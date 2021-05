Hannovers Sprengel Museum zeigt Kunst für ganz große Wände

Hannover

„Das sind doch schon echte Granaten“, sagt Reinhard Spieler irgendwann eher beiläufig. Wir sind beim Rundgang durch die neue Ausstellung im Sprengel Museum, und der Direktor des Hauses kann zu Recht zufrieden sein: „BIG!“ ist in der Tat ein im wahrsten Sinne des Wortes großer Wurf.

Großformatige Arbeiten sind zu sehen, wie sie hier nur in den üppig dimensionierten Räumlichkeiten für Wechselausstellungen präsentiert werden können, und sie alle stammen aus der hauseigenen Sammlung.

Auch Neuheiten werden präsentiert

In komplizierten Zeiten wie diesen spielt mit allen Unwägbarkeiten in Sachen Leihgaben natürlich auch der Sicherheitsfaktor eine Rolle, aber das heißt noch lange nicht, dass hier nur Altbekanntes dargeboten würde: Von den 32 Werken werden zwölf erstmals überhaupt präsentiert, vier weitere waren seit mehr als 20 Jahren nicht ausgestellt.

„Es geht uns nicht um eine Chronologie oder eine kunstgeschichtliche Aufarbeitung des Großformats“, betont Spieler. „Wir haben aus einer langen Liste von möglichen Exponaten eine Auswahl getroffen und die nach bestimmten Kriterien angeordnet.“ Es geht mal um geometrisch orientierte Abstraktionen, mal um Farbfeldmalerei, hier um im weiteren Sinne Landschaftliches, da um Figürliches, dort schließlich um gestische Expression.

Besonderheit ist der ständige Wechsel

Einen besonderen Touch bekommt die Schau durch den ständigen Wechsel von Neu- beziehungsweise Wiederentdeckungen und ganz großen Namen.

Zwei von den Letztgenannten sind doppelt vertreten: Von Gerhard Richter ist neben einer Abendlandschaft der berühmte „Ausschnitt (grau-lila)“ zu sehen, und zwar als Blickfang im Eingangsbereich: Die stark vergrößerte Detail-Darstellung einer Malerpalette changiert zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Die beiden Arbeiten von Niki de Saint Phalle zeigen schön die Entwicklung von den Ruppigkeiten der 60er Jahre bis hin zu den farbsatten Darstellungen jüngeren Datums.

Die Neuheiten? Seit 1974 befindet sich etwa ein Werk von Sascha Wiederhold in der Sammlung des Hauses; gezeigt wurde es noch nie. Dabei ist das 1928 entstandene Riesengemälde „Figur im Raum“ ein echter Hingucker, bei dem Assoziationen an Leger, die Futuristen, Oskar Schlemmer oder Rudolf Jahns aufkommen mögen, der aber trotzdem einen ganz eigenen Stil aufweist. Klarer Fall von Wiederentdeckung eines bis dato noch nicht einmal mit einem Wikipedia-Eintrag bedachten Künstlers.

Großartig auch das Picasso-Porträt von Lambert Maria Wintersberger oder die geradezu epische breite Bilderfolge von Cory Arcangel, der im ellenlangen Titel angibt, wie man per Bildbearbeitungs-Programm das gleiche Ergebnis erzielen könnte – soviel zum Thema „künstlerisches Geheimnis“.

Im Juni auch Online

Sylke von Gaza zeigt mit „Lucifero“ eine beeindruckende Studie in Ultramarin, und es erweist sich als hilfreich, dass die Künstlerin beim Rundgang dabei ist – auf ihren Hinweis wird bei einem bestimmten Blickwinkel die Magenta-Untermalung sichtbar.

Es gibt im Juni ein umfangreiches Online-Vermittlungsprogramm. Gleichwohl sollte man gerade bei dieser Ausstellung, wann immer möglich, persönlich erscheinen.

Einen Mittelweg gibt es bei der Eröffnung am Freitag um 19 Uhr. Sie findet digital über Zoom statt, und wer im Anschluss an die Reden auf Austausch erpicht ist, kann das per Mikrofon und Kamera umsetzen: Im mit einem Foto des Calder-Saals unterlegten digitalen Raum sind die Teilnehmer zunächst als kleine Kreise unterwegs und werden beim Zusammentreffen füreinander in Bild und Ton sicht- und hörbar. „Wir wollen“, sagt Reinhard Spieler, „der realen Situation bei einer Vernissage so nah wie möglich kommen.“

Die Ausstellung läuft bis zum 12. September. Nähere Informationen und die Zugangsdaten gibt es auf der Internetseite des Hauses.

Von Jörg Worat