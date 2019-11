Im Kuppelsaal: Manze lässt Beethoven erglühen

Hannover

Die NDR-Radiophilharmonie und Beethoven – das gehört zurzeit zusammen wie Castrop und Rauxel. Sämtliche Symphonien und Klavierkonzerte des Komponisten werden im Kuppelsaal aufgeführt. Diesmal waren vor rund 1700 Besuchern zwei Werke angesagt, die im gleichen Zeitraum entstanden sind, nämlich dem für Beethoven besonders prekären der zunehmenden Ertaubung.

Ist die 2. Symphonie noch vergleichsweise konventionell? Nun, ein zeitgenössischer Kritiker glaubte darin „einen angestochenen, unbändig sich windenden Lindwurm“ zu erblicken, und wiewohl das Orchester unter Chefdirigent Andrew Manze keine Horrorshow veranstaltete, machte es doch die Eigenarten des Werks sehr deutlich.

Wärmendes Feuer

Das gelang besonders gut im ersten Satz mit einem ständigen Wechsel zwischen spielerischen Elementen und einem Feuer, das wärmte und glühte, aber nie zum Flächenbrand ausartete. Auf das weniger pointierte Larghetto folgte ein Scherzo, das seine Spitzen aus einer gekonnt formulierten Beiläufigkeit entwickelte, bevor die Kontraste im Finale streckenweise fast schon bizarr ausfielen – das klang sehr reizvoll und ziemlich modern.

Beim 3. Klavierkonzert war mit Pierre-Laurent Aimard ein großer Name vertreten. Der Solist legte ebenso extro- wie introvertierte Energie an den Tag, veranstaltete im Kopfsatz den einen oder anderen kleinen Stepptanz – das Klappern der Schuhe war zumindest noch im 1. Rang zu hören –, um gegebenenfalls desto mehr in sich zu versinken.

Hauchfeines Gespinst

In Kombination mit delikat ausgekosteten Phrasierungen erforderte das einige Aufmerksamkeit bei allen Beteiligten, inklusive des Publikums und des Orchesters, das sich geschmeidig dieser individuellen Interpretation anzupassen wusste. Speziell auch die Zugabe: Aus Miniaturen von György Kurtág, gewidmet dessen vor kurzem verstorbener Frau Márta, machte Aimard ein hauchfeines Gespinst.

Von Jörg Worat