irgendwelche ordinären, banalen Sachen, das will ja keiner. Es muss schon eine gewisse Finesse haben, sonst macht es keinen Spaß.

Über das poetische Potential von Gebrauchsanweisungen

Was lernt man in Sprachland – in Bezug auf die Sprache im Allgemeinen und ge-, beziehungsweise missglückte Kommunikation im Besonderen?

Man lernt die Freude am Spiel, an der poetischen Kraft einer Sprache, die nicht um alles in der Welt korrekt sein soll, sondern in erster Linie geistreich, witzig, erheiternd. Man lernt, dass wir alle dauernd etwas falsch machen, und dass das nicht schlimm ist, sondern eigentlich sehr tröstlich: Nichts ist menschlicher als der Irrtum. Man kann sich mit dem Verkehrten auf intelligente Weise beschäftigen, und das macht mehr Spaß, als immer nur den Zeigefinger zu heben und das Richtige zu predigen. Eigentlich müsste man im Deutschunterricht mal ein paar Stunden dem Sprachirrtum widmen, da bekämen die Leute ein völlig neues Gefühl für die Möglichkeiten ihrer Sprache. Es gibt ja im Buch eine Rubrik namens „Lyrik ohne Absicht“, da wird sozusagen das poetische Potential von Gebrauchsanweisungen entdeckt, damit habe ich fast den meisten Spaß gehabt bei der Arbeit.

Das Cover: Axel Hackes „Im Bann des Eichelhechts“. Quelle: Kunstmann

Im Bann des Eichelhechts Weit im Norden, direkt am Herzeleid Meer gelegen, befindet sich der Tiftrienen-Wald, nicht weit davon eine Gebirge namens Müllers Darmgeheimnis und die Out-of-Service-Maschine. So sieht es aus, das Sprachland, das Axel Hacke in „Im Bann des Eichelhechts“ (Kunstmann, 264 Seiten, 22 Euro) erkundet. Er malt sich aus, wie sie denn aussähen, all die sprachlichen Fundstücke, die er und seine Leser gemacht – ein wunderbar poetisches Gespinst. Als nächstes zieht es in übrigens ins Land, wo die Zitronen blühen: Im Buch „Ein Haus für viele Sommer“, das im März erscheint, spürt er seiner Italienliebe nach.

Und da wir nun in einer Zeit leben, in der „positiv“ etwas Negatives bedeutet und Worte wie „Querdenker“ und „Spaziergänge“ ihre Bedeutung verloren haben: Wie erobert man sich Sprache zurück?

Indem man mit ihr spielt und der Sache den Ernst nimmt. Eine Leserin hat mir geschrieben, sie habe im Radio immer vom zähflüssigen Verkehr gehört, aber c-flüssiger Verkehr verstanden. Da tut sich ja gleich eine ganze Welt auf, eine neue Kategorisierung von Verkehr, a-flüssig, b-flüssig, c-flüssig. Oder der kleine Junge, der sich an das Märchen vom Aschenputtel immer als das vom Aschenpudel erinnert hat. Der steht doch sofort vor einem, dieser graue, staubige Aschenpudel, nicht wahr? Und darauf kommt es in unserer von gestanzter, bürokratischer, kommerzieller, dem Menschen entfremdeter Sprache an: diese Sprache über die Freude an ihr für sich zurückzugewinnen.

Wenn die Zwiebel anruft

Darf man sich die Einwohner als glückliche Menschen vorstellen?

Ich habe bei den Lesungen noch keine ausgesprochen unglücklichen Leute gesehen, also: wird wohl so sein.

Zumindest scheinen sie wahre Feinschmecker zu sein – der Vielzahl an Fundstücken aus dem gastronomischen Bereich nach zu urteilen. Oder täuscht der Eindruck?

Nein, nein, das ist schon richtig. Ich habe ja vor Jahren sogar ein eigenes Buch genau dazu gemacht, „Oberst von Huhn bittet zu Tisch“. Da sind zum Beispiel „onion rings“, also Zwiebelringe, mal als „Zwiebel ruft an“ übersetzt worden, sowas ist ja unvergesslich. Im Lokal hat man halt die meisten Berührungspunkte zu diesen wunderbaren Falsch-Übersetzungen, also kommt da die meiste Post. Aber es gibt doch auch jede Menge schöne Hinweisschilder, in Südfrankreich zum Beispiel, wo ein Leser als Übersetzung für „plage naturiste“, also den Nacktbadestrand, den „Naturlehrpfad“ entdeckt hat. Stimmt ja sogar auch irgendwie, ist aber gerade deswegen sehr lustig.

„Es geht um eine Neuentdeckung unserer eigenen Sprache“

Was können wir von ihnen lernen?

Manchmal verstehen Leute mein Buch ein bisschen falsch, nämlich als Kritik an schlechten Übersetzungen oder falschem Deutsch oder als Verspottung derer, die etwas falsch gemacht haben. Aber es geht um etwas ganz Anderes: um unsere Vorstellungskraft, um Sprachspiele, um eine Neuentdeckung unserer eigenen Sprache. Es geht um ein liebevolles, freundliches Lachen, das auch nicht dem gilt, der etwas falsch gemacht hat, sondern dem Resultat. Dem lustigen, absurden, schönen, die Phantasie anregenden, die Sprache bereichernden Wort.

Wo halten Sie sich selbst lieber auf: im Land, wo die Zitronen, oder in jenem, wo die Tiftrienen blühen?

Ich war jetzt lange bei den Tiftrienen, aber jetzt überwiegt, wie bei den meisten Leuten, die Sehnsucht nach Süden, Sonne, Freiheit. Genau darum geht es in meinem neuesten Buch, das im März erscheint, „Ein Haus für viele Sommer“, um die Frage nämlich, warum meine Familie und ich seit Jahrzehnten in dasselbe kleine italienische Dorf fahren, obwohl wir ja auch auf die Malediven oder nach Thailand hätten reisen können. Da waren wir aber noch nie, dafür jedes Jahr zwei oder drei Mal in diesem uralten Turm, der uns da unten gehört und in dem und um den herum wir so viele Geschichten erlebt haben. Die mussten jetzt endlich mal erzählt werden, und das tue ich im Buch.

