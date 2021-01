Hannover

Die Künstlerin und Aktivistin Lydia Waldmann hat am Freitagabend ihre Kunstausstellung „konservative Muster“ im Bürgersaal des Rathauses auf Youtube eröffnet. „Bis zuletzt habe ich gehofft, dass eine Vernissage mit Gesprächen und Diskussion vor Ort im Rathaus möglich sein würde“, so Waldmann. Doch durch die Verlängerung des Lockdowns musste sie umdisponieren. Nun ermöglichte ein Livestream Einblick in die ursprünglich als Präsenzveranstaltung geplante Raum- und Soundinstallation der Künstlerin. Das Thema: Diskriminierung im Abstammungsrecht für Regenbogenfamilien.

„Das Abstammungsrecht müsste längt modernisiert werden, um der Vielfalt an Familienmodellen in unserer Gesellschaft gerecht zu werden“, erklärt Waldmann ihrem Live-Publikum die persönliche Inspiration für ihre sehr politische Kunstausstellung. Ihre Verlobte hat vor einem halben Jahr den gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht – doch Waldmann wurde als Co-Mutter nicht auf der Geburtsurkunde eingetragen und muss ihren Sohn erst adoptieren, um Sorgerecht zu haben. Dass sich an der Situation trotz Gesetzesentwürfen nichts ändert, macht Waldmann an konservativen Mustern in der Politik und Gesellschaft fest und arbeitet die Problematik in ihrer Raum- und Soundinstallation auf.

Rege Diskussion trotz räumlicher Distanz

300 Personen verfolgten die Vernissage virtuell und reichten Fragen über eine Chatfunktion ein. Auf die Fragen ging Waldmann mit Juliane Steeger, der Beauftragten für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt der Stadt, ein – so entstand trotz räumlicher Distanz eine rege Diskussion zu den Themen Regenbogenfamilie, Queere Community und Kunstwahrnehmung in Zeiten einer Pandemie.

Fühlt sich diskriminiert: Künstlerin und Aktivistin Lydia Waldmann macht mit ihrer Ausstellung auf die Diskriminierung von Regenbogenfamilien aufmerksam. Quelle: Franson

„Es ist eine Herausforderung, eine Raum- und Soundinstallation virtuell erlebbar zu machen“, findet Waldmann. Detailaufnahmen der miteinander verbundenen Stoffe, Gesetzestexte und Gardinen sowie Ausschnitte der Soundelemente ließen die Zuschauer des Livestreams virtuell in den Bürgersaal eintreten. Abgerundet wurde die Vernissage durch vorproduzierte Videobotschaften von Künstlern und Professoren, die sich mit dem Thema Muster und Kunstwahrnehmung beschäftigen sowie Mitgliedern der queeren Community, die von Diskriminierungserfahrungen berichten.

Oberbürgermeister Belit Onay lobte das Engagement der Künstlerin in einer eigenen Videobotschaft: „Die Pandemie hat die Kunstszene hart getroffen, doch Kunst ist schon immer ihre eigenen Wege gegangen und Künstler sind ihrer Zeit oftmals voraus.“ Mit ihrer digital erlebbaren Kunstausstellung könne Waldmann Türen öffnen, die sonst noch nicht wahrgenommen worden wären – und das gilt gleich im doppelten Sinne.

„Konservative Strukturen müssen aufgebrochen werden“

Denn Waldmann hat nicht nur gezeigt, dass eine Vernissage im Livestream funktioniert, sondern auch Sichtbarkeit für die Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Elternpaaren geschaffen. „Und das ist wichtig, weil sich die Sicht auf Regenbogenfamilien in der Gesellschaft ändern muss, damit die bestehenden konservative Strukturen aufgebrochen werden können“, weiß auch Juliane Steeger. Der Bürgersaal und damit die Rauminstallation von Lydia Waldmann kann weiterhin virtuell betreten werden: Der Livestream ist auf dem Youtube-Kanal der Künstlerin verfügbar.

Von Sophie Peschke