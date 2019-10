Igor Levit stürmt und drängt im Kuppelsaal

Hannover

Manchmal sind es die kleinen Sachen, die auf ein großes Konzert verweisen. Wenn der Pianist statt umfänglicher Notenblätter mal eben ein iPad am Flügel aufklappt – für die Kadenz beispielsweise.

So geht Mozart heute: Mit Igor Levit bei einem seiner besonderen Heimspiele im sehr gut besuchten Kuppelsaal und dem Klavierkonzert Nr. 22, überaus spielfreudig begleitet vom Pittsburgh Symphony Orchestra.

Guldamäßige Ebenheit

Levits Klavierspiel ist gewohnt makellos, der Klang hat guldamäßige Ebenheit. Es macht ebenso Spaß wie staunend, diesem durchdachten Laufwerk im Allegro mit der prägnanten Artikulierung jeder einzelnen Note zuzuhören. Hier geht es um eine ungefährdete Leichtigkeit, die gleichzeitig Mozart so ernst wie nötig nimmt.

Und um einen Pianisten, der selbstbewusst sagt, was Sache ist. Das Orchester muss schon eine solche Klasse wie die Mannschaft aus Pittsburgh haben, um Levits drängendem Spiel angemessen folgen zu können. Dirigent Manfred Honeck behält dabei die Übersicht – und besonders schön ist das Konzertieren von Flügel und Konzertmeistergeige im Schlusssatz. Ein Mozart-Ereignis, das mit dem entsprechenden Applaus abgefeiert wird.

Kontrollierte Rasanz

Dazu gehört dann auch, dass Igor Levit eine rare Kadenz auswählt – die von Saint-Saens und sie mit kontrollierter Rasanz raushaut. Und dann noch eine ebenso ungewöhnliche Zugabe dabei hat: schön jazzig vom US-Komponisten William Bolcom den „Graceful Ghost Rag“, es ist ja bald Halloween.

Danach geht es dann in hehre Gefilde mit Anton Bruckners Neunter, die der Meister tatsächlich „dem lieben Gott“ widmen wollte. Was durch die Interpretation von Manfred Honeck immerhin plausibel erscheint.

Altmeisterliche Zugabe

Ungefährdet, was die exzellente Bläser der Amerikaner betrifft, und süffig in den Streichern (so ein Pianissimo an der Hörgrenze hat man lange nicht mehr im Kuppelsaal gehört) wird hier ein Bruckner zelebriert, der keine Fragen stellt. Honeck bleibt bei seinen Tempi im mittleren Bereich, setzt dafür auf das Zelebrieren edler Details und blank polierte Blech-Quader.

Das Orchester aus Pittsburgh ist schon klasse und spielt bei den großen US-Orchester ganz vorne mit. Nach einer Erschütterungspause satter Applaus und eine altmeisterliche Reger-Zugabe.

Von Henning Queren