Hannoversche Hofkapelle verabschiedet 2021 weinselig

Hannover

Kaffee und Wein: In kulinarischer Hinsicht ist das eine ungewöhnliche Kombination, zumindest wenn die Getränke in dieser Reihenfolge und kurz nacheinander eingenommen werden. Musikalisch geht die Sache allerdings gut auf, wie das Silvesterkonzert der Reihe „Herrenhausen Barock“ im Galeriegebäude bewies.

Die Hannoversche Hofkapelle beschwor zum Jahresausklang „La Dolce Vita“ und bot unter diesem Titel einen Strauß von Programmpunkten an, die man nicht alle Tage zu hören bekommt. So zum Auftakt die ironisch-burleske Suite „La putaine“ (Die Hure) von Georg Philipp Telemann, deren einzelne Nummern so schöne Namen wie „Die Bauern Kirchwey“, „Der Hexen-Tantz“ oder „Die Baass Lissabeth“ tragen. Die Hofkapelle unter der Leitung von Anne Röhrig interpretierte diese spezielle Ausprägung des süßen Lebens ohne Scheu vor bewusst verqueren Akzentsetzungen.

Lesen Sie hier: „Herrenhausen Barock“ startet mit Händels „Messias“

Auch Koffein-Junkies hegen Ehepläne

Auf die Baass Lissabeth folgte die Tochter Lieschen und machte in der so genannten Kaffeekantate „Schweigt stille, plaudert nicht“ deutlich, dass Johann Sebastian Bach durchaus eine humorvolle Seite hatte. Lieschen erweist sich hier als Koffein-Junkie, sehr zum Missfallen des gestrengen Vaters, der seinen Segen zu etwaigen Eheplänen verweigert, sollte der Nachwuchs diese Unsitte nicht abstellen.

Nun kamen auch Requisiten und mimische Elemente ins Spiel: Sopranistin Anna Nesyba begnügte sich irgendwann nicht mehr mit der Tasse, sondern trank gleich aus der Kanne – neben schauspielerischem Talent zeigte sie vor allem eine schöne Leichtigkeit in den Höhen, während die Mittellagen punktuell weniger klar definiert waren. Bariton Albrecht Pöhl gab überzeugend den poltrigen Vater, ohne indes zu überziehen, und Tenor Hans-Jürgen Schöpflin hatte zwar nur wenige Einsätze, kam bei diesen aber auf den Punkt. In der Begleitung konnte sich besonders Brian Berryman an der Traversflöte auszeichnen.

Lesen Sie hier: „Over the Rainbow“: Neujahrskonzert im Opernhaus

Fort mit den betrübten Schatten

Mit Bach ging‘s weiter, mit Berrymanschem Instrumentaleinsatz ebenfalls – nun war es allerdings Annette, deren Oboenspiel einen wichtigen Part in der Hochzeitskantate (merke: Kaffee und Ehebund schließen sich womöglich nicht aus) „Weichet nur, betrübte Schatten“ einnahm. Anna Nesyba legte dieselben Qualitäten an den Tag wie zuvor; vielleicht hätte der Vortrag hier und da ein wenig inniger ausfallen können.

Den Abschluss bildeten Auszüge aus Reinhard Keisers Singspiel „Der Sieg der fruchtbaren Pomona“. Statt der besagten Obstgöttin stand allerdings ausgerechnet deren weinseliger Widersacher Bacchus im Mittelpunkt: Albrecht Pöhl präsentierte diese Arien, rankenumwunden und flaschenbewehrt, angemessen süffig, wobei er wiederum Überzeichnungen zu vermeiden wusste, selbst als die Körperhaltung sich zunehmend der Horizontalen annäherte.

Viel Beifall, zwei Zugaben mit einem knackigen Trinklied von Hernry Purcell und dem sanften Instrumental-Rausschmeißer „Auld Lang Syne“.

Von Jörg Worat