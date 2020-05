Jasmin Tabatabai macht „Jagd auf Rehe“

Hannover

Jasmin Tabatabai (52) macht „Jagd auf Rehe“ – so heißt das neue Jazz-Album der Schauspielerin, das am 22. Mai 2020 erscheint. Ein Interview.

Ihr Album heißt „Jagd auf Rehe“. Warum denn wohl?

Sie haben das gehört, allerdings auf Persisch: „Shekare Ahoo“. Das ist ein altes iranisches Volkslied, ein wenig mysteriös: Man weiß nicht, warum dieser Mensch in die Berge geht und Rehe jagt, und man erfährt dann: „Du hast mich erlegt mit deinem Blick.“ Das liebe ich an iranischen Liedern: dass sie immer mysteriös sind. Und da es eine Sprache ist, in der es kein Gender, kein Geschlecht gibt, weiß man auch nie, ob es ein Mann oder Frau ist, wer singt, und ob für einen Mann oder eine Frau. Das hat seinen Ursprung in einer Kultur, in der vieles unausgesprochen bleibt. Aber das hat eben auch etwas sehr Schönes.

Im Deutschen denkt man da eher an so etwas wie „rehäugig“, im Normalfall eine eher despektierliche weibliche Zuschreibung ...

... oder Unschuld an sich. Und wird Unschuld nicht eben doch auch gejagt? Es setzt viele Assoziationen frei, auch bei mir.

„Ich kann mich wunderbar zurücklehnen“

Jagen Sie auch Lieder?

Ja, das muss man. Aber ich mache das auf die weibliche Art: Ich lasse mich jagen. Ich habe ja diese wunderbare luxuriöse Position, dass ich einen musikalischen Partner habe, David Klein, der übersprüht vor Ideen, wo man sagen kann: „Ich weiß ja nicht ... Meinst du wirklich?“ Und er so: „Jaja, klar! Und dann machen wir es so ... Oder so ...“ Und ich kann mich wunderbar zurücklehnen und aussuchen. Wir hatten am Ende echt zu viele Lieder.

Welche Lieder, die angeklopft haben, haben es denn gerade nicht mehr aufs Album geschafft?

Es gab zum Beispiel eine sehr psychedelische Version von „ El Condor pasa“. Die war aber doch nicht ganz in der richtigen Tonart. Und dann stimmt es manchmal einfach nicht, auch wenn man in unterschiedlichen Tonarten singen kann.

Entsprechen die Lieder, die jetzt übrig geblieben sind, denn auch ansonsten Ihrem Wesen?

Ich mag alle diese Lieder, sonst würden wir sie nicht machen. Ich mag einfach unterschiedliche Musik, und es ändert sich auch mit den Jahren.

„Als würde man nebenher Geschirr spülen“

Ich erinnere mich an ein Konzert Ihrer Countryrockband Even Cowgirls Get the Blues vor einem halben Leben im Musiktheater Bad hier in Hannover. Seitdem hat sich Ihre Musik jedenfalls sehr geändert ...

Oh Gott, ja. Man muss ja auch mal Sachen ausprobieren. Aber es gibt ja auch verschiedene Künstlertypen: Manche finden ihr eines Ding und perfektionieren das ihr Leben lang. Und dann gibt es die (und zu denen gehöre ich, glaube ich), die immer etwas Anderes ausprobieren müssen. Es wäre für mich eine schreckliche Vorstellung, wenn ich immer nur, sagen mir mal: Luna aus den „Bandits“ spielen müsste.

Was hat Sie zum Jazz geführt?

Die Ruhe, die leisen Töne. Die habe ich vermisst. Vielleicht liegt es auch daran: Meine erste Jazzplatte habe ich eingesungen, da war ich gerade schwanger mit meiner zweiten Tochter. Da ist man an einem anderen Lebenspunkt. Und: Ich bin ja auch keine Rockröhre, auch wenn das manchmal geschrieben wird ...

Naja.

Gut, bei den Cowgirls habe ich auch manchmal geröhrt. War ja auch super. Jazz hingegen habe ich als junger Mensch überhaupt nicht verstanden: diese grandiose Beiläufigkeit, die ein Frank Sinatra zum Beispiel hatte, dass man singt, als würde man nebenher Geschirr spülen.

„Ich liebe es, ein Lied zu erforschen“

Zurück zu den Liedern, die Sie jagen: In welcher Form sind die, wenn sie Beute machen?

Normalerweise hört man das Original. Aber man darf es nicht zu oft hören und nicht zu lang. Und auf gar keinen Fall darf man versuchen, es zu kopieren. Aber ich muss das Original allein deswegen hören, weil ich keine Noten lesen kann: Ich muss den Gesang heraushören.

Was passiert dann?

Ich liebe es, hineinzukriechen in ein Lied, es zu erforschen, zum Kern vorzudringen und es mir zu eigen zu machen.

Und wenn Sie als Frau „Männer im Baumarkt“ singen, klingt es nun einmal anders, als wenn Reinhard Mey es tut ...

Ja, das bekommt eine andere Dimension.

„Scheißegal, es ist Jazz!“

Wie sind Sie auf Sebastian 23 und seinen Text „Zeit für Lyrik“ gestoßen?

Wir waren mal zusammen in einer Talkshow, und ich kenne seine Frau, die Schauspielerin ist und mit der ich auch schon einmal gedreht habe. David war auch dabei. Und dann haben wir uns angehört, wie er seine Sachen rezitiert, und fanden es ziemlich interessant, weil es auch sehr musikalisch ist. Was er witzigerweise gar nicht so empfindet. Ich finde es irre, was er macht. Das könnte auch ein Text aus den 20ern sein.

Neue Sachlichkeit ...

Auch. Und dann stammt es von so einem jungen Typen, der auf die Bühne geht und sagt: „Ich bin Poetry-Slammer.“

Am anderen Ende steht Schubert. Wie hat man Ihnen den schmackhaft gemacht?

Da habe ich anfangs gesagt: „Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege ...“ Völlig klar war: Ich kann es nicht singen wie ein klassischer Sänger. Also haben wir es ganz schlank, ganz nach innen gekehrt, ganz einfach gemacht, und es funktioniert. Das ist, was ich an der Zusammenarbeit mit David schätze: Er macht mir immer so viel Mut. Er sagt immer: „Scheißegal, es ist Jazz! Alles ist erlaubt.“

Und dann klappt es?

Ja, ich gehöre halt auch zu den Leuten, die das Gefühl brauchen, geliebt zu werden.

„Das ist so ein Nazi-Geist“

Geht uns das nicht allen so?

Weiß ich nicht. Manche behaupten ja, sie brauchen Druck und Stress. Bei mir funktioniert das nicht. Die ganzen Schauspielschulen waren früher so aufgebaut: „Wir zerbrechen euch! Und dann setzen wir euch wieder zusammen.“ Das ist so ein Nazi-Geist: „Du bist nichts, du kannst nichts! Ich, das Genie, setze ich dich zusammen.“ Aber Gott sei dank geht es auch anders, und Gott sei dank ist die ganze neue Generation Männer und Regisseure nicht mehr so. Die sind ja eher so: „Hm, du, wie können wir zusammen ..?“ Es ist so toll.

Wir haben dazugelernt.

Es gibt ja noch gelegentlich diese Auswürfe. Wenn sich da einer – ich nenne keinen Namen – hinstellt und sagt, er lasse sich nicht von Angela Merkel vorschreiben, wann er seine Hände zu waschen hat: Das ist doch kindisch! Da wünsche ich mir doch, dass diese Zeit endlich vorbei ist.

Am Theater zumindest wirkt es oft so, als seien die Regisseurinnen die mit den klaren Ansagen, während die männlichen Kollegen viel vorsichtiger im Umgang sind.

Vielleicht habe es die Frauen auch nötiger: „Ich mache hier die Entscheidungen.“ Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit, in der wir nicht mehr ständig diese ganzen Geschlechterkämpfe austragen müssen. Weil es so langweilig ist. Und weil es doch einfach so schön ist, zusammen Sachen zu machen.

Von Stefan Gohlisch