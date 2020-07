Hannover

Es brodelt schon in ihm, bevor er auch nur ein Wort sagt. Er stöbert auf seinem Rechner und blickt wieder und wieder ins Publikum im Schauspielhof, lauernd, provokant grinsend, seiner Sache sehr sicher. „Ich denke“, beginnt er, „darauf können wir uns einigen: Hitler hat verloren.“ Und so beginnt eine Lehrstunde in Demagogie: Neil LaButes „Das vierte Reich“.

Denn schon der nächste Gedanke des namenlos bleibenden Mannes kann eigentlich nicht unwidersprochen bleiben und bleibt es doch: dass die Geschichte von den Siegern geschrieben werde und so Hitler „zu einem der meistverleumdeten Menschen“ wurde. Dieser Mann will etwas wiedergutmachen: Er will Hitler wieder gut machen. Denn das Böse, referiert er später, sei doch sowieso nur Definitionssache, aber da ist man längst Gefahr gelaufen, diesem Fliegenfänger auf den Leim gegangen zu sein.

Mensch Hitler

LaBute hat einen ungeheuerlichen Text geschrieben. Es geht einmal durch das Alphabet böser Rhetorik, ein mühelos wirkender Kraftakt von einem Solo (Regie: Swaantje Kleff). Ensemblemitglied Sebastian Nakajew hat die Koproduktion mit dem TAK Theater Liechtenstein vom Nationaltheater Weimar mitgebracht und spielt es mit der aggressiven Larmoyanz des selbstgerechten Spießbürgers.

„Der Mann hat Fehler gemacht“, sagt er einmal und hat einen fast wieder: „Doch, doch hat er.“ Und spricht dann nur vom verfrühten Russlandfeldzug. Die sechs Millionen ermordeten Juden? Ach, man könne doch einen Mann nicht nur auf eine Sache reduzieren. Lieber spricht er vom Namen Adolf, der nun für immer in den Schmutz gezogen sei und den doch einst eine liebende Mutter verloren habe. Ihm selbst kommen fast Tränen des Mitleids und der Rührung angesichts eines Landschaftsbildes, das Mensch Hitler einst gemalt hat.

Locken und Schmeicheln

Er lockt und schmeichelt, stellt Fragen, ohne je Antworten zu erwarten, erklärt Wahrheit zur Meinung und seine Meinung zur Wahrheit, redet ins Gewissen und versichert sich der Komplizenschaft des Publikums, indem er dessen eigene Vorurteile bedient: von den eingebildeten Briten und den faulen Franzosen. Man kennt diese Sätze; sie sind gar zu oft gesprochen worden. Aber selten sind sie so kompakt und rhetorisch geschlossen aneinander gereiht worden. Die Verdichtung weckt stille Empörung, die keinen Ansatzpunkt findet, sich zu entladen. Der Text ist erschütternd aktuell.

Der Abend zeige deutlich, dass man Hass früh begegnen sollte, bevor er seine unmenschliche Logik entfalte, betont Mikis Rieb von der Landeszentrale für politische Bildung Niedersachsen im Nachgespräch. Das leider gar zu schnell die übliche Dynamik solcher Austauschangebote entwickelt: der Entropie in die Bedeutungslosigkeit. Ob man sich angesichts der „ Black Lives Matter“-Bewegung derzeit nicht lieber mit den eigenen Rassismen beschäftigen solle, fragt ernsthaft eine Zuschauerin nach einem Abend, an dem Adolf Hitler rhetorisch entschuldet wurde. Als könne es ein Entweder-oder des Widerstands geben.

Von Stefan Gohlisch