Hannover

Es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der diese Zeilen nicht mitsingen kann: „Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, und weil er schwärmt und stählt, weil er wärmt, wenn er erzählt, und weil er lacht, weil er lebt. Du fehlst.“ Herbert Grönemeyer: „Mensch“. Und Mensch Grönemeyer.

20 Jahre ist es 2022 her, dass dieses Lied und das gleichnamige Album dem Bochumer den Status zum deutschen Superstar ebneten. Zum Jubiläum geht er auf Tour. Eine Station ist – am 26. Mai – Hannover: die Expo-Plaza, ein nun bekannt gewordenes Zusatzkonzert zu einer ohnehin schon geplanten Tour. Zwei Konzerte auf der Berliner Waldbühne sind bereits ausverkauft, ebenso eines in Gelsenkirchen. Weitere Stationen sind Leipzig, Hamburg und – ebenfalls neu hinzugekommen – München. das Hannover-Konzert ist der Auftakt.

Verlust, Trauer und Akzeptanz

Grönemeyer verarbeitete in dem Lied schwere Verluste: Innerhalb weniger Tage waren im November 1998 sein Bruder und seine Frau gestorben. Nach einer Auszeit veröffentlichte er zunächst „Mensch“, dann als zweite Single „Der Weg“ („Du hast jeden Raum/Mit Sonne geflutet/Hast jeden Verdruss/Ins Gegenteil verkehrt“).

Gefühlvoll: Herbert Grönemeyer 2002 in Hannovers Preussag-Arena. Quelle: Orlowski

Grönemeyer, schon vorher extrem erfolgreich, aber oft als etwas sperrig empfunden, vor allem im Gegensatz zu seinem Nebenbuhler dieser Zeit, Marius Müller-Westernhagen. Doch indem er seinen Verlust, seine Trauer und eben auch seine Akzeptanz thematisierte, wurde zum Mitmensch Herbert und zum erfolgreichsten deutschen Künstler überhaupt. „Mensch“ ist mit rund vier Millionen verkauften Exemplaren ist es das meistverkaufte Album in Deutschland.

Der Neustart der Livekultur

Nun stellt Grönemeyer es noch einmal live vor. Die dazugehörige Tournee besuchten damals mehr als 2,2 Millionen Zuschauer. „Der Größtezurzeit singt zweieinhalb Stunden lang die alten Hits in neuen Kleidern, die neuen Songs in frischen Sounds, die Band ist frei von Härte, das Licht hier hat viele Zauber“, schrieb der NP-Kritiker im November 2022 über das Konzert in der Preussag-Arena (heute: ZAG-Arena) an der Plaza.

Gut drauf: Herbert Grönemeyer 2019 in der HDI-Arena. Quelle: Nancy Heusel

Im September 2019 war er zuletzt in Hannover, vor 43.000 Menschen im Stadion. Es war ein Fest, und man ahnte nicht, dass dieser Auftritt das letzte Großkonzert für lange Zeit bedeuten würde. Man freute sich schon auf das Guns-’N-Roses-Konzert am 15. Juli in der HDI-Arena. Aber wie viel passender ist es, dass der „Mensch“-Gig im kommenden Jahr endgültig den ersehnten Neustart der Livekultur nach der Pandemie markieren dürfte? Sie fehlt.

Der sogenannte Presale für das Grönemeyer-Konzert beginnt bereits am 8. September um 10 Uhr, der reguläre Vorverkauf zwei Tage später, selbe Uhrzeit. Über die Kartenpreise ist noch nichts bekannt.

Von Stefan Gohlisch