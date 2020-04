Harald Böhlmann hofft auf Kleines Fest – trotz Corona

Hannover

Harald Böhlmann ist ein Meister in Sachen Optimismus. Bei seinem Kleinen Fest geht es üblicherweise darum, ob das Wetter hält. In diesem Jahr ist wegen Corona alles anders. Und dennoch sagt er: „Wir wollen das hinkriegen, und ich bin zuversichtlich, dass wir es hinkriegen.“ Das Kleinkunstspektakel stattfinden zu lassen nämlich, trotz der neuen Auflagen.

Am Freitag nämlich hat das Land präzisiert, dass als „ Großveranstaltung“, die bis auf weiteres untersagt sind, jedes Event mit mehr als 1000 Teilnehmern gilt. Das Kleine Fest mit üblicherweise 3900 Besuchern an jedem der Veranstaltungstage fiele darunter.“

257.000 bestellte Tickets

„Das heißt eigentlich: Ende der Durchsage“, so Böhlmann: „Aber wir fragen uns, inwieweit der Begriff der , Großveranstaltung’ überhaupt auf unsere sehr spezielle Veranstaltung zutrifft.“ Die Besucher würden immerhin nicht dicht aneinandergedrängt vor nur einer Bühne stehen oder sitzen – „sie verteilen sich auf 40 verschiedene Plätze“.

Böhlmann und sein Team haben erst einmal den üblichen Gang der Vorbereitung angehalten. Die Verträge sind unterschrieben, das Programm steht, die entsprechenden Daten des Programmhefts liegen beim Grafiker, und die Phase der Kartenvorbestellung ist beendet. 54.000 Menschen orderten diesmal 257.000 Tickets. Üblicherweise würde jetzt das Losverfahren starten, mit dem ermittelt wird, wer den Zuschlag. 17 Veranstaltungstage soll es in diesem Jahr geben, für die 66.300 Karten tatsächlich verkauft werden; hinzu kommen jeweils noch 300 Tickets an der Abendkasse.

Jede Lösung sei vorstellbar

Eigentlich. „Ich hoffe – und ich rechne damit –, dass es Auflagen und Bedingungen geben wird, unter denen diese Veranstaltung stattfinden kann“, sagt Böhlmann. Dass noch keine Karte verkauft ist, gibt ihm den nötigen Spielraum, falls zum Beispiel die Zuschauerzahlen eingeschränkt wird: „Da ist jede Lösung vorstellbar, und jede hat unterschiedliche finanzielle Auswirkungen.“ Bei nur 1000 erlaubten Besuchern am Tag, würde sich wohl auch das Gesicht der Veranstaltung ändern.

Entscheiden muss letztlich die Region – „wenn sie denn vom Land ausreichend Spielraum bekommt“. Ist das so, versichert Böhlmann, „sind wir zu jeglicher Form der Veränderung im Ablauf bereit und in der Lage – weil wir so viele Erfahrungen mit dieser Veranstaltung haben“. Die Zuversicht verliert er halt nicht.

Von Stefan Gohlisch