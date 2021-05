Im Kulturzentrum Pavillon steigt das Clinch-Festival

Hannover

„Eigentlich geht es um eine einfache Frage“, sagt Katharina Wisotzki: „Wie sind die Perspektiven für eine Gesellschaft der Vielen, in der man gut leben kann?“ Wisotzki gehört zu dem dreiköpfigen Leitungsteam des Clinch-Festivals, das sich ab morgen vom Kulturzentrum Pavillon aus genau dieser Fragestellung widmen wird.

„Intersektional, radikal, digital“ lautet das sperrigere Motto der viertägigen Veranstaltung mit Workshops, Lesungen, Diskussionen und Performances; es sei das „Festival für postkoloniale und postmigrantische Perspektiven“, so heißt es in der Ankündigung. Schwierige Wörter für eine einfache Wahrheit, die insbesondere in der Pandemie zu einer Binsenweisheit wurde: dass diese Gesellschaft ungerecht ist, dass sie vor allem gegenüber denjenigen ist, die vermeintlich anders sind.

Auf den Spuren des Kolonialismus

Einfach gesagt: Unter Corona und den Folgen leiden vor allem die Armen, die Migranten und die Frauen – und am meisten die, die alles zugleich sind. Und sie leiden eben nicht nur in einer viralen Ausnahmesituation. Genau das heißt Intersektionalität: dass manche Menschen vielfältig benachteiligt sind.

Entsprechend vielfältig ist das Programm: Da gibt es Stadtspaziergänge auf den Spuren des Kolonialismus in Hannover (Sonnabend a, 16 und Sonntag ab 10 Uhr). Anhand zweier Filme wird die besondere Perspektive schwuler asiatischstämmiger Männer diskutiert (Sonnabend ab 16 Uhr). Oder – brandaktuell – es geht um die Frage, warum in Diskussionen über Rassismus so selten über Judenfeindlichkeit gesprochen wird (Montag ab 10 Uhr).

Kultur statt Jammertal

Ein Jammertal aber soll die Veranstaltung nicht sein, im Gegenteil. „Verbündetenschaft und Komplizinnensein sind wichtige Stichworte“, sagt Wisotzki. Und nicht zuletzt soll die Vielfalt moderner Perspektiven gefeiert werden. Das geht schon los mit der Eröffnungsgala am Freitag ab 19 Uhr. Joana Tischkaus Performance „Being Pink ain’t easy“ über veraltete Männlichkeitsbilder (Sonnabend ab 16 Uhr) und das Konzert des String Archestra (Sonnabend ab 19.30 Uhr) sind weitere Highlights.

Farbig: Das String Archestra spielt am Sonnabend klassische Musik – ausschließlich von farbigen Komponistinnen und Komponisten. Quelle: Fabian Altenried

Wegen der Pandemie musste das ursprünglich für November geplante Clinch-Festival schon einmal abgesagt werden. Jetzt findet es digital statt. Vorteil: Die Teilnehmerzahl ist – bis auf die Workshops – theoretisch unbegrenzt. Alle Veranstaltungen sind auch nach ihrem Ende noch mindestens eine Woche lang greifbar – und kostenlos verfügbar.

Clinch: vom 21. bis 24. Mai. Gesendet wird aus dem Pavillon auf die Website:

clinchfestival.de

Von Stefan Gohlisch