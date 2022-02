Hannover

Auftritt: Georg Friedrich Händel. Noch während das Barockensemble Musica Alta Ripa beim breit angelegten Händel-Konzert des hannoverschen Knabenchors im Galeriegebäude Herrenhausen die Ouvertüre zum Oratorium „Das Alexanderfest“ spielt, besteigt Franz Rainer Enste, der ehemalige Pressesprecher des niedersächsischen Landesparlamentes, mit Gehrock und Perücke gekleidet würdevollen Schrittes das Podium.

Georg Friedrich Händel (gespielt von Franz Rainer Enste) erzählt aus seinem Leben. Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Wechsel mit der jeweils passenden Musik erzählt er dann in Ich-Form aus dem Leben Händels. Sprachstil und Wortwahl der temperamentvoll und kenntnisreich erzählten Händel-Autobiografie sind allerdings eher am Stil eines Seminar-Vortrags orientiert als vom barocken Sprachbezug geprägt. Den stellt dann das Orchester her und würzt mit historisch orientiertem lebendigem Spiel das musikalische Potpourri bekannter und weniger bekannter Chöre, Arien und Orchesterwerke von Händel.

Prächtige Klangentfaltung neben weichem Pianogesang

Dabei zeigt sich der Knabenchor in bester Verfassung. Erstaunlich, wie es dem pädagogischen Team des Chores gelungen ist, trotz der vielen Pandemie-Einschränkungen das stimmliche Niveau zu halten. Auf dieser Grundlage kann Dirigent Jörg Breiding sein musikalisches Konzept frei und überzeugend umsetzen: prächtige Klangentfaltung neben weichem Pianogesang, dynamische Akzente neben gut geführten Melodiebögen und sprachlich präzise Artikulation. Und alles stets blitzsauber intoniert. So werden auch das sattsam bekannte „Halleluja“ aus dem „Messias“ und „Zadok the Priest“ zu einem exakt durchgearbeiteten, erfrischenden Klangereignis.

Der Knabenchor Hannover im Galeriegebäude Herrenhausen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die ursprünglich angekündigte Sopranistin Nuri Rial musste aus Krankheitsgründen absagen. An ihrer Stelle gab nun die englische Sopranistin Joanne Lunn Einblicke in Händels Arien-Kunst. Man spürt, dass die Sängerin in der Alten Musik zu Hause ist und eine reiche Palette an barocken Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung hat. Allerdings gefährdet sie mit ihrer Art des immer wiederkehrenden vibratofreien Einfädelns eines Gesangtons und dem dann folgenden Vibrato den Sitz der Stimme und damit ab und an auch die Intonation. Aber die in Schwindel erregender Höhe dahin strömende, traumverlorene Melodie „Eternal Source of Light Divine“ aus der Geburtstagsode für Queen Ann formt sie im Duett mit dem Solo-Trompeter Clemens Stahmer zu einem anrührend meditierenden Moment des Konzertes.

Digital gesteuertes Licht-Feuerwerk

Nach dem jubelnden Beifall führen die beiden Zugaben zu einem erneuten chorischen Höhepunkt. Zuerst erklingt das spirituell tief bewegend gesungenen „Amen“, mit dem „Der Messias“ endet. Und dann gibt es im abgedunkelten Barocksaal zu den Klängen der „Feuerwerks“-Musik ein Feuerwerk digital gesteuerter bunter Lichtreflexe. Barock und Moderne im Einklang. Sehr schön.

Am 5. März ist von 15 bis 17 Uhr ein Nachmittag der offenen Tür im Chorzentrum des Knabenchors in der Meterstr. 3 in Hannover geplant. Ob die Veranstaltung stattfinden kann, wird kurzfristig entschieden.

Von Claus-Ulrich Heinke