Was soll man nur als Albumveröffentlichen in diesem Jahr, in dem so viel aus der Konserve kommt, die Einnahmen für Musiker gegen Null gehen und die Investition der Fans in Tonträger oft nur eine private Form von Kulturförderung sind? Noch ein unter Hygiene-Bedingungen entstandenes Live-Album, Lieder aus dem Lockdown, ein Best-of? Fiddler’s Green haben sich zum 30-jährigen Jubiläum auf „3 Cheers for 30 Years“ ( Def Shepherd/ Indigo) für Klassiker des Irish Folk entschieden.

Und so unterziehen sie Lieder vom Traditional „Auld Lang Syne“ bis zu Steve Earles „The Galway Girl“ ihrer mitunter rüden Behandlung aus Speedfolk, Folk und Punk. „Whiskey in the Jar“ kommt so offensiv daher, dass es sich weder vor den Versionen von Motörhead noch Thin Lizzy zu verstecken braucht. „The Drunken Sailor“ arbeitet sich mit vielen Gaststars aus der Szene von Reggae bis zu Punkrock hervor. Ein nicht unbedingt subtiles, aber lebensfrohes Album – und damit perfekt für die Zeit.