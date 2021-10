Hannover

Zwischen Gothpop, Indie und trügerischem Schlager: Max Gruber alias Drangsal hat es mit seiner speziellen Musik zum Kritikerliebling gebracht. Nun ist „Exit Strategy“ erschienen und wurde prompt „Album der Woche“ bei „Spiegel online“. Ein Gespräch über Weltflucht und Realitätsabgleich.

Ein Album in der Pandemie – wie fühlt sich das an?

Touren ist schwierig, aber wir haben tatsächlich dieses Jahr ein paar Konzerte gespielt, und das war sehr schön. Ich bin gespannt, ob es nächstes Jahr funktioniert. Das Album war an sich schon etwas früher geplant, aber als sich abzeichnete, dass Corona nicht – wie man anfangs ja törichterweise glaubten – nach einem Monat vorbei sein würde, hat sich das verschoben. Irgendwann war für mich aber der Punkt erreicht: Fuck it, wir bringen das Album jetzt raus! Ich kenne Leute – und habe Respekt davor, die sitzen seit zwei Jahren auf ihrem Album und warten, bis es sich wieder lohnt.

Weil sich dann wieder eine Tour, mit der man heute als Musiker Geld verdient, anschließen kann?

Genau. Ich hatte zum Beispiel auch eine Tour geplant, Die haben wir, bevor sie überhaupt angekündigt war, wieder verschoben. Dann hieß es: Tour im Oktober 2021. Jetzt ist es fast Oktober 2021, und es ist immer noch nicht klar, ob wir die vielleicht im März oder April spielen. Ich will diese Tour spielen, aber ich kann nichts ausrichten, außer: Ich bin geimpft, ich trage überall eine Maske, lasse mich ständig testen, halte Abstand, so gut es geht… Ich muss abwarten. Aber dieses Album musste jetzt raus.

„Eine Welt, die in ihre Einzelteile zerfällt“

Das Album ist größtenteils geschrieben vor Corona, und doch scheint es ein Beispiel dafür zu sein, wie Kunst Strömungen der Zeit antizipiert, weil es ganz viel geht um die Sehnsucht nach einem Neubeginn.

Es geht viel um Flucht, um eine Welt, die in ihre Einzelteile zerfällt. Natürlich kann man vieles davon pandemisch verstehen; man hört diese Lieder ja auch aus der Perspektive von 2021. Und gerade wenn es zum Beispiel im „Urlaub von mir“ geht, denkt man an diese Zeit, in der man alleine zuhause saß und dachte: Wenn ich noch einen Tag an diese verdammte weiße Tapete starren muss … Aber dieses Gefühl hatte ich schon vorher, und dann kam diese Pandemie.

Teuflisch: Das Cover von „Exit Strategy“. Quelle: Caroline/Universal

Das Album Die Stadionchöre kommen schon im zweiten Lied, dem Titeltrack. Zwischen „Escape Fantasy“ und „Karussell“, dem ersten und dem Lied, passt ein Menge Pop. Fast klingt es, als wolle sich Drangsal auf „Exit Strategy“ (Caroline/Universal Music) genau jenen Teufel austreiben, der ihm auf dem Album-Cover aus dem Spiegel entgegenblickt. Die Stimme klingt fast wie die Farin Urlaubs; der Zugriff auf die Popkultur ist ebenso freimütig. Eine Album wie eine Wundertüte der Weltflucht.

Und was ist jetzt die beste „Exit Strategy“?

Für mich immer noch die Musik. Ich war froh über jedes Interview. Viele habe ich über Zoom gegeben, aber wann immer es möglich war: draußen, mit Maske und Abstand, bitte, bitte … Meine Exit-Strategie war Wrestling glotzen, lesen und Musik hören. Es geht immer nur um Ablenkung, und es bleibt bei der Flucht-Fantasie. Die Arte-Mediathek half auch sehr.

Zwischen Arte-Mediathek und Wrestling – das ist das Spektrum?

Ja! Aber so, finde ich, hört sich auch meine Mucke an.

„Irgendwann bricht es mir auch mal das Becken“

Das Album ist deutlich poppiger als die Vorgänger und bleibt trotzdem Feuilleton-Stoff…

Das stimmt, und am verrücktesten finde ich, dass ich wieder damit durchgekommen bin. Aber es ist eben auch nicht Pop in dem Sinne, dass „Pop“ die populärste Musik der Zeit beschreibt. Und es ist auch weit von Schlager entfernt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf edgy Zeug stehst, auf Misfits oder Rob Zombie, dann mich siehst im Teufelskostüm mit langen Fingernägeln und blutüberströmt, und wenn du dann glaubst: „Das könnte etwas für mich sein“ … Und dann hörst du es, und es geht um den „Schnuckel“ und die „Zuckerpuppe“ … Oder du hörst im Radio ein Lied von mir mit Stadionchören und siehst dann einen Typen in Teufelskostüm und Strapsen… Das sind die zwei Welten, und das ist der Spagat, den ich machen will. Aber ich glaube auch: Irgendwann bricht es mir auch mal das Becken.

Aber bis dahin assoziieren Sie sich weiter durch die Musik?

Es ist an vielen Stellen geschmacklos und drüber, und das ist auch die Idee dahinter. Und inzwischen – und das ist wohl meine Art, erwachsen zu werden – ist es für mich völlig okay, wenn jemand sagt: Dieser ganze Ikonoklasmus sagt mir einfach nichts. Ich bin nicht mehr der Typ mit Anfang 20, der glaubt, alles, was er macht, ist total gülden. Aber es ist zumindest ehrlich; es ist kein Witz. Ich finde Tocotronic genauso gut wie Tic Tac Toe. Bei der einen Band würden einige sagen, das ist die allerwichtigste deutsche Band überhaupt – und das andere ist Tocotronic. Nein, kleiner Witz. Ich mag einfach beides. Beides löst etwas bei mir aus, und damit ist es für mich wertig. Und wenn man schon Texte hat wie „Omnipräsenz trotz Renitenz“, dann muss man den Leuten auch etwas geben, was sie mitgrölen können.

„Darum liebe ich Wrestling“

Und was hat es jetzt mit dem Teufel auf sich?

Ich komme ja aus der Pfalz. Unser Maskottchen vom 1. FC Kaiserslautern ist der Teufel. Und ich liebe diese überkandidelte Hollywood-Ikonografie des Teufels. Ich will nicht den Beelzebub oder den Dämon, ich will den roten Kerl, den man aus den Comics kennt. Und ich habe im ersten Song auf dem Album die Zeile „So wurde aus dem Bub ein Biest“; das wollte ich visualisieren. Und ich dachte an das Black-Flag-Album, auf dessen Cover Henry Rollins in den Spiegel schaut. Es musste etwas sein, was man auch im Plattenladen auf ein paar Meter Entfernung ausmachen kann. Rot heißt Stop. Es ist ein starkes Bild, auf der anderen Seite auch ein hässliches Bild: so ein B-Movie-Horrorfilm-Plakat aus den 80ern.

Was macht es mit Ihnen, diese Maske zu tragen?

Ich finde, es sieht cool aus. Ich kenne keinen anderen Act, der das macht. Ich liebe es, dass die Bühne der Raum ist, wo so etwas okay ist. Darum liebe ich auch das Theater. Darum liebe ich Wrestling. Das ist die Exit-Strategie. Das ist, wo ich mich immer wohlgefühlt habe.

