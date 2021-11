Hannover

Morgens geht es vielleicht in die Beachbar zum Yoga, danach ins frostige „Iceville“, um die Beiträge des Vortags zu gucken, oder gleich zu den beiden, „Stages“ genannten Leinwänden, auf denen das tagesaktuelle Programm gezeigt wird. Und alles ist nur ein paar Bewegungen mit der Computermaus voneinander entfernt: beim diesjährigen Internationalen Film Festival Hannover „up and coming“, das in seiner 16. Ausgabe ins Internet umgezogen ist.

„Topia“ heißt die Plattform, auf der bis 28. November die 145 ausgewählten Filme gezeigt werden (67 im deutschen, 78 im internationalen Wettbewerb). Es handelt sich um eine sogenannte „Social-Engagement-Plattform“, eine kleine digitale Welt. Man betritt sie als Avatar und tritt in Kontakt mit den digitalen Ebenbildern anderer Besucher.

Ausprobieren, was sonst nicht geht

So soll, hofft Claudia Wenzel aus dem „up and coming“-Team echte Festivalatmosphäre entstehen – „wie sonst im Foyer des Pavillon“. Ähnliche Konzepte probierten in diesem Frühjahr bereits und mit großem Erfolg das „Augenblick mal!“-Festival und das Theatertreffen der Jugend in Berlin aus.

Schon im vergangenen Jahr, als es das Festival nur in einer digitalen Form zum Thema Drehbuch stattfand, habe man mit den Planungen begonnen, erzählt Festival-Gründer Burkhard Inhülsen: „Wir wollten ausprobieren, was mit digitalen Formaten möglich ist, was sonst nicht geht“.

Die Schaltzentrale: Analoges Festivalzentrum ist das hannoversche Hotel Savoy – hier der Frühstücksraum, der zum Studio umfunktioniert wurde. Quelle: Handout

Höhere Präsenz zum Beispiel: Diese Festival-Ausgabe dürfte die erste sein, bei der fast alle teilnehmenden Filmschaffenden auch anwesend sind – mal kurz nach Hannover zu fliegen, war auch in vorpandemischen Zeiten nicht allen vergönnt. Man habe ganz andere, auch hochkarätigere Fachleute für die Panels und Workshops gewinnen können, weil auch für sie die Anreise entfällt. So werden am 24. November ab 19 Uhr die hannoversche Regisseurin Franziska Stünkel und ihr Kollege Andreas Dresen anhand ihrer Filme „Nahschuss“ und „Gundermann“ über das Thema Doku-Fiction sprechen.

Gestrandet im Hotel Savoy

Am Eingang des cartoonhaft gezeichneten „up and coming“-Topias erwartet die Besucher übrigens inmitten von Palmen und Kakteen ein Reisebus, den sie noch öfter zu Gesicht bekommen werden. Denn die offizielle Geschichte zum Festival ist könnte auch einem Drehbuch entstammen: Man sei mit jenem Bus in der ganzen Welt unterwegs gewesen, um Filmschaffende zu treffen – und nach langer Fahrt zufällig in Hannover gestrandet.

Wahr ist: Es werden auch Beiträge zu sehen sein, wie weltweit in Zeiten der Pandemie gedreht wird. Und: Das Festivalzentrum für das Team und die Jury ist das komplett gebuchte Hotel Savoy, aus dem heraus gesendet wird. Der dortige Frühstücksraum wurde zu einem Filmstudio umgebaut und bekam dann wieder eine Frühstücksraum-Kulisse, um die Mär aufrechterhalten zu können. Manche Geschichten sind zu schön, um sie nicht zu erzählen. Gerade im Filmgeschäft.

Von Stefan Gohlisch