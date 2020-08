Hannoversche Agentur lässt schwedische Band touren

Hannover

Das Vorhaben ist nassforsch, der finanzielle Gewinn bestenfalls fraglich, die Signalwirkung hoffentlich groß: Die hannoversche Agentur Spider Promotion organisiert die Deutschlandtour einer ausländischen Band, von den schwedischen Newcomern Tribe Friday. Es ist vermutlich die einzige Konzertreise dieser Art in Corona-Zeiten – und darum umso wichtiger.

„Wir – also Spider Promotion, Künstler und Clubs – haben alles versucht, um das zu möglich zu machen. Nämlich um ein Zeichen zu setzen: Es geht“, sagt Jan Hagerodt. Hagerodt ist Spider Promotion, einer von jenen Soloselbstständigen aus der Kulturbranche, die nicht auf der Bühne stehen, aber die dafür sorgen, dass Künstler, lokale Veranstalter und Publikum zueinander finden und alle auf ihre Kosten kommen.

„Die Hoffnung schwand – und die Solidarität“

Seit 2011 kümmert er sich um Booking, Coaching, Promotion und Management der Bands, die seine Dienste in Anspruch nehmen, immer Rock, oft Indie bis Punk, meist interessant. Lokale Größen wie Fat Belly, Ich Kann Fliegen oder Wisecräcker sind dabei, aber eben nicht nur.

Tribe Friday sind ein sogenanntes Aufbauthema: In ihrer schwedischen Heimat sind sie schon schwer angesagt. Dort touren sie mit der Erfolgsband Mando Diao. Auch in den USA waren sie schon unterwegs. Im Februar holte Hagerodt sie schon einmal für zwei Shows nach Deutschland, um bei Veranstaltern für die Indierocker zu werben, darunter ein denkwürdiges Konzert im Café Glocksee.

Macht’s möglich: Jan Hagerodt. Quelle: André Schlechte Fotografie

Mit Erfolg: 15 Stationen sollte die Tour umfassen. dann kamen Corona, der schwedische Sonderweg und der kulturelle Lockdown in Deutschland. „Damals war die Szene unglaublich solidarisch. Wir hatten ja alle die Hoffnung, dass es im Herbst weitergeht“, erinnert sich Hagerodt: „Die Hoffnung schwand immer mehr – und damit auch die Solidarität.“

Wie ein Tennisspiel ohne Ball

230 Veranstaltungen hat er seit Mitte März verschoben – und keinerlei Geld eingenommen: „Die Leute denken immer, so eine Booking-Agentur verdient immer. Aber das stimmt nicht: Wir sind mit Prozenten an der Gage der Künstler beteiligt. Wenn der Künstler nicht spielt, bekommen wir gar nichts.“

Umso wichtiger ist ihm nun die Signalwirkung der kleinen Tour, die geschrumpft wurde, aber immerhin noch sechs Stationen umfasst. Fast jeder Club, der noch dabei ist, hat einen anderen Weg gefunden, um die Veranstaltung unter den Bedingungen durchführen zu können. Zeigen, was möglich ist, darum geht’s. Hagerodt hofft auf ein Umdenken in der Politik: „Niemand in der Branche erwartet, dass er bevorzugt wird. Aber wir werden ja die ganze Zeit benachteiligt.“

„Was die Politik gerade sagt, ist so etwas wie: Der Tennisplatz ist offen. Ihr könnt spielen. Aber ihr dürft den Ball nicht berühren“, frotzelt Hagerodt. Nun will er zeigen, dass auch unter diesen Umständen Kunststücke möglich sind.

Tribe Friday spielen am 22. September ab 20 Uhr im Bei Chez Heinz. Eintritt: 15 Euro.

Von Stefan Gohlisch