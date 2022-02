Hannover

In ihrer Ausstellung geht es um Rassismus, Kolonialismus, Ökologie, Migration und eine besondere Sicht auf die Welt – mitten in die Eröffnung platzt der russische Einmarsch in die Ukraine. Die britische Künstlerin Helen Cammock ist sichtlich mitgenommen. Ein Interview über Kunst und Krieg.

Mrs. Cammock, wie haben Sie die Nachrichten aufgenommen?

Ich bin schockiert, frustriert und fühle mich einfach machtlos. Ich habe schreckliche Angst, dass das irgendwie weitere Kreise zieht. Wir müssen jetzt als Individuen sehen, wie wir mit dieser Tatsache umgehen. Mich macht fertig, dass ich nicht genug Power habe, um mit dieser Situation umzugehen. Dieses kleine Land, das von dieser großen Macht umzingelt ist.

Was können Künstler tun?

Nun ja, in dieser ganz speziellen Situation: Gar nichts! Das muss man ganz illusionslos sehen.

Etwas weiter gefragt, was kann die Kunst tun?

Dann doch wiederum etwas. Man muss die Wirkung der Kunst auch in einem größeren Rahmen betrachten. Denn die Kunst kann Konversationen in Gang setzen, Dialoge eröffnen. Und Informationen teilen. Weltweit teilen, das ist so wichtig.

Was bedeutet das für ihr Werk?

Da geht es auch um Humanität. Es geht um Konflikte und wie Menschen damit umgehen. Bei mir treten Menschen mit eigener, jeweils anderer Geschichte in einen Dialog. Ich setze meine eigene Identität ein in der Hoffnung, dass andere Menschen sie mit mir teilen, ihre Erlebnisse und Erfahrungen. Das hilft.

Inwiefern?

Ich glaube fest daran, dass wir Denken und Fühlen nicht trennen dürfen. Wenn wir das machen, geraten wir in Schwierigkeiten.

Wie Putin?

Egal, wie wir alle, als Lehrer, Politiker, Künstler. Wenn wir nicht mit anderen mitfühlen können, entsteht das Unheil. Es geht immer um Empathie. Und die zu fördern, auch das ist eine Aufgabe der Kunst.

Von Henning Queren