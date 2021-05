Hannover

Von der Neuen Sachlichkeit zu einer Figur aus der Fernsehsendung „Hallo Spencer“: Nach einem Album mit Vertonungen der Gedichte Mascha Kalékos hat die Band Dota nun „Wir rufen dich Galaktika“ veröffentlicht, ein elektrisches Songwriter-Album mit Themen von Social-Media-Auswüchsen bis zur Klimakrise. Wir sprachen mit Sängerin Dota Kehr.

„Ich hasse es“ singen Sie und schimpfen über das böse, böse Internet. Darf ich davon ausgehen, dass dieses Lied im Lockdown entstanden ist?

Ja, schon. Man hat schon mehr Zeit damit verbracht, als einem lieb sein kann. Da denkt man: nur schnell die Tourdaten reinposten. Und früher habe ich mir nie Kommentare durchgelesen, nie andere Posts; das hat nie eine Rolle gespielt in meinem Leben. Und seit der Pandemiezeit, seit der andere Publikumskontakt fehlte, war das ein Ersatz. Wenn man ein Streamingkonzert gespielt hat, merkt man ja gar nicht, ob irgendjemand zugehört hat, wenn man sich hinterher nicht die Kommentare durchgelesen hat. Und das ist die Gefahr: Man lässt sich hineinsaugen, und dann entwickelt es sich schnell zu einer klassischen Sucht, die man kaum kontrollieren kann. Es hat sich superbefreiend angefühlt, dieses Lied zu schreiben.

Es musste raus?

Ich kenne meine Dünnhäutigkeit. Und der Mensch ist ein soziales Wesen; es ist uns schon wichtig, was andere über uns denken. In der kleinen Gruppe Menschen um einen herum kann man Konflikte aushalten und von Angesicht zu Angesicht diskutieren. Muss man auch. Aber wenn die Menschengruppe um einen herum so riesig groß wird wie bei Social Media, dann ist es nicht mehr verkraftbar.

„Zweifel und eine gewisse Ratlosigkeit“

Dieses Album ist sehr abwechslungsreich; es fällt schwer, eine Klammer zu finden. Haben manche Songs länger gelagert, weil Sie zwischendurch ja Ihr „Mascha Kaléko“-Album gemacht haben?

Ja. „Einfach so verloren“ zum Beispiel war der erste Song, den ich fertig hatte, vor längerer Zeit. Es tut den Songs gut, wenn ich etwas warte, bevor ich den nächsten Schritt gehe zu Arrangieren und Aufnehmen. Vielleicht sind die Songs deswegen relativ ausgereift.

Wobei ich gerade bei dem Song dachte: Der kam nach „Mascha Kaléko“, der hat noch so viel von Neuer Sachlichkeit. Er erinnert auch ein wenig an Erich Kästners „Sachliche Romanze“.

Ach, wie lustig. Aber ich hing gerade noch an Ihrer letzten Frage. Die Songs sind schon über einen längeren Zeitraum entstanden. Dadurch sind sie vielleicht weniger homogen.

Ich hatte die Idee, der Schlüssel liege im Song „In allem Gedankenlosen“. Dort schildern Sie ein Gefühl, das Menschen kennen, die in kreativen Berufen arbeiten: dass man nie so ganz an absolute Wahrheiten glaubt. Und diesen Moment des Zweifelns finde ich in vielen der Lieder des Albums.

Das stimmt. Zweifel und eine gewisse Ratlosigkeit. Ich finde auch, dass der Titel am Ende doch etwas Hoffnungsvolles hat und trotzdem die eigene Hoffnung nicht ganz ernst nehmen kann. Ich meine ... „Wir rufen dich, Galaktika“ ... Es ist doch klar, dass uns keine lila Fee rettet.

Oder ein Kampfstern selben Namens.

„Hallo Spencer“ ist schon ein Begriff, oder? (lacht)

Wenn dort Galaktika gerufen wurde, war es meist wegen des größten Blödsinns ...

Naja. Oder wenn die anderen Handpuppen nicht mehr so richtig weiter wussten: Wenn sie sich in die Klemme manövriert haben und nicht mehr weiter wissen, rufen sie Galaktika. Und manchmal auch wegen total trivialer Probleme.

Es singen: „Die Mächtigen“

Bei Ihnen geht es aber um kein triviales Problem, oder?

Nein, um Klimawandel, ein Thema, das sich auch ein bisschen durchzieht. Denn es ist auch ein superbestimmendes Problem unserer Zeit. Da gibt es dieses Lied, „Fotosynthese“, „Ich bin leider schuld“ ... Und dann gibt es ja noch eine Version des Albums mit Bonus-CD und zehn weiteren Liedern. Da ist „Keine Zeit“ drauf, was ich für Fridays-for-Future-Demonstrationen geschrieben habe. Von der Qualität her hätte ich das auch gerne auf das Album getan, aber dadurch, dass es jetzt schon so lange im Internet kursierte, kam es uns zu wenig wie ein neues Stück vor. Am Ende ist es aber doch eine Art Doppelalbum geworden.

Gab es eine musikalische Zielsetzung?

Für mich ist die große Neuerung, dass wir jetzt einen Bassisten dabei haben. Lange mussten die Keyboarder den Bass mitbedienen; ich fand das auch cool so. Aber es war doch ein starker Wunsch aus der Band, dass wir das mal probieren. Und Alex Binder, der Bassist, passt wirklich super rein.

Und wer sind „Die Mächtigen“, die mitsingen?

Das ist ein Kinderchor, bestehend aus drei Kindern, die sich so nennen. Das Kind von unserem Keyboarder Patrick Reising ist dabei und das von Francesco Wilking; es ist ein echtes Familienprojekt.

Francesco Wilking ist auch wieder als Gast dabei, ebenso Max Prosa. Beide waren es auch bei „Mascha Kaléko“ ...

Es ist halt schon der gleiche Freundeskreis, in dem man sich bewegt.

Vorfreude auf das Gartentheater

Wir wird das Ganze live ausschauen?

Wir touren auch zu fünf. Ich hoffe auf diese Open-Air-Konzerte und dass das alles klappt. Es wird sicher eine Mischung aus dem Album und dem Bonus-Material sein – und bestimmt auch drei oder vier ältere Stücke.

Freuen wir also auf Ihr nächstes Konzert im Gartentheater im August ...

Auf jeden Fall. Das tue ich auch. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend im vergangenen Jahr.

