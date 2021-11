Hannover

Als Band bezeichneten sich Max Kennel (30) und Jonas Frömming (32) schon, als sie als Dup mit Akustikgitarren vorwiegend auf Kleinkunstbühnen unterwegs waren. Jetzt ist jene Band, Das Lumpenpack, ein Quintett – und legt mit „Emotions“ eines der gewitztesten deutschen Indierock-Alben des Jahres vor. Ein Interview.

Ihr bringt ein Album raus, in etwas unglücklicher Zeit, das beginnt mit einem Lied namens „WZF?!“ über all das, was 2020 schiefgelaufen ist. Inzwischen wären ein paar mehr Strophen fällig, oder?

Jonas Frömming: Auf jeden Fall. Darum gibt es auf dem physischen Album auch den zweiten Teil, der sich um 2021 kümmert. Das schreibt sich von selbst weiter. Es ist wirklich erschreckend, was die vergangenen zwei Jahren passiert ist.

Max Kennel: Wobei ich fürchte, dass es in anderen Jahren nicht so anders aussieht. Wegen dieses globalen Ereignisses mit der Pandemie nimmt man es jetzt anders wahr. Die Idee ist entstanden, als wir demonstriert haben vor der FDP-Parteizentrale nach der Wahl von Thomas Kemmerich als Ministerpräsident von Thüringen. Da haben wir das erste Mal das Gespräch geführt, wie wahnsinnig viel schon in diesem Jahr passiert ist. Das war im Februar 2020. Und dann ging es im Grunde erst los.

Den nächsten Monat war die Kultur das erste Mal komplett tot. Im April wäre Das Lumpenpack auf Tour gewesen. Ihr hattet bestimmt auch andere Pläne, als Mitte März ein erstes Quarantänekonzert zu spielen…

Frömming: Erst dachten wir, wir machen den Laden mal für zwei Monate zu, und im Sommer wird das schon durch sein. Das war einfach die logische Konsequenz. Wir wollten das früh richtig gut machen.

Kennel: Mir hat am meisten die Ungewissheit zugesetzt, wann es weitergeht. Hätte jemand anfangs gesagt, dass es zwei Jahre werden, dann hätte ich gesagt: Okay, dann überlege ich mir jetzt etwas. So wurde es immer härter. Und der letzte Winter war echt heftig.

Frömming: Man saß die ganze Zeit auf der Ersatzbank, hat sich warmgelaufen, gedacht, man kann jetzt auflaufen, und dann hieß es immer wieder: Setz’ dich mal wieder hin! Wir hatten 2019 angefangen, mit der Band zu proben begonnen, weil wir dachten, wir treten mit denen 2020 auf Festivals auf. Wir hatten uns all das anders vorgestellt.

„Wir haben uns die nötige Zeit genommen“

Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als Das Lumpenpack als Kleinkunst-Duo verkauft wurde, an Auftritte in Desimos Spezial-Club und an den Gewinn seines Publikumspreises. Aber dennoch fühlt sich der Schritt zur Band wie ein schlüssiger Schritt an.

Frömming: Für uns auch. Ein paar Konzerte haben wir ja auch schon gespielt, und man hat nicht das Gefühl, dass die Leute vor der Bühne sehr lange sehr ratlos sind. In unserem Kopf war die Idee schon viel länger klar. Wir haben uns nur die nötige Zeit genommen. Auf Platte war, was mir machten, immer schon arrangiert.

Wie arbeitet ihr? Als fünfköpfige Band? Oder als zwei Personen, die die Songs schreiben und dann die Anderen dazuholen?

Kennel: Auch das hat sich durch die Pandemie nicht so entwickelt, wie wir wollten. Eigentlich hatten wir vor, viel mehr mit der Band zusammenzuarbeiten. Aber das ging jetzt halt nicht. Die Songs für das Album haben wir komplett alleine geschrieben, die Arrangements mit unserem Produzententeam erstellt und dann die Band vor vollendete Tatsachen gestellt.

Das Album Mit „WZF?!“ (kurz für: Was zum Fick?!“), einem entsetzten Abgesang auf 2020, geht es los. Mit „Schlaflied für Aufgewachte“ hört es auf – gerichtet an jene Schlaumeier, denen ein großer Teil des derzeitigen WZF-Faktors zu verdanken ist. Ein Dutzend Lieder bietet „Emotions“ (Zebralution), das neue Album von Das Lumpenpack, dem ersten, das in voller eigener Bandbesetzung eingespielt wurde. Max Kennel und Jonas Frömming besingen auch nicht-pandemischen Wahnsinn, über „Die Liebe in Zeiten von Amazon Prime“, Klimakrise („Warm im Altenheim“) und Kapitalismus („Dolce wohnen“). Musikalisch klingen Indierock-Vorbilder von Green Day bis Kraftklub an und immer wieder die beste Band der Welt – das macht „Emotions“ zum besten Die-Ärzte-Album seit Langem,

War von Anfang an klar, wohin es musikalisch gehen würde? Gab es deutschsprachige Vorbilder?

Kennel: Wir sind totale Popmusiknerds und hören eigentlich alles. Aber: Wir sind aufgewachsen mit den Ärzten. Das wird immer der Einfluss sein. Die holen mich so sehr ab, dass ich es gar nicht verhindern kann, dass es in die Richtung geht: Ärzte, Madsen, Kraftklub…

Frömming: Wenn wir schreiben – meist irgendwo mit Akustikgitarre und einer Kiste Bier -, gehen wir immer schon krass vom Text aus, aber überlegen gleichzeitig, wohin das musikalisch gehen könnte. Was ein Novum war bei diesem Album: Wir wussten erstmals, dass es eine Abbildbarkeit auf der Bühne geben wird. Deshalb gibt es auch weniger wilde Ausflüge – der einzige ist das „Schlaflied für Aufgewachte“, bei dem wir wissen, dass wir es live nie spielen werden. Aber der Song war uns zu schön, um ihn einfach liegen zu lassen.

„Wenn man mit genug dicker Hose auftritt, geht es“

Da ihr schon Die Ärzte erwähnt habt: Taktisch geht ihr ähnlich vor. Es ist schwer unterhaltsame Musik, die als trojanisches Pferd für Botschaften dient. Beispiel „Dolce Wohnen“. Die Themen sind klar: Ungleichheit, Wohnungsnot, Mietwucher. In dem dazugehörigen Video macht ihr auf dicke Hose und schleicht euch als angebliche Interessenten in Luxuswohnungen. War das eine Schnapsidee oder ein subversiver Akt?

Kennel: Eher Schnapsidee. Wir dachten die ganze Zeit, dass das nicht funktionieren würde. Am Ende aber war es eine Self-fulfilling Prophecy: Wenn man mit genug dicker Hose auftritt, geht es.

Euch hängen sogar noch die Preisschilder aus der Hose …

Kennel: Nur in der ersten Immobilie. Drinnen haben wir es bemerkt, und es war uns sehr peinlich.

Frömming: Die Grundidee war erst: Wir mieten mondäne Altbauwohnungen, bauen da die Band auf und drehen das Video. Das war aber zu teuer. Und aus dieser Unmöglichkeit, das zu finanzieren, erwuchs dieser Plan B. Und das war seltsam: Wir konnten ja zu keinem Zeitpunkt beim Dreh das Footage überprüfen, immer erst hinterher im Auto. Gedreht wurde mit Minikameras aus einer Brille heraus und einem Stift.

Kennel: Es ist supercreepy, wenn man weiß, dass es diese Kameras gibt.

Frömming: Wir hatten beide einen Airpod im Ohr, ließen den Song laufen, und wenn wir alleine waren, haben wir mal kurz ein bisschen gelypsinct.

„Die Pandemie hat uns alle unterschiedlich erwischt“

Das Album wurde bereits gestückelt digital veröffentlicht. Warum?

Kennel: Manche Songs, das „Schlaflied“ zum Beispiel, haben halt auch eine kurze Halbwertzeit. Und außerdem ist es doch heute so, dass niemand das Album braucht, um die Songs zu hören – Stichwort Spotify. Ein Album zu kaufen, ist ein rein solidarischer Akt mit der Band.

Frömming: Rein wirtschaftlich gesehen ist die Veröffentlichung des Albums keine gute Idee, weil wir ja erst richtig Druck auf den Kessel bekommen, wenn wir wieder Tickets verkaufen können. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man die Leute mal zum Lächeln bekommt. Unsere Songs können das, denke ich.

Wie geht es denn jetzt weiter?

Kennel: Gerade ist man in einem Limbus der Maßnahmen. Die Konzerte, die wir gespielt haben, waren alle mit unterschiedlichen Regeln.

Zwischen Kleinkunstformat und echten Konzerten?

Frömming: Und das ist das Schöne bei uns: dass wir diese Schule durchlaufen haben. Wir sind die für Hygienekonzepte gemachte Band. Wir können auch vor 250 Leuten auf Abstand in Zweiergruppen die richtigen Knöpfe drücken, weil wir schonmal gelernt haben, wie man sie drückt. Wir haben in Mannheim das erste Clubkonzert in Deutschland gespielt, ohne Maske, ohne Abstand. Man merkt, dass die Leute sich ihr Tempo schon noch aussuchen. Ich glaube, das ist der Weg, wieder langsam zurückzufinden: jeder und jede in ihrem Tempo. Denn die Pandemie hat uns alle unterschiedlich erwischt.

