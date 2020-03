Im Theater am Aegi erklingt Harry Potter

Hannover

Innerhalb der Nostalgieindustrie um das Harry Potter-Universum kommt der Soundtrack vielleicht an fünfter Stelle nach Film, Buch, Theaterstück und Freizeitpark. Doch auch die orchestralen Klänge der Kinoerfolge ziehen ordentlich „Potterheads“ an: Das Theater am Aegi ist fast ausverkauft, als das Ensemble der Cinema Festival Symphonics mit Chor und Orchester gastiert.

Besonders die Motive von John Williams, der die ersten drei Filmmusiken komponierte, können sich selbst Halbinteressierte leicht ins innere Ohr zaubern. „Hedwig’s Theme“ ist so etwas wie die Titelmusik der ganzen Reihe, die Melodien gibt das Orchester mit Verspieltheit, ohne auf Detailtreue zu verzichten. Bis zum Ende, bei dem sich doch ein paar Timing-Fehler einschleichen, ist das fast Kinogefühl auf den roten Sitzen des Aegi.

Lesen Sie hier: Uwe Serafin spielt im Harry-Potter-Theaterstück

Raunen und Staunen

Fast, denn Filmrechte hat die Produktion natürlich nicht. Cartoonartige Animationen, die die Bildsprache der Kinohits in Perspektive, Motiven und Kostümen imitieren, leiten durch die Oktologie: Als die Sadistin Dolores Umbridge erscheint, raunt das Publikum.

Wenn Slapstick-Szenen bildlich angedeutet werden, gibt es Kichern. Zwischentitel erinnern an den Plot, den hier sowieso jeder kennt, und liefern teils amüsante orthografische Fehler: „ Irrland gegen Bulgarien“ fasst ein Titel ein Quidditch-Match zusammen, dazu spielen die Streicher einen von keltischer Folklore angehauch­tes Motiv.

Lesen Sie hier: Harry Potter zum Spielen

Zum Ende wird es düster

Zu ihrem Ende wurden die Potter-Filme dunkler und erwachsener, so wurde es auch ihr Soundtrack – nach Weihnachtswalzer und Harfenspiel dominieren ominöse Bläser das Schlussdrittel. Zwischen Dumbledores Requiem und euphorischen Phönix-Themen beweisen Orchester und Dirigentin Sinn für kinematografische Dramatik.

Ein swingendes Zauberbus-Motiv aus dem dritten Film hatte man schon ganz vergessen, die Perkussion liefert eine Abwechslung von viel Gezupfe im Rest der ersten Hälfte. Mit Musik aus dem Theaterstück „ Harry Potter und das verwunschene Kind“ endet der Abend mit ein paar weniger bekannten Noten – die Potter-Fans werden auch diese bald verinnerlicht haben.

Mehr zum Harry-Potter-Theaterstück erfahren Sie hier.

Von Lilean Buhl