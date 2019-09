Berlin

2020 ist das weltweite Beethoven-Jahr. Und eins der Highlights liefert Igor Levit (32). Der Weltklasse-Pianist aus Hannover wuchtet komplett die 32 Sonaten. Gestern stellte er in Berlin den Brocken vor (erscheint am 13. September) – auch live. Levit im NP-Interview über Grenzerfahrungen, tolle Pullover, Beethoven als Revoluzzer und eine Wahlempfehlung für den Oberbürgermeister von Hannover.

Warum Beethoven heute?

Warum nicht?

Anders gefragt: Wie revolutionär ist Beethoven heute noch?

Es gibt Stücke, die sind, was den Erfahrungsradikalismus angeht, mit kaum etwas zu vergleichen. Ich suche immer noch nach dem Klavierstück, das so hart, so herausfordernd mit allen Beteiligten, den Spielenden und Zuhörern, umgeht, wie die Hammerklaviersonate. Es ist rein physisch so ungeheuer schwer, ein Tanz auf der Rasierklinge. Er ist Wege gegangen, die bis heute noch nicht ausgeschritten sind.

Die Künstler sind auf Beethoven-Covern immer so staatstragend abgebildet, mit Fliege und Frack und so – Sie tragen auf der gewichtigen CD-Box so einen scharfen Pullover ...

Ja, nicht wahr. Das Foto ist bei mir zu Hause entstanden. Der Pullover ist von einem jungen französischen Designer namens Louis Gabriel Nouchi.

Wie blicken Sie aufs kommende Beethoven-Jahr?

Erfreut und besorgt. Es bietet sehr viele Chancen. Andererseits regt es auch zur Faulheit an, in dem Sinne, dass man sich sagt, jetzt spielen wir ganz einfach viele Beethoven-Stücke, und das reicht. Es wird dekoratives Beethoven-Bespielen geben und großartige Projekte. Als angehende Lehrkraft der Musikhochschule Hannover muss ich natürlich sagen, jede Musik reagiert empfindlich auf mittelmäßiges Spiel..

Was sind Ihre Vorbilder fürs Beethoven-Spiel?

Das sind Friedrich Gulda und Arthur Schnabel. Es gibt keinen radikaleren als ihn.

Muss man alle Beethoven-Sonaten aufnehmen?

Im Ernst: Man muss eigentlich gar nichts. Man muss essen und trinken und schlafen. Ich hatte nun mal die Chance, das zu machen, und ich habe es gemacht. Und ich möchte dabei keine Sonate missen.

Was ist die größte Herausforderung?

Man kann nicht einfach eine Beethoven-Sonate lernen und dann die nächste. Sie erfordern einfach Zeit, jede enthält sehr, sehr viele Informationen, die man gleichzeitig erlernend verarbeiten muss. Ich habe damals an der Musikhochschule fünf Jahre an einer einzigen Sonate gearbeitet. Es ist unbeschreiblich beglückend und gleichzeitig zehrend.

Einige Stücke wurden schon vor einigen Jahren von Ihnen aufgenommen und jetzt integriert. Würden Sie die noch einmal machen wollen?

Ich höre meine alten Aufnahmen aber nicht mehr.

Können wir aber wirklich empfehlen.

Ich stehe natürlich dazu, was wir vor sieben Jahren gemacht haben. Ich habe nichts zurückzunehmen. Und deshalb wollte ich sie nicht noch mal aufnehmen.

Was macht den besonderen Klang der Neuaufnahme aus?

Ich habe nur einen Wunsch: Der Ton soll unkompliziert sein – ein schneller, klarer Sound. Ich vertraue meinem Tonmeister da vollkommen. Und dass er mit dem Aufnahmeort klarkommt. Zur Hälfte sind die Sonaten im Leibnizsaal in Hannover entstanden.

Arbeiten Sie mit Takes?

Sowohl als auch. Ich spiele jedes Stück grundsätzlich dreimal durch – und dann arbeiten wir an einzelnen Stellen.

Und insgesamt zufrieden? Es sind alle Noten drauf?

(lacht) Ich werde bei Veröffentlichung einen Tweet absetzen, dass es vier von mir falsch eingelernte Einzeltöne gibt – im ganzen Zyklus: Wer die findet, bekommt eine Freikarte.

Die Kulturhauptstadt Hannover ...

Dafür setze ich mich noch in jeder Hinsicht nachdrücklich ein. Ich denke, bis zur OB-Wahl passiert nicht viel.

Einen Wahltipp?

Es sollen keine Ex-Generäle OB werden.

Von Henning Queren