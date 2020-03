Hazel Brugger gibt sich im Theater am Aegi handzahm

Hannover

Im Zugabenteil, zur Fragerunde, darf ein Herr auf die Bühne des Theaters am Aegi. Doktor sei er und Sprengmeister, gibt er zu Protokoll, sechs Karten habe er gekauft, „vier weibliche und zwei männliche“, nur die Tochter sei nicht dabei, die arbeite den dritten Tag in Heidelberg – ob denn ein Selfie drin sei?

Brugger reagiert mit ihrer spezifischen Fassungslosigkeit, bei der man nie so recht weiß, ob sie gespielt ist oder nicht. Er möge das nicht falsch verstehen, sagt sie, aber: „Sie sind der deutscheste Mensch, der mir je untergekommen ist.“ Faszination und Mysterium Germania: Die Schweizerin rätselt immer noch über das Land, in dem sie – das betont sie aus steuerlichen Gründen – „zu 40 Prozent“ lebt und zu verstehen versucht.

Für die Götter der Autobahn

Autobahnen zum Beispiel. In der Schweiz mit dem rigiden Tempolimit ähnelten die eher einer behüteten Familie, in Deutschland einer alleinerziehenden Mutter von acht Kindern, bei der es nicht schlimm sei, wenn ein oder zwei auf der Strecke bleiben. Und wenn es dann kracht, „sind wieder zwei Leute den Göttern der deutschen Autobahn geopfert“: Es staut sich, alle fahren langsamer, Problem gelöst. Zögerliches Gelächter im ausverkauften Saal. Doch garstiger wird es nicht an diesem Abend.

Es sei schließlich keine Systemkritik zu erwarten, hatte sie zu Beginn klargestellt. Das System kritisieren könne man auch zuhause; dafür müsse man nicht vor die Tür gehen, insbesondere in Zeiten des Coronavirus.

Spaß haben, ohne Freude zu empfinden

Was gibt es dann? „Tropical“ heißt das Programm, hat nichts damit zu tun und pendelt im Alltäglichen. Die Komödiantin, die schon mal als „böseste Frau der Schweiz“ bezeichnet wurde, zeigt sich handzahm. Es gibt Tierbeschimpfungen und eine recht brave Nummer über Verhütungsmittel, kölsches Lokalkolorit und Schweizer Höflichkeit. Sogar eine „Wetten, dass ..?“-Nummer ist dabei, bei Comedians eine so sichere Band wie die Kohl-Imitation im gediegenen Kabarett.

26 Jahre alt sei sie jetzt, hadert sie einmal. Das sei jetzt zwar nicht so viel, „aber für mich ist es Rekord“. Beinahe erwachsen, das seien „die einzigen Menschen, die Spaß haben, ohne dabei Freude zu empfinden“. Dieser leidlich heitere Abend verfestigt den Eindruck.

Von Stefan Gohlisch