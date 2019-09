Herbert Grönemeyer begeistert 43.000 Fans in der ausverkauften HDI-Arena

Hannover

Manchmal überkommt einen das Glück ganz plötzlich, von einem Moment auf den nächsten. „ Sekundenglück“ nennt Herbert Grönemeyer die plötzliche Seligkeit und singt zum Start seines Konzerts sein Lied darüber: „ Sekundenglück“ heißt es, natürlich. Ist Wunsch und Wunscherfüllung zugleich: Denn genau da weiß jeder der 43.000 Besucher in der HDI-Arena, was das ist.

Ein Mann macht „Tumult“, bald drei Stunden lang, auch mit leisen Tönen. Einen Gutteil der 13 Songs seines neuen Albums spielt er, am Anfang nach „ Sekundenglück“ gleich noch „Bist du da“ und „Und immer“; da funktioniert schon der Kanon vom Publikum – „jeder braucht sein trautes Umfeld, keiner wohnt für sich allein“. Nahbarkeit, darum geht es. Ein Konzert als Lagerfeuer, Gemeinschaftsgefühl von Anfang an. Von einem Künstler, der sein eigenes Markenzeichen geworden ist.

Grönemeyer nimmt sich selber auf die Schippe

Herbert. Kann nicht tanzen. Tut’s trotzdem. Macht er gut. Singt. Macht „Ah“ und „Öh“ und „Ja!“. Macht’s sich nicht leicht. Aber nimmt’s so. Jede Silbe zerknö-hö-dölt, Kritik wird in Grund und Boden gelacht. Klasse! Herbie an die Macht.

Zur Galerie Deutscher Superstar mit bester Laune: Herbert Grönemeyer begeistert rund 43 000 Fans in der HDI-Arena

Der 63-Jährige muss so gar nichts mehr beweisen. Er nimmt sich selber auf die Schippe. Sieben Prozent kämen wegen der Texte zu seinen Konzerten, habe er herausgefunden, 22 Prozent wegen der Musik und „fast 92 Prozent, weil ich so tierisch aussehe“, stimmt „Männer“ an, und dann rennt er in schwarzen Wohlfühlklamotten und weißen Sneakern über die Bühne, die für Stadionverhältnisse beinahe bescheiden ist, mit Bogenlampen, in Augen-auf-Tapete gekleidet und mit Stegen wie Wurmfortsätzen, über die er flitzen kann.

Lesen Sie auch:

Herbert Grönemeyer Live: Diese Fans sind immer mit dabei

Gut zwei Dutzend Lieder in der Setlist, vom rüpelhaften „Alkohol“ (mit Ausflug ins Publikum) bis zum zärtlichen „Mein Lebensstrahlen“, seiner zweiten Frau Josefine Cox gewidmet, ganz leise am Klavier. Oh, Glückauf! „ Bochum“ ist ewig aktuelle Standortbestimmung und historisch zugleich. Die letzte Zeche im Pott ist geschlossen, der letzte Steiger an der Oberfläche.

„Noch nie waren wir so gefordert wie jetzt“

Aber einer betreibt immer noch Tiefenbohrungen in die deutsche Seele. „Neuland“ für die Einheit im Unterschied von West und Ost, „Fall der Fälle“ gegen die braune Brühe, das deutsch-türkische „Doppelherz/Iki Gönlüm“ für das Schöne am Fremden. „Ich bin selber von mir ziemlich beeindruckt. Und das heißt was, denn ich habe hohe Ansprüche.“

Auch interessant: Promis genießen den Konzertabend in der HDI-Arena

Die Mitte der Gesellschaft ist versammelt, das Gros zwischen 40 und 60 Jahre alt, mit Ausschlägen nach oben und unten, Funktionsjacken in Primärfarben, Jeanshosen, Fan-Shirts, praktisches Schuhwerk. „Noch nie waren wir so gefordert wie jetzt“, schreit Grönemeyer: „Kein Millimeter nach rechts!“ Kein Widerspruch, nur Jubel. Gutbürgerlich zu sein, heißt eben, gut zu sein und kein „Gutmenschen“-Verächtlichmacher.

Sekundenglück hält den ganzen Abend lang

Und eine Boungen in den Untiefen des Seins. „Mensch“ und „Der Weg“, seiner ersten Frau Anna und dem Bruder Wilhelm, die 1998 starben, ins Herz geschrieben, gehören zu dem Schönsten, was je jemand über jemanden schrieb. Hier ist man Mensch; hier darf man weinen. Ganz intim wird es da in der Arena. Mensch Grönemeyer!

Satte zehn Zugaben, mit Feuerwerk am Ende, spielt er nach „Morgen“ – anderswo reicht das für ein Konzert. Morgen ist auch noch ein Tag. Aber heute? Hat das Sekundenglück einen ganzen Abend lang gehalten.

Mehr zum Thema: „Auf Wunsch von Herbert“: Kraftvoller Pop der Vorband Oehl

Von Stefan Gohlisch