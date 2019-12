Was am Geschenkeeinkaufen im Advent stört, ist der ewig gleiche Glöckchenplüschpop in den Kaufhäusern. „Last Christmas“ nervt, Mariah Carey und Boney M. nerven auch, man überlegt, die Einkäufe online zu tätigen. Dabei gäbe es durchaus Alternativen, meint unser Autor.