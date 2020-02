Heinz Rudolf Kunze gibt „Der Wahrheit die Ehre“

Hannover

Heinz Rudolf Kunze (63) erweist „Der Wahrheit die Ehre“ – auf seinem gleichnamigen neuen Album klingt er so wortgewandt, wild und wütend wie lange nicht mehr. Ein Interview.

„Ich bin so müde“ heißt ein Stück auf dem Album – so klingen Sie gar nicht.

Die Nummer selber klingt ja auch nicht so, sondern wie eine typische Polka von Neil Young und Crazy Horse. Und man muss ja dieses „Ich“ nicht für mich halten (lacht). Aber wenn man es unbedingt biografisch festmachen will: Wenn man so lange lebt wie ich, nehmen natürlich die Momente zu, in denen man keine Lust mehr hat, sich aufzuregen, und keine Kraft mehr, sich zu amüsieren, und nur noch kopfschüttelnd den Schwachsinn wahrnimmt, der um einen herum passiert. Aber das dürfte eine allgemeine Erfahrung des Älterwerdens sein. Und es ist hier ein sehr augenzwinkernder älterer Mann.

„Musik ist leider nicht immer so schnell“

Der ja, wenn man die Möglichkeit eines rein lyrischen Ichs mal weglässt, ansonsten auch zu sehr viel Mut, aber auch zu Versöhnung fähig ist: Das sind vom ersten zum letzten Lied die beiden Pole des Albums.

Wenn das letzte Lied funktioniert. „Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort“ ist ja fast ein Kirchenlied, das einer Hoffnung Ausdruck verleiht.

Sie haben dieses Lied nach der Wahl in Thüringen geschrieben?

Ziemlich direkt. Ich glaube, am selben Abend.

Und die weiteren Entwicklungen?

Ich schreibe Sprechtexte immer weiter. Auch auf das Theater jetzt habe ich so direkt reagiert – Musik ist leider nicht immer so schnell. Es ist gespenstisch, dass knapp 100 Jahre, nachdem die NSDAP in Thüringen erstmals ein politisches Mandat erhalten hat, jetzt wieder Thüringen ein Land ist, in dem eine rechtsextreme Partei die Demokratie auf die Schippe nehmen und aushebeln kann. Die CDU muss dringend und sofort ihren Unvereinbarkeitsbeschluss aufheben. Die kann doch nicht ernsthaft die Linke und die AfD gleichsetzen. Wie viele politische Tote gehen denn auf das Konto der Linken? Null! Wie viele auf das Konto der Rechten? Mehrere hundert.

„Zeugnis ablegen, im biblischen Sinn“

Was tun?

Die demokratischen Parteien müssen sich wieder mehr auf ihre Wähler besinnen, auf die sogenannten kleinen Leute, die hart arbeiten und das Rückgrat unserer Gesellschaft sind. Vor allem die CDU und die SPD müssen sich wieder mehr um die Wähler kümmern, die Menschen im Osten, die sich immer noch nicht angenommen fühlen, direkter ansprechen, sich dafür einsetzen, dass es in den ländlichen Regionen im Osten endlich Busse und Bahnen gibt und Ärzte und soziale Strukturen.

Was kann Musik ausrichten?

Zeugnis ablegen, im biblischen Sinne, mehr nicht.

Das Album heißt sehr programmatisch „Der Wahrheit die Ehre“. Intendiert ist damit auch die Frage: Welche Wahrheit denn?

Der wirklichen Wahrheit und nicht den erlogenen Wahrheiten, die derzeit überall die Runde machen. Die Wahrheit ist in großer Gefahr. Sie wird bedroht von Monstren wie Trump und Verrückten wie Boris Johnson. Und auch wir haben in unserem Land genügend Probleme mit Fake News, glatten Lügen und Hasspropaganda. Die Wahrheit ist das Bemühen um sie und der Austausch von vernünftigen Argumenten – und nicht, dass man den Anderen niederbrüllt. Im Moment ist das Land voller Idioten, die behaupten, sie hätten die Wahrheit gepachtet, und versuchen, in einem Brüllwettstreit der lauteste Brüller zu sein. Wir leben, sage ich immer, in einem digitalen Mittelalter.

„Die Wahrheit braucht Artenschutz“

Inklusive Pranger und falschen Propheten?

Ja, es schießen die Sekten und die selbsternannten Wahrheiten aus dem Boden. Der sogenannte „herrschaftsfreie Dialog“, den sich ein Habermas und ein Adorno und ein Marcuse mal vorgestellt haben, den gibt es kaum noch. Die Wahrheit braucht Artenschutz.

Und die Wörter brauchen auch Artenschutz?

Ja, es gibt so viele schöne Wörter im Deutschen, die in Vergessenheit zu geraten drohen. Einer muss sich ja darum kümmern, also mache ich das.

Sie bemühen große Wörter auf dem Album: Glück, Liebe, Wahrheit, Ehre und Recht. Warum fehlt die Pflicht?

Die hätte auch hereingepasst. Es wird heute sehr viel geschwafelt von den Rechten aller Gruppen und Minderheiten. Es wird sehr wenig geredet von den Pflichten. Es gibt bei uns in der Wedemark zum Beispiel ein selbstgemaltes Straßenschild: „Straße der Kinderrechte“. Ich habe manchmal Lust, noch eines darunter zu kleben: „Straße der Kinderpflichten“.

Wie sähen die denn aus?

Zum Beispiel Gehorsam und Respekt gegenüber Eltern und Lehrern. Das klingt wahnsinnig altmodisch, würde aber viel bringen. Es würde viel bringen für unser kaputtes Bildungssystem, wenn die Lehrer ihre Arbeit nicht als Überlebenskampf begreifen müssten, sondern ein Mindestmaß an Autorität genießen würden.

„Was soll ich sonst machen?“

Was motiviert Sie, noch Musik zu machen? Sind Sie womöglich „Der Prediger“ aus dem ersten Lied?

Was soll ich sonst machen? Ich fühle mich noch nicht alt genug, nichts zu machen. Und das ist das, was ich am besten kann. Und so lange es noch Menschen gibt, die das hören wollen ... Es ist eine sehr befriedigende Tätigkeit, wenn man der eigenen Fantasie nachlaufen darf und gucken kann, wohin man damit kommt. Es macht Spaß.

Es geht Innen also nicht wie dem in „Ich bin so müde“ zitierten Beethoven, der sagt „Niemals gibt es eine Zehnte“?

So würde es mir vielleicht gehen, wenn ich schon neun Symphonien zustande gebracht hätte. Aber so etwas Komplexes habe ich noch nie erschaffen. Da kann ich nicht mitreden.

Das Album

Der erste Song, „Der Prediger“, könnte auch von Kraftklub kommen: Heinz Rudolf Kunze hat den Postpunk entdeckt, und er hat auf „Der Wahrheit die Ehre“ ( Meadow Lake Music/Good To Go) mächtig Wut im Bauch. Es geht gegen Fake News (im Titelsong), gegen Rechts („Mit welchem Recht“) und falsche Moralapostel („Pervers“). Und dann schleichen sich sachliche Romanzen ein wie „Nimm mit mir vorlieb“ im zarten Sound eines frühen Elton John, und am Ende gibt es doch Versöhnung und Hoffnung: „Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort“, nach der Thüringen-Wahl entstanden, fordert die Deutungshoheit zurück. So zeitgemäß und relevant war Kunze ewig nicht. Ungelogen.

Von Stefan Gohlisch