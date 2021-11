Hannover

Am Montagmorgen präsentierte Hannover Concerts den nächsten Konzertkracher für das kommende Jahr: Am 14. Juni 2022 gastieren die „Imagine Dragons“ im Rahmen ihrer Mercury World Tour auch auf der Expo-Plaza in Hannover.

Die von Live Nation produzierte Europatournee startet am 30. Mai in Prag mit weiteren Stationen in Moskau, Mailand, Hannover, London, Berlin und vielen mehr, ehe sie am 14. Juli im Sparkassenpark in Mönchengladbach ihren Abschluss findet. Karten für die drei Deutschlandkonzerte sind ab 5. November 2021 im allgemeinen Vorverkauf erhältlich.

Auch auf großen Festivals in Europa

Daneben wird die Band aus Las Vegas im Sommer 2022 bei einigen der kultigsten Festivals Europas auftreten, einschließlich I-Days, Rock Werchter, Pinkpop und dem Lollapalooza Paris.

Das im September 2021 veröffentlichte fünfte Studioalbum „Mercury – Act 1“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzenten Rick Rubin. Inspiriert durch das Wort „mercurial“, zu Deutsch „launenhaft“, entstand „Mercury – Act 1“ als unverblümtes Album, das auf metaphorisch belastete Texte verzichtet und stattdessen emotionale Extreme willkommen heißt und sich bei nichts zurückhält. Es ist der erste Langspieler der Imagine Dragons seit „Origins“ aus dem Jahr 2018.

Tickets (ab 66,90 Euro) für das Hannover-Konzert (Beginn 18.30 Uhr, Einlass ab 16 Uhr) gibt es ab Freitag auch im NP-Ticketshop.

