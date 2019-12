Was erzählen wir? Was können wir überhaupt wahrhaftig erzählen? Die Autorin Nadja Spiegelman dröselt das, aufgehängt an schwierigen Mütter-Töchter-Beziehungen, in ihrem Roman „Was nie geschehen ist“ auf – und Regisseurin Alice Buddeberg tut das mit ihr, bei der Inszenierung des Stoffs im Ballhof. Wir sprachen mit ihr.