Hannover

Improvisationskomiker Sascha Korf hätte in Desimos Spezial-Club die neue Reihe „Daheim & Dabei Show“ eröffnen sollen. Daraus wird wegen des Lockdowns nichts. Im NP-Interview erzählt er, was das für ihn bedeutet.

Sie hätten am ersten Tag des zweiten Lockdowns in Hannover auftreten sollen ...

Es ist richtig ätzend. Man weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll.

Wie haben Sie sich geeinigt?

Wir holen das am 8. Dezember nach. Denn ich brauche Publikum. Ich kann mich nicht einfach vor diese Leinwand stellen und nur mit den Leuten daheim reden. da habe ich überhaupt keine Interaktion, keinen Live-Charakter. Das können andere sicherlich machen. Ich bin aber überhaupt nicht der Typ dafür.

„Wir müssen irgendwie durch diesen November kommen“

Wie sollte diese „Daheim & Dabei Show“ denn aussehen?

Ich hätte mit den Menschen im Saal improvisiert und die Menschen an den Bildschirmen mit eingebunden. Es wäre eine Art Battle geworden: Wer macht die besseren Vorschläge – die Leute daheim oder die Leute dabei? Und ich wäre sehr viel mit der Situation umgegangen, wie es den Leuten jetzt geht, eine Mischung aus Improvisation, Talkshow und Hab-dich-lieb-Gefühl.

Und woher bekommen wir jetzt unser Hab-dich-lieb-Gefühl?

Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe mir, als der Lockdown beschlossen war, direkt einen Ramazotti aufgemacht. Wir müssen irgendwie ganz stark durch diesen November durchkommen.

So geht es weiter im Apollo Die „Daheim & Dabei Show“ mit Sascha Korf ist nicht die einzige Veranstaltung von Desimos Spezial-Club, die vom Lockdown betroffen ist. Verschoben wurden die Auftritt von „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ im Apollo (vom 3. November auf 16. Dezember), Christian Ehring im Theater am Aegi (29. November auf 1. November 2021) Noch ohne neuen Termin sind Sascha Korf (20. November), Wolfgang Moser (25. November) und Desimo (30. November), die im Theater für Hannover im Pavillon hätten spielen sollen. Mirja Regensburg hingegen tritt wie geplant am 24. November im Apollo auf – als Streamingshow ohne Livepublikum.

Wie viele Auftritte hätten Sie diesen Monat gehabt?

15.

Das ist viel – hat die zarte Pflanze Kultur endlich mal wieder ihr Köpfchen gereckt?

Irgendwie schon. Es ist jetzt immer die Rede von der zweiten Welle – die Kultur ist nie aus der ersten Welle rausgekommen. Zwei der Auftritte finden immerhin noch statt; das sind Fernsehauftritte. 13 sind weg. Das ist richtig schlimm.

„Hier wird eine ganze Branche stigmatisiert“

Wie war es die vergangenen Monate für Sie?

Es ging sogar, weil ich viel geschrieben habe für andere. So habe ich mich über Wasser halten können. Und ich musste mich erst einmal einstellen auf die Auftritte mit Abständen und so weiter. Und wir hatten gerade das Gefühl, es geht wieder nach vorne, und dann kommt schon wieder so eine Bremse. Und natürlich habe ich Angst davor, dass es nicht bei den vier Wochen bleibt.

Viel ist derzeit die Rede von Symbolpolitik ...

Ich empfinde uns als Bauernopfer. Hier wird eine ganze Branche stigmatisiert, und das finde ich ganz, ganz schwierig.

Wie soll es weitergehen?

Ach, es wird schon weitergehen. Man muss sich motivieren, den Kopf hochhalten und sagen: „Das schaffen wir!“ Ich habe so tolle Freunde, Kollegen und Fans, die die ganze Zeit auf Facebook schreiben: „Schade, dass es ausfällt, aber wir kommen wieder. Wir wollen dich nicht verlieren als Künstler.“ Das tut total gut und hilft mir weiterzumachen.

Von Stefan Gohlisch