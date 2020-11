Hannover

Das Hip-Hop-Trio Deine Freunde, „die coolste Kinderband der Welt“, füllt inzwischen die großen Hallen. In diesem Jahr war es still – und besinnlich: Am 13. November erscheint „Das Weihnachtsalbum“. Wir sprachen darüber mit Sänger Lukas Nimscheck (32).

In einer Youtube-Reihe erzählen Sie, dass Sie von Weihnachtswichteln quasi genötigt wurden, dieses Album aufzunehmen. Wie war es denn wirklich?

Nur Ihnen kann ich verraten, weil ich weiß, dass Sie es nie schreiben würden (lacht): Die Wichtel waren teilweise eine Idee von uns. Wir lassen uns ja gerne überreden, auch wenn wir es selber sind.

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?

Den ganzen Sommer schon. Während draußen 35 Grad im Schatten waren, haben wir uns mit Glückchensounds beschäftigt, haben für die Fotos ein Weihnachtszimmer dekoriert und uns dicke Wollpullover angezogen, haben dieses Jahr also schon den kompletten Weihnachtsoverkill gehabt. Das richtige Weihnachten ist jetzt nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein.

Immerhin nicht der, der das Fass zum Überlaufen bringt ...

Vielleicht muss ich dann ja nächstes Jahr kein Weihnachten feiern.... (lacht)

„Wir hatten wahnsinnig viel Spaß“

Wie bizarr waren die Aufnahmen denn?

Ganz ehrlich: Wir hatten wie immer keinen richtigen Plan. Anfangs dachten wir, vielleicht machen wir mal aus Spaß drei Weihnachtslieder und laden die auf Spotify hoch. Aber im Rausch des Tuns ist daraus ein Album geworden. Teilweise war es schon komisch, weil wir uns schon die Wichtelkostüme bestellt hatten. Dann kam Corona, und uns wurde klar, dass wir auch die Videos bei uns im Studio, der „Sturmfreien Bude“, drehen müssen. Da haben wir hier einen Greenscreen für die Aufnahmen aufgebaut und, während die Leute draußen baden waren, Wichtel gespielt. Da fragt man sich schon: Ist das die richtige Karriereentscheidung? Nein, Quatsch, wir hatten wahnsinnig viel Spaß.

Frohes Fest: „Das Weihnachtsalbum Quelle: Sturmfreie Bude (Universal Music)

Das hört man dem Album an.

Ja, es hat ja manchmal so einen ekligen Anstrich: „Äh, jetzt bringen die auch noch ein Weihnachtsalbum heraus ...“ Auf die Nummer mit irgendwelchen Coversongs hatten wir keinen Bock. Das ist schon ein Produkt aus unserem Herzen geworden; sonst hätten wir es nicht herausgebracht.

Die „Weihnachtsbäckerei“ als Riesenvorlage

Ist die Idee Produkt der Corona-Zeit?

Naja, das klingt jetzt nicht schön. Wir sind nun einmal eine Kinder- und Familienband. Seit wir angefangen haben, werden wir gefragt: „Wann macht ihr endlich Weihnachtslieder?“ Wir haben uns lange dagegen gesträubt, denn so ein Weihnachtsalbum hat schnell den Anstrich: „Jetzt fällt ihnen wohl nichts mehr ein.“ Wir wollten etwas machen, was neu und anders und eigenwillig ist. Es gibt natürlich eine Riesenvorlage, die „Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski. An der muss man sich messen. Deswegen haben wir uns Zeit gelassen. Im Mai haben wir angefangen und nach ein paar Wochen festgestellt, es wird. Aber es ist jetzt im engeren Sinn kein Corona-Produkt.

Sie haben einmal in einem Interview gesagt: „Immer wenn es ein bisschen kitschig klingt, ist es von mir.“ Trifft das hier auch zu?

Unser Arbeitsaufteilung ist sehr demokratisch, aber meist denke schon ich mir die Melodie aus, und Flo und Pauly bringen ihre Hip-Hop-Geschichten mit. Wenn es in die Pop-Ecke geht, ist das meist mein Einfluss. Und weil es ja Weihnachten ist, durfte das auf diesem Album ein bisschen mehr Raum bekommen als sonst. Obwohl ich auch nicht finde, dass das Album superbesinnlich ist.

Da stehen anrührenden Liedern wie „Freut euch, dass ihr da seid“ auch Lieder über die Klimakrise („Ein ganz normaler Sommertag“) und mit „C64“ über Mediennutzung ...

Man kann ja nicht nur zehn Lieder über Friede, Freude, Eierkuchen machen und das schöne Gefühl in der Familie machen. Wir fragen uns auch: Was interessiert uns in dem Jahr? Und es gibt trotz Corona auch immer noch die Klimakrise, und so entstand „Ein ganz normaler Sommertag“, der nicht klingt wie ein Protestsong, sondern wie ein Sommerhit mit Botschaft. Naja, und der C64, das war für uns als Kinder das, was heute die Nintendo Switch ist: das absolute Sehnsuchtsprodukt. Ich habe mir während Corona selber eine Switch gekauft. Es macht – leider – wirklich Spaß.

Weihnachten mit Mann und Familie

Wie feiern Sie Weihnachten?

Sie werden es nicht glauben, aber wir feiern nicht zu dritt ...

... aber Sie bestimmt mit Ihrem Mann zusammen.

Wir sind das klassische Paar, das von den Familien zerrissen wird. Wir kommen aus dem selben Viertel von Berlin, sind auch schon zusammen zur Schule gegangen, kennen auch die Familien, seit wir Kinder sind. Und so sind wir damit beschäftig, zu Weihnachten zwischen meinen und seinen Eltern, seinen und meinen Großeltern hin und her zu sprinten und alle glücklich zu machen. Es setzen auch alle voraus, dass wir dann und dann bei ihnen sind. Alle wollen sie uns haben. Aber das ist auch schön.

Lukas Nimscheck *26. August 1988 in Ost-Berlin. Nach dem Abitur verließ Lukas Nimscheck die Hauptstadt Richtung Hamburg, um am Schmidt Theater zu arbeiten. 2011 gründete er mit Markus Pauli (als DJ Pauly für Fettes Brot tätig) und Florian Sump, dem ehemaligen Schlagzeuger der Teenieband Echt, das enorm erfolgreiche Kinder-Hip-Hop-Trio Deine Freunde. 2018 gewann er den Deutschen Musical Theater Preis. 2020 war er mit Sump Coach in der Fernsehsendung „ The Voice Kids“. Nimscheck ist seit zwei Jahren mit seinem langjährigen Freund Scott Habermann verheiratet. Er lebt in Hamburg.

Feiern Sie gerne Weihnachten?

Ehrliche Antwort: Mir ist Weihnachten manchmal ein bisschen zu lang. Gefühlt fängt Weihnachten in Deutschland am 10. Dezember an, und bis Mitte Januar brauchen alle, um wieder aufzuwachen. Ich bin aber jemand, der gerne ständig neue Projekte anschiebt. Mir reicht es irgendwann mit Warme-Füße-Haben und Viel-Essen.

Und nun beginnt Weihnachten für Deine-Freunde-Fans schon am 13. November. Das haben Sie sich ja schön ausgedacht.

Dieses Jahr ist eine Ausnahme. Und dieses Jahr freue ich mich auch wirklich auf alles, was da kommt, weil wir uns da so schön reingekitscht haben. All die Glöckchen, die wir bei uns zuhause nie aufgehängt haben, sind jetzt da.

Wegen Corona: „Alles ist eingebrochen“

Auch als Belohnung für ein Jahr, das für Deine Freunde bestimmt auch nicht einfach war?

Das Jahr war für uns ganz schlimm. Wir sind eine Liveband. Unsere Lebensgrundlage ist flöten gegangen. Wir leben nun einmal hauptsächlich von Auftritten wie alle anderen Musiker auch. Und: Wir haben ja erst vergangenes Jahr unsere Firma, Sturmfreie Bude, gegründet und uns groß aufgestellt für alles, das da kommen mag. Und das ist alles eingebrochen. Das Weihnachtsalbum war ein tolles Projekt, aber es musste auch sein. Wir wissen ja auch nicht, wann wir wieder auf die Bühne können. Wir haben schon sehr früh unsere Tour auf nächstes Jahr verlegt – Ende nächsten Jahres. Denn wenn wir wieder auftreten, muss es wirklich sicher sein.

Weihnachten ist die Zeit der Wünsche. Was wünschen Sie sich?

Es gibt auf dem Album den Song „XXL Wunschzettel“. Darin ist eine ganz interessante Zeile, nämlich: „dass wir uns mit unserer Meinung nicht anschreien“. Ich wünsche mir, dass wir uns in unserem Land, aber auch in kleineren Kreisen wieder ein bisschen besser zuhören und nicht immer gleich 100 Prozent dagegen oder 100 Prozent für etwas sind. Manchmal sind es doch gerade die Zwischentöne, die man sich genau anhören muss.

Das für 6. Dezember 2020 geplante Deine-Freunde-Konzert in der Swiss-Life-Hall ist auf den 4. Dezember 2021 verlegt worden. Mehr Informationen finden Sie hier.

Von Stefan Gohlisch