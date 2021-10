Hannover

Erwartet werden Nächte voller Liebe und Leidenschaften, von Sehnsüchten und Wünschen. Doch den größten Wunsch erfüllt Fans des hannoverschen Balls bereits diese Ankündigung: Es gibt nach zwei Jahren Pause überhaupt wieder einen, am 18. und 19. Februar 2022. „Besamé mucho“ (Küss mich viel), nach dem berühmten Lied der mexikanischen Komponistin Consuelo Velázquez, ist das Motto.

Es ist der erste Opernball unter Intendantin Laura Berman. 2020, in ihrer Spielzeit, hatte sie auf eine Ausrichtung verzichtet, weil ihr Team mit dem generellen Neustart genug zu tun hatte. 2021 bremste Corona alle gehegten Pläne aus. Nun passt das Motto umso besser, findet sie: „Sinnlichkeit, Nähe, Liebe – damals haben wir nicht gewusst, wie wichtig uns diese Dinge heute sein werden.“ Um tatsächlich größtmögliche Nähe zu garantieren, wird es eine Veranstaltung unter 2G-Bedingungen werden, mit Kontaktnachverfolgung per Luca-App.

Lateinamerikanisches und Lip Sync Battle

Die Idee zu dem leidenschaftlichen Motto entstand vor dem Hintergrund der „Carmen“-Premiere in der Spielzeit 2020/2021 mit ihren spanischen und lateinamerikanischen Klängen. Zu den kommenden Bällen soll nun das Opernhaus südliches, farbenfrohes Ambiente versprühen, mit lateinamerikanischem Marktplatz, botanischen Gärten, Kaffeehaus und Taverne. Die Gäste können unter anderem ihre eigenen Kussfähigkeiten testen und bewerten lassen oder sich in sogenannten „Lip Sync Battles“ mit Dragqueen Gisela Kloppke messen. Und weil heutzutage nichts ist, was nicht in Bildern festgehalten werden kann, soll es auch mehrere Fotostationen geben.

Das Team: Der musikalische Leiter James Hendry (links), Intendantin Laura Berman und der künstlerische Leiter Felix Schrödinger richten den Opernball 2022 aus. Quelle: Clemens Heidrich

Viel Aufwand, der finanziell nur durch die Unterstützung von Sponsoren wie der Hannoverschen Volksbank, der Madsack Mediengruppe, der Sparkasse Hannover, der VHV Gruppe und dem Juwelier Wempe zu stemmen ist, gerade in Zeiten drohenden Sparzwangs. Das Audi Zentrum Hannover wird erneut seinen beliebten Shuttle-Service anbieten.

Musik spielen das Niedersächsische Staatsorchester, die Thilo Wolf Big Band, die Partyband Casino Royale und die Gruppe Cuba Vista. Zu später Stunde legt DJ Demir im Marschnersaal auf. Die 80 Debütantinnen und Debütanten werden wie gewohnt zur Eröffnung auftreten und zuvor von der Tanzschule Bothe trainiert (die am 6. und 13. Februar auch kostenlos Auffrischungskurse für das ältere Publikum anbietet). Die musikalische Leitung übernimmt der Erste Kapellmeister James Hendry. Er verspricht Klänge voller Sinnlichkeit und Leidenschaft.

Blumen im Haar und schwarze Spitze

Mit der Planung und Durchführung hat die Oper die Berliner Agentur „flora&faunavisions“ beauftragt, die zuletzt zum Beispiel die Verleihung des Deutschen Filmpreises realisierte. Die künstlerische Leitung hat jedoch der hannoversche Abendspielleiter Felix Schrödinger.

Er zitiert eine Geschichte, die „Bésame mucho“-Komponistin Velázquez gerne erzählte. dass sie dieses Lied voller Verlangen mit 19 Jahren schrieb, als sie selbst noch nie geküsst habe. An der Geschichte seien in mehrfacher Hinsicht Zweifel angebracht, sagt Schrödinger: „Aber für unseren Ball wollen wir ihr Glauben schenken.“

In Sachen Lust und Liebe ist die Fantasie nun einmal viel wahrhaftiger als schnöde Fakten. Weswegen Hausherrin Berman auch schon einmal Tipps zur Abendgarderobe gibt: „Blumen im Haar und schwarze Spitze“.

Karten für den Opernball mit Sitzplatz kosten am Freitag 160 und am Sonnabend 195 Euro. Es gibt auch Flanierkarten für 120, beziehungsweise 150 Euro (und für Besucher bis 29 Jahren für 55 und 60 Euro). Nur am Freitag werden auch Tischplätze mit Büffetzugang für 160 Euro angeboten. Der Vorverkauf startet am 23. Oktober: von 10 bis 14 Uhr im Opernhaus und durchgehend online.

