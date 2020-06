Im Gartentheater Herrenhausen: Endlich wieder Oper!

Hannover

Das war wie eine Befreiung. Mit geballter Faust schlug Operndiva Helen Donath in die Luft und rief: „We’re back!“ Ja, die Oper ist zurück, live und überaus lebendig, wie das Wochenende im Gartentheater in Herrenhausen beweist.

Eine echte Opernpremiere, die erste der Nach-Corona-Zeit, und eine Gala mit wunderbaren Sängern aus dem Ensemble, das macht Mut für die Zukunft.

Die Bedingungen sind nicht einfach, Abstandsregeln gelten auch im Gartentheater. Und Maskenpflicht; solange, bis die Vorstellung beginnt. Ein exklusives Vergnügen, 200 Zuhörer dürfen dabei sein, die Stühle sind berührungsfrei gestellt.

Ein Abend der tiefen Stimmen

Und dann gibt es Musik, live und ziemlich unvermittelt, so wie man es lange vermisst hat. Und erst diese Arien. Das hat schon große Klasse, wenn der chinesische Tenor Long Long aus Massenets „ Werther“ die Arie „Pourquoi me reveiller“ schmachtet, lang angehaltene Spitzentöne gehen auch draußen. Ansonsten ist es ein Abend der tiefen Simmen, für die hier vor allem Shavleg Armasi steht, der die berührend-berückende langsame Arie aus Tschaikowskys „Iolanta“ singt. Alle Arien sind ausschließlich mit Klavierbegleitung.

Premiere: „Der Zaubertrank“ Immerhin beschert uns Corona erlesene Hörerfahrungen. Wie „Le Vin herbé“ von Frank Martin, ein Werk das auch wegen seiner Gattung als Weltliches Oratorium heute eher selten aufgeführt wird. Dank seiner reduzierten Besetzung ist der „Zaubertrank“ geradezu geschaffen für reduzierte Örtlichkeiten wie das Herrenhäuser Gartentheater – und auch für reduzierte Ensembles, die aber immer noch auf genügend Abstand achten müssen. Und das war auch ganz achtbar, was das handliche Niedersächsischen Staatsorchester (Leitung: der neue Generalmusikdirektor) Stephan Zilias lieferte. Elektronisch verstärkt, aber von den delikaten Klangwirkungen Martins kam noch genug rüber. Ein bisschen mehr Volumen hätte man sich dann doch gewünscht, als im Hintergrund die Herrenhäuser Brunnen zu rauschen begannen. Die Geschichte von Tristan und Isolde wird hier in einer besonderen Variante erzählt – auch etwas für Wagnerianer. Und der Zaubertrank? Wird hier in einer freistehenden Badewanne kredenzt (Regie: Wolfgang Nägele). Ansprechend in Szene gesetzt, der Kuss wird zeitgerecht dargeboten, auf die eigenen Fingerspitzen. Langer Beifall.

„Die Macht des Schicksals“, das könnte auch eine Überschrift über die Corona-Zeit sein, Verdis Oper wird hier mit ihrer Ouvertüre eingeführt. Es ist schon erstaunlich, wie gut solche Musikstücke für die ein großes Sinfonierorchester nötig ist, auch in kleiner, reiner arrangierter Bläserbesetzung funktionieren. Außerdem gibt es ja noch die Musik, die direkt für diese Besetzung geschrieben ist. Wie die „Brass Symphony“ von Jan Koetsier, schön gershwinig und mit poliertem Blech von Valtteri Rauhalammi dirigiert.

Das Oratorium „Le Vin herbé“ wird szenisch in die Kulisse des Gartentheaters eingepasst. Quelle: Stoess

Zum Schluss in der Abenddämmerung erklingt dann passenderweise Peter Warlocks Auszug aus der „Capriol Suite“, sanft, ein bisschen wehmütig, passend für diesen besonderen Abend. Und in Person der Moderatorin berühren sich dieses und vergangenes Jahrhundert. Helen Donath hatte bereits als Mitglied der Staatsoper Hannover 1964 in Herrenhausen gesungen, ausgerecht in „Le Vin herbé“, das nun seine aktuelle Corona-Premiere feierte.

Von Henning Queren