Hannover

Werther mag nicht mehr. Kugel in den Kopf? Messer in die Brust? Er ist da nicht wählerisch. Am liebsten aber einfach nicht mehr aufwachen. Doch das Sterben ist kein Wunschkonzert. Das Leben ist es ja auch schon nicht. War es nie.

Werther zerbricht daran. Ihn – den Einzelgänger, den bis zum Exitus und zum Exzess...