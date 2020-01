Ilka Bessin: „Ich bin immer noch die gleiche Person“

Hannover

Bekannt wurde Komikern Ilka Bessin als Cindy aus Marzahn. 2016 kehrte sie der Kunstfigur im pinken Jogginganzug den Rücken zu. Nun ist die 48-Jährige das erste Mal als Ilka Bessin auf Tour. Ein Interview.

Ihre Tour „Abgeschminkt – und trotzdem lustig“ hat im Dezember – ein Jahr später als geplant – begonnen: Woran lag das?

Es fühlte sich für mich einfach noch nicht rund an. Ich war noch nicht zu 100 Prozent sicher, dass es lustig ist, und wollte es noch verbessern.

Wie groß war die Freude, als es Ende 2019 los ging?

Ich habe mich sehr auf die Tour gefreut. Einfach, weil auch eine Last abfällt, wenn man merkt, dass es funktioniert und dass die Leute einen super Abend hatten.

Es ist Ihr erstes Soloprogramm als Ilka Bessin. Was ist im Vergleich zu Auftritten als Cindy aus Marzahn anders?

Ich muss mir allein schon jeden Abend überlegen, was ich anziehe. Ich bin aber trotzdem immer noch die gleiche Person, will nicht hochdeutsch sprechen oder total intellektuell rüberkommen.

Das Programm erzählt Ihre Lebensgeschichte. Was erwartet den Zuschauer genau?

Es ist ein Stand-up-Programm, mit dem ich die Leute unterhalten will. Ich will einfach, dass die Leute Spaß mit mir haben, auch wenn ich privat mit Freunden unterwegs bin.

Wird es auf der Bühne auch mal emotional?

Ja, wenn ich zum Beispiel über den Tod meines Vaters vor zwei Jahren spreche. Das mache ich nicht aus Mitleid, sondern weil ich dadurch gelernt habe, was wirklich wichtig im Leben ist.

Sie gehen in dem Programm auch darauf ein, dass sich das Alter allmählich bemerkbar macht. Wie gehen Sie mit dem Älterwerden um?

Ich muss in meinem Leben niemandem mehr etwas beweisen. Ich bin 48, fühle mich aber nicht so und habe einfach gelernt, dass ich mich selber wichtig nehmen muss.

Häufig ging es als Cindy aus Marzahn um Übergewicht und Aussehen: Wird das so bleiben?

Finden Sie das? (lacht)

Sie sind sehr positiv eingestellt. Wie kommt das?

Ich bin einfach sehr dankbar für alles. Wenn mir zum Beispiel jemand den Parkplatz klaut, suche ich mir einfach einen neuen. Es ist die Sache nicht wert. Auch als mir während einer Show eine Daunenjacke und sechs paar Schuhe aus dem Auto geklaut worden sind, hatte ich einen Heulkrampf und habe mich geärgert, dass jemand an fremdes Eigentum geht. Aber es ändert eben nichts an der Situation.

Als Sie der Figur den Rücken gekehrt haben, wollten Sie auch politische Themen ansprechen. Wird das in dem neuen Programm der Fall sein?

Ich werde auch politische Themen ansprechen, aber ich nehme die Sachen nicht auseinander. Dafür haben wir wundervolle Kabarettisten. Ich rede über Bioprodukte und Umweltverschmutzung.

Wie stehen Sie zu dem Thema Umwelt?

Jeder sollte im Rahmen seiner Möglichkeiten das machen, was er kann. Aber wir sollten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf andere zeigen. Ich selber benutze zum Beispiel einen Jutebeutel zum Einkaufen und habe Getränke nur in Glasflaschen, aber ich bin eben nicht eine, die sagt „Der hat aber ...“

Sie selber fahren mit dem Auto zu ihren Auftritten. Warum?

Ich fliege nicht, da ich schon mal ein negatives Erlebnis hatte. Und das Bahnfahren funktioniert oft nicht. Es kommt zu Verspätungen, aber ich muss pünktlich zu meinen Auftritten kommen.

Was war das für ein Erlebnis beim Fliegen?

Ich kam mal aus dem Urlaub, und beim Landen schunkelte das Flugzeug von rechts nach links, und dann hat der Pilot durchgezogen. Ich dachte, ich sterbe. Als ich die Stewardess fragte, was denn los ist, sagte sie nur: „Ich weiß es auch nicht, ich fliege zum ersten Mal.“ Seitdem ist mir das alles zu aufregend.

In einem Interview haben Sie gesagt, dass Sie Dieter Nuhr sehr gut finden. Immer wieder stand der Komiker wegen Äußerungen gegenüber der Klimaaktivistin Greta Thunberg in der Kritik. Teilen Sie die Meinung der Kritiker?

Ich finde, Dieter Nuhr ist einer der besten Kabarettisten, die wir haben. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern, nicht jeder muss sie akzeptieren.

Sie haben vor der Zeit von Cindy aus Marzahn in verschiedenen Bereichen gearbeitet – sowohl in der Gastronomie als auch als Animateurin. Wie denken Sie heute über die Zeit vor ihrer Karriere?

Der Beruf in der Gastronomie war immer mein Traumjob und ich habe von einem kleinen Frühstückshotel direkt am Wasser geträumt. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück, habe aber einen anderen Weg eingeschlagen.

Kürzlich wurde bekannt, dass sie an der RTL-Show „Let‘s Dance“ teilnehmen. Wie kam es dazu?

Ich habe das immer geguckt und wurde schon öfter angefragt. Aber als Cindy aus Marzahn wäre das immer so eine lustig-Nummer geworden. Jetzt habe ich richtig Bock darauf, aber auch Respekt.

Tanzen Sie denn gerne?

Ja, aber eher R'n'B. So ein Cha-Cha-Cha wird eine Herausforderung. Ich glaube aber, dass ich ein bisschen Rhythmus habe, auch wenn ich keine Afrobrasilianerin bin.

