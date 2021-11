Hannovers Orchester im Treppenhaus erhält „Faust“

Hannover

Und „Der„Faust“ geht ... nach Hannover. Den begehrtesten deutschen Theaterpreis hat das Orchester im Treppenhaus gewonnen – zusammen mit Schauspielerin Nicole Heesters, die für ihr Lebenswerk geehrt wurde.

Die Feier ging im zurückhaltend besetzten Opernhaus über die Bühne – Hannovers Staatstheater sind damit zweimal im Pech. Nach der Absage der Live-Verleihung im vergangenen Jahre sollte es diesmal eine richtig Gala geben, die nun aber wegen Corona auch in den Stream verlagert wurde. Immerhin war es ein Abend, der Hoffnung machte, weil in die Zukunft geblickt wurde mit Auszügen aus innovativen Theaterformen, Diskussionen über Experimente, die über die Pandemie hinausreichen – und einem Ministerpräsidenten, der sich verstärkt um die soziale Absicherung von freien Künstlern kümmern will.

Preis für „Geheimkonzerte“

Ansonsten wird „Der Faust“ in diversen Kategorien verliehen, was in diesem Jahr unfair gewesen wäre, denn nicht alle Bühnen, Theatermacher und Schauspieler hatten wegen der besonderen Lage gleiche Chancen. Also wurde in diesem Jahr der „Perspektivpreis des deutschen Theaterpreises ’Der Faust’“ ausgelobt, den das ambitionierte Ensemble aus Hannover holte.

Der Jury zeigte sich begeistert. weil des Orchester im Treppenhaus gelingt, „in allen Aspekten des Konzertbetriebs neue, zeitgenössische Wege zu gehen“. Besonders erwähnt wurde das Projekt wie „Trip X“, in denen das Publikum in „Geheimkonzerten“, bei denen das Publikum nicht weiß, was wo gespielt wird. Oder das Projekt „Kopfhörer:in“, in dem die Zuhörer per 3D-Aufnahmen in eine Art akustischen Rauschzustand versetzt wurden. Das 2006 gegründete Kammerorchester veranstaltet „Dating-“ und „Notfall-Konzerte“, bespielt gerne ungewöhnliche Orte wie U-Bahn-Tunnel, Clubs und Treppenhäuser mit zeitgenössischer und klassischer Musik. das Live-Orchester-Hörspiel „Dark Room 2 – Ein musikalischer Goldrausch im Dunkeln“ gab es auch schon den „pro visio“-Kunstpreis der Region.

Orchesterchef Thomas Posth bedankte sich, dass die Jury gesehen hat „wie viel wir in unsere Projekte stecken“. Die Perspektive sei unter den gegebenen Bedingungen schwierig. „Aber wir freuen uns jedenfalls auf die Zukunft.“

Hymne auf den Schauspielerberuf

Nicole Heesters gestaltete ihre Dankesrede für den „Faust“, den sie für ihr Lebenswerk erhalten hat, als eine Hymne auf den Beruf des Schauspielers. „Der ist so unendlich wertvoll, denn wir erzählen vom Menschen, ich liebe diesen Beruf.“

Der Preis fürs Lebenswerk scheint allerdings in diesem Fall nur eine Zwischenstation, denn Nicole Heesters steckt ja noch mittendrin: „Ich habe nicht gedacht, dass es so früh passiert.“ Nach der „Faust“-Verleihung ist vor dem Auftritt. Am nächsten Tag stand die 84-jährige wieder auf der Bühne, spielte in Stuttgart die Rolle der Bundeskanzlerin in dem Modellversuch-Stück „Ökozid“. 1978 war Heesters die erste weibliche „Tatort“-Ermittlerin überhaupt.

Diskussionen über Zukunft des Theaters

Die Zukunft des Theaters wurde in kleinen digitalen Diskussionen verhandelt (unter anderem mit Hannovers Intendantin Laura Berman und Joan Matabosch, dem Intendanten des Madrider Teatro Real) und durch die Vorstellung von sieben spektakulären Theaterprojekten der vergangenen Saison wie dem gespenstischen „Zauberberg“ von Deutschen Theater Berlin oder dem Deutschen Theater in Göttingen, das mit einem Drive-In-Schauspiel in Corona-Zeiten den Abstand einhielt. Das Staatstheater Augsburg hatte ein Virtual-Reality-Stück im Angebot, die Zuschauer liehen sich VR-Brillen aus und konnten dann bequem von zuhause in die künstliche Bühnenwelt von „Orpheus und Eurydike“ eintauchen.

In einem kurzen Statement sprach sich Ministerpräsident Stephan Weil für eine bessere soziale Absicherung der freien Theaterleute aus, „darüber müssen wir reden, wenn die Pandemie vorüber ist“.

Händel vom Staatsorchester

Und Hannovers Staatstheater zeigte sich von der besten Seite unter anderem mit Auszügen aus Händels „Trionfo“, gespielt vom Staatsorchester. In dieser geht es auch um den Triumph der Zeit, der Kunst und der Schönheit der Musik über alle Unbill der Welt. Und auch das ist eine Hoffnung, die das Theater vermittelt.

Von Henning Queren