Hannover

Die „Back on Stage“-Konzerte auf der Gilde-Parkbühne laufen; da ist Hannover Concerts schon einen Schritt weiter und kündigt für den 15. Juli 2022 eine Stadionshow von Guns n’ Roses an. Wir sprachen darüber mit Geschäftsführer Nico Röger.

Die erste Stadionshow nach dann zwei Jahren Pause – wie fühlt sich das an?

Erstmal fühlt es sich natürlich positiv an, eine Show dieser Größenordnung wieder in den Verkauf zu geben. Bei den „Back on Stage“-Konzerten sieht man ganz deutlich, wie sehr sich die Menschen nach Kultur und Erlebnissen gesehnt haben. Das gibt mir Mut und steigert meine Vorfreude auf das, was da hoffentlich nächstes Jahr auf uns zukommt.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass es stattfinden kann?

Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr Veranstaltungen wieder in gewohntem Rahmen stattfinden können. Die Impfquote ist jetzt schon hoch, die Chance, dass man eine Herdenimmunität erreicht, ist groß.

„Wir brauchen jetzt Planungssicherheit“

Wann, glauben Sie, können Sie wieder normal veranstalten? Noch in diesem Jahr?

Viele Kollegen gehen davon aus, dass man in diesem Jahr schon veranstalten kann. Ich glaube, es ist noch zu früh, sich dafür festzulegen. Natürlich wünschen wir uns das von Herzen, dass es später in diesem Jahr schon wieder geht. Wir freuen uns über alles, was Stück für Stück kommt. Die kleinen Dinge machen das Erlebnis groß. Ich glaube, dass nächstes Jahr das Jahr der Jahre wird, allein weil viele Konzerte abgewickelt werden müssen, die schon längst im Vorverkauf sind und bereits mehrfach verschoben wurden, aber auch weil viele neue tolle Konzerte angekündigt werden.

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sich um eine Entscheidung zu Großveranstaltungen gedrückt. Wie viel Planungssicherheit bräuchten Sie jetzt eigentlich?

Wir brauchen jetzt Planungssicherheit. Wir hängen jetzt seit anderthalb Jahren in der Luft. Wir brauchen den Weg zurück und die nächsten Schritte.

Klatschnass: Guns-n’-Roses-Fans 2017 auf dem Messegelände. Quelle: Nancy Heusel

Guns n’ Roses sind eine Band, an die Sie nach dem legendären Konzert von 2017 mit Sicherheit besondere Erinnerungen knüpfen. Jetzt spielen Sie an Ihrem Geburtstag nächsten Jahres. Wie blicken Sie persönlich auf dieses Konzert?

Ich persönlich freue mich tierisch auf die Show und bin unserem Partner Live Nation sehr dankbar, dass Hannover für dieses Zusatzkonzert berücksichtigt wurde. Ich bin nicht nur Fan der Band, sondern habe auch das Konzert auf dem Messegelände 2017 in ganz besonderer Erinnerung. Schließlich hat uns die Veranstaltung seinerzeit wegen der Gewitter-Unterbrechung, der Räumung des Platzes und des Neustarts bis nachts um 1.30 Uhr vor eine ganz besondere und einzigartige Herausforderung gestellt.

Ekstatisch: Guns-n’-Roses-Fans 2017 auf dem Messegelände. Quelle: Nancy Heusel

Das ist wie ein Sinnbild für unsere Zeit mit ihrer Unterbrechung....

Ich glaube, Hannover hat eine ganz besondere Beziehung zu Guns n’ Roses. Schon das Konzert 1992 im Niedersachsenstadion hat einen legendären Ruf, weil Axl einen Großteil der Show lustlos und frustriert im Sitzen verbracht hat. Slash hingegen soll in Topform gewesen sein, wurde mir berichtet. Darüber reden die Fans noch heute.

Von Stefan Gohlisch