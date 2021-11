Hannover

Hohe Klangkultur in der Marktkirche: Der Norddeutsche Figuralchor lud zum Adventskonzert und sorgte zusammen mit den Instrumentalisten von Musica Alta Ripa für einen Abend, der deutlich über das etwas fragwürdige Prädikat „besinnlich“ hinausging. Leider vor vergleichsweise spärlich gefüllten Sitzreihen – die pandemiebedingte Vorsicht beim Besuch von Kulturveranstaltungen machte sich auch hier bemerkbar.

Am Renommee der Vortragenden kann diese Zurückhaltung nun wirklich nicht gelegen haben. Der Kammerchor läuft zwar unter dem Attribut „semiprofessionell“, hat aber aus gutem Grund manche bedeutende Auszeichnung vorzuweisen; nimmt man die Alta-Ripa-Kollegen dazu, war hier beispielsweise eine beachtliche „Echo-Klassik“-Historie versammelt.

Ein Genuss auch für stark gespitzte Ohren

Und zwar für ein reines Händel-Programm. Das in geschickter Konzertdramaturgie die „Coronation Anthems“ mit Chören aus dem „Messiah“ kombinierte und zum Auftakt die Ouvertüre zum „Occasional Oratorio“ bot.

Bei stark gespitzten Ohren konnte man vielleicht vermerken, dass die Instrumentalisten ein paar Takte zum Warmspielen brauchten und mittendrin kurzfristig die Stringenz verloren, weit überwiegend aber gab es ein souverän vorgetragenes, breites Spektrum an Klangfarben und Emotionen zu hören, stets aufmerksam angeleitet von Jörg Straube auf dem Pult.

Ohne aufdringliches Pathos

Der Chor kam erstmals bei „Zadok the Priest“ zum Einsatz und überzeugte vom punktgenauen Start weg. Schnell kam die schöne Ausgewogenheit der Frauen- und Männerstimmen zur Geltung, und in der Folge zeigte sich eine große Flexibilität in Sachen Atmosphäre.

Dies besonders bei den „Coronation Anthems“, die unterschiedliche Schwerpunkte aufwiesen: „Zadok“ klang wuchtig aufgeladen, „Let thy Hand be strengthened“ hatte mit eingängigen, aber nicht banalen Passagen im ersten Teil fast Hitcharakter. „The King shall rejoice“ brachte bewegt-majestätische Anflüge ohne aufdringliches Pathos ins Spiel, „My Heart is inditing“ besonders elegische Momente.

„Halleluja“ zum Abschluss

Bei den „Messiah“-Chören stach „For unto us a Child is born“ mit seiner beseelten Leichtigkeit hervor, bis zum Abschluss – man ist geneigt zu sagen: natürlich – das „Halleluja“ erklang. Und sich erwies, dass man auch dieses so oft gehörte Werk ohne alle Abnutzungserscheinungen interpretieren kann.

Das traf auch auf die Zugabe zu, bei der Jörg Straube einmal mehr sein sicheres Händchen für Nuancen bewies: Eine derart fein ausbalancierte Version von „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ hört man äußerst selten.

Von Jörg Worat