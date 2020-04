Intendantin Sonja Anders glaubt nicht an Spielbetrieb vor dem Sommer

Hannover

Wie geht es weiter mit dem Theater? Hannovers Schauspiel-Intendantin Sonja Anders zeigt sich im NP-Interview überzeugt, dass ein normaler Spielbetrieb bis auf weiteres nicht möglich ist.

In Sachen Kulturveranstaltungen in der Coronakrise ist, so scheint es, alles gesagt, und wenig geklärt. Wie nehmen Sie das wahr?

Im Grunde beschäftige ich mich seit vier Wochen damit, wann und wie es weitergeht. Herr Thümler ( Björn Thümler, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, d.Red.) hat nun recht deutlich gesagt, dass Großveranstaltungen – im Sinne, wie wir früher gespielt haben – bis auf weiteres nicht möglich sind. Wir müssen jetzt kreativ werden und Räume finden, wie das ja zum Beispiel in Supermärkten auch funktioniert.

Es geht um ganz grundsätzliche Dinge: Wie organisiert man den Einlass, wie den Auslass? Was ist, wenn zwischendurch mal jemand raus muss?

Ganz genau. Ich bin erst einmal gespannt, wie die Lage sich über den Sommer entwickelt. Es kann ja auch sein, dass die Infektionsrate wundersamerweise so weit zurück geht, dass wir uns gar nicht mehr so viele Sorgen darum machen müssen. Wie gesagt: Wir müssen kreativ sein. Und ich merke, mehr noch als vor wenigen Wochen, wie die Künstlerinnen und Künstler mit den Hufen scharren und förmlich ums Haus streichen. Die wollen spielen; die wollen was tun. Sie bieten zum Beispiel Ideen für Freiluft-Veranstaltungen an ...

Ein Theater in Kurzarbeit

Kreativität sucht sich seinen Raum. Man findet im Moment viele Argumente für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil man sieht, wie produktiv die Menschen jetzt im Stillstand werden.

Ich bin ohnehin ein großer Freund des bedingungslosen Grundeinkommens. Weil es den Druck in der Gesellschaft vermindert. Ich habe neulich im „Zeit-Magazin“ ein Interview mit einer Glücksforscherin gelesen – ich komme jetzt, wo ich die Abende frei habe, endlich mal wieder dazu, solche Sachen zu lesen – die sagt, dass der übliche Beschleunigungs-, Vergleichs- und Konkurrenzdruck jetzt reduziert ist und damit auch die Forderung „Du musst glücklich sein“, so dass die Menschen im Moment vielleicht ein Stück glücklicher sind. Und gleichzeitig quält es natürlich viele Menschen, nicht nur aufgrund finanzieller Probleme.

Wie sieht das bei Ihnen im Haus aus, mit der Kurzarbeit?

Wir haben eine Regelung der Aufstockung gefunden, die ich sehr fair finde. Die niedrigen Gehälter sind gar nicht angetastet, und das sind bei uns viele. Die hohen Gehälter wiederum schon.

„Vieles wandert jetzt in die dritte Spielzeit“

Blicken wir mal auf den Spielplan: Es sind schon einige Premieren ausgefallen, darunter jetzt am Wochenende „Der Mordfall Halit Yozagt“, der als Kooperation mit der Oper den Schulterschluss zwischen den Sparten noch einmal deutlich dokumentiert hätte ...

Ein Ausfall ist gerade bei dieser Produktion schlimm. Wir versuchen immer noch, es hinzukriegen, was nicht einfach ist. Der Regisseur, Ben Frost, lebt in Island. Die Frage ist: Kann man jetzt proben? Und wenn ja, in welcher Form? Wir gehen nicht davon aus, dass man in absehbarer Zeit in Kollektiven und mit Berührungen proben kann. Wir hoffen aber, dass wir es in der nächsten Spielzeit zeigen können, trotzdem es kompliziert ist: mit Sängern, einem Orchester, was immerhin klein ist, so dass man es weit setzen könnte. Aber dafür müssen wir erst einmal spielen und proben dürfen.

Und wie gehen Sie sonst vor?

Es ist eine Mischung aus Verschieben und Absagen. Ich gucke vor allem, dass wir die Künstlerinnen und Künstler nicht schädigen. Vieles wandert jetzt in die dritte Spielzeit. Die ändert sich massiv, viel mehr als die zweite, deren Programm wir weitestgehend halten wollen.

Kleine Schauspielformate im Hof?

Wie sieht es mit „Der zerbrochne Krug“ aus? Es war geplant als Koproduktion mit den Ruhrfestspielen, die vorerst abgesagt sind.

Am „Krug“ wollen wir unbedingt festhalten. Das liegt an der Regisseurin Lisa Nielebock, mit der wir gerne zusammenarbeiten wollen, und am Stück selbst, das einerseits wirklich witzig ist, andererseits ein Stück der Stunde, weil es eine Geschichte von Lügen erzählt, von Ängsten, Autoritäten und Machtmissbrauch. Wir hoffen, dass wir es so proben können, dass wir es im September oder Oktober herausbringen werden.

Es sind doch eigentlich ideale Zeiten für Ihr geplantes Sommerhoftheater „Was ihr wollt“?

Ich glaube nicht wirklich an so große Inszenierungen, auch wenn sie unter freiem Himmel stattfinden. Vor dem Sommer werden wir sicher nicht mehr richtig spielen können. Tatsächlich denken wir aber über den Hof nach, über improvisierte, kleine Formate, bei denen wir – sagen wir mal – maximal 99 Leute im Hof platzieren. „Was ihr wollt“ verlegen wir in die nächste Spielzeit.

„Für irgendwas muss diese Zeit ja gut sein“

Sehr aktiv ist Ihr Haus im Internet, mit Streams von Inszenierungen und etlichen kleineren Formaten. Wie geht es Ihnen damit?

Das macht tatsächlich Spaß. Es entstehen tolle Podcasts und Videos. Und wir haben ein digitales Magazin in der Mache, für das unterschiedliche Menschen Texte schreiben, gar nicht unbedingt zu Corona, sondern zu anderen, sehr wichtigen Themen: angefangen mit der Autorin Luise Meier bis zum Berliner Psychologie-Professor Gerhard Danzer. Ich glaube, dass jetzt eine Zeit ist, in der viele Menschen lesen.

Wie geht es weiter mit Ihrer täglichen Reihe „Wie es gewesen wäre“?

Die wird es erst einmal weiter geben. Sie ist schnell und improvisiert – und kommt sehr gut an. Wir probieren aber auch viel aus und planen bereits neue Formate. Von kleinen Lesungen, Gesprächsformaten bis hin zu größeren Hörstücken, Mitmach-Formaten und kleinen digitalen Performances ist alles dabei. Jeden Freitag veröffentlichen wir unseren digitalen Spielplan für die nächsten sieben Tage.

Wird es eine Theaterpause geben?

Ja. Ich glaube, wir brauchen dann auch mal eine Zeit, in der wir uns wegdenken von all diesem Chaos. Ich versuche auch, die Ruhe zu bewahren und nicht in einen Mega-Aktionismus auszubrechen. Für irgendetwas muss diese Zeit ja gut sein.

Von Stefan Gohlisch