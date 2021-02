Intendantin Sonja Anders und ihr Minister Björn Thümler im Gespräch

Hannover

Es ist ein Moment, an dem so ein Abend kippen könnte, wenn er denn einem schlichten Skript folgen würde. Schauspiel-Intendantin Sonja Anders hat Björn Thümler nach seinem letzten kulturellen Erlebnis gefragt. Und Niedersachsens Minister für Wissenschaft erzählte vom heimischen Weihnachtsfest in Berne in der Wesermarsch; seine Frau habe Gambe gespielt, die Tochter Klarinette.

Es wäre so einfach gewesen: hier die Hochkulturschaffende, die aus der Hauptstadt nach Hannover kam, dort der CDU-Politiker aus einer Gegend, in der das Flächenland Niedersachsen besonders flach ist. Aber so einfach ist es eben nicht, wenn man miteinander ins Gespräch kommt – und das genau das ist das Ziel der neuen Talk-Reihe „Jetzt mal Anders“, die auch nicht in irgendeinem Elfenbeinturm stattfindet, sondern im gemütlichen Studio der digitalen Bühne des Schauspielhauses in Cumberland.

„Dann können wir es gleich lassen“

Die Intendantin lädt Gäste ein und lernt sie stellvertretend für die Zuschauer besser kennen: zum Auftakt den Historiker Thümler, der zahlen- und faktenreich über Weserzoll und Deiche referieren kann, sich zu versichern beeilt, dass Kultur eben nicht nur das große Theater, sondern auch die Laienbühne in der Provinz ist, und sich – mit niedersächsisch gezügelter Leidenschaft – eben doch begeistern kann für seinen „Gemischtwarenladen“ von einem Ministerium. Und der dann eben doch ruhig und glaubhaft Sätze wie diese über die Kultur fallen lässt: „Wenn wir jetzt noch etwas kürzen, können wir es gleich lassen“, sagt er einmal: „Das ist nicht jedem eingängig, und das macht mich ein Stück weit zornig.“

Die wirtschaftliche Lage ist schlecht; Kürzungen scheinen unvermeidbar. „Wo regnen die nieder?“, fragt Thümler: „hoffentlich nicht bei der Kultur“. Das Land habe sich ohnehin nicht mit Ruhm bekleckert, was Förderprogramme angehe, sei bei seinem Kulturetat im Bundesvergleich weit hinten: „Es muss mehr Geld ins System“, so der Minister, „wenigstens ein Platz im oberen Mittelfeld“ wäre erstrebenswert.

Fehler in der Krise gemacht

Gegenüber Ensemblemitglied Hajo Tuschy, der Fragen der Zuschauer verliest, räumt er ein, dass in der aktuellen Krise große Fehler gemacht worden seien, insbesondere im Umgang mit den Soloselbstständigen. Und nebenher erfährt man noch, dass Thümler keine Haustiere hat, aber Hundefreund ist und gerne Gesellschaftsspiele wie „Carcassone“ und „Qwirkle“ spiele.

Es ist Abend der freundlichen Annäherung, des gegenseitigen Verständnisses und eines klaren Bekenntnisses zur Kultur. Bei dem Talk-Format gehe es darum, „Positionen auszutauschen und im Zweifel Bündnisse einzugehen“, hatte Anders eingangs gesagt – und fand Thümlers volle Zustimmung. Ein Abend wie dieser macht Hoffnung, dass es klappt.

Beim nächsten Mal „Jetzt mal Anders“ ist Katja Lembke zu Gast, Direktorin des Landesmuseums Hannover: am 25. März ab 19.30 Uhr.

Von Stefan Gohlisch