Hannover

Hier geht es um alles. Der Tod, das Universum, das Leben werden verhandelt in Auftritten von Engeln, Visionen und Visionären. Das passt ja auch zur Eröffnung der Kunstfestspiele, die mit der Oper „Kopernikus“ von Claude Vivier nach Maß gestartet sind. Denn hier in Herrenhausen hat man nicht weniger als Ziel.

Erst mal liegt eine Leiche auf dem Tisch, dann kommen die Musiker und Sänger, sprechen und singen von der Königin der Nacht, obskuren Planeten, Tristans Isolde, dem Zauberer Merlin, Tod, Feuergöttern und Hexen.

Peter Sellars übersetzt handlungslose Handlung in Bilder

Die handlungslose Handlung wird von Peter Sellars in ansprechende Bilder übersetzt: traumhafte Klänge in einer Traumhandlung mit weiß gewandeten Musikern an schwarzen Pulten. Die Bühne ist von kleinen mattgelben Lampen beleuchtet, meist halbdunkel, nichts beeinträchtigt die Konzentration auf das 1980 entstandene Wunderwerk des kanadischen Komponisten.

Musikalisch bewegt sich das „Opern-Ritual“ weitgehend im Normalmaß des zeitgenössischen Musiktheaters, bisweilen klingen Passagen deutlich nach den legendären exotischen Klangexpeditionen, die Claude Vivier („Bouchara“) legendär gemacht haben. Beschwörende Chöre, die dann schon Bachsches Format haben, wechseln sich ab mit zartem Klingklang von Röhrenglocken und nachhallenden Gongs, Instrumentales ereignet sich an der Grenze der Hörschwelle und bisweilen mit atemberaubender Virtuosität. Die Klänge sind vergleichsweise angenehm mit weit ausladenden Bläserpassagen.

Der Chor wird außergewöhlich gefordert

Es wird gesungen, gestöhnt, rezitiert, gesummt, gepfiffen, geheult und selten gebrüllt. Bewundernswert dabei, wie der Chor mit dem seltsamen Namen Roomful of Teeth mit den außergewöhnlichen Anforderungen klarkommt.

95 Minuten berührende Meditation, die Bezeichnung Ritual ist schon treffend, manchmal klingt der Chor nach tibetanischen Mönchsgesängen – dazu passt dann auch ganz genau die zurückhaltende Choreografie von Peter Sellars.

Eine Offenbarung wollte Vivier hier verkünden. Was ihm mit seinem merkwürdigen wie bemerkenswerten Werk – sollten nur die Ohren urteilen – tatsächlich gelungen ist.

Von Henning Queren