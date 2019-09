Hannovers Krimifest startet mit Sylt

Hannover

Bei dieser Lesung riecht es nach Zwiebelmett. Das Krimifest 2019 eröffnet nämlich in der Calenberger Backstube in Oberricklingen – Sibylle Narberhaus liest zum ersten Mal aus ihrem Roman „Schattenmeer“, im voll besetzten Café.

Gruselstimmung kommt bei Wurstbrot und Apfelschorle noch nicht auf, der Auftakt trägt eine gemütliche Note, wie ein Hörspiel beim Abendbrot. Bis zum 19. September lesen jetzt Krimi- und Thriller-Autoren fast jeden Tag ihre Geschichten von Mord und Totschlag, viele davon mit Bezug zu Hannover und Umland.

Tod beim Joggen

Auch Narberhaus lebt in der Region, ihre Protagonisten finden ihre Leichen aber stets auf der Insel Sylt: „Schattenmeer“ ist der fünfte Roman vom nordfriesischen Domizil, aus ihm liest die Autorin am Dienstagabend Ausschnitte, aus denen man den Plot ungefähr erahnen kann.

Die Sportlehrerin Samaya zieht nach Sylt, wo sie beim morgendlichen Joggen am Strand mitbekommt, wie ein Jugendlicher kollabiert – mit dem todesursächlichen Drogencocktail wird sie anschließend selbst in Verbindung gebracht und so zur dringenden Hauptverdächtigen.

Flirt mit Fernsehstar

Nebenbei bandelt ein Fernsehstar mit der Protagonistin an. Ein Unbekannter aus ihrem früheren Leben stellt ihr stalkerhaft nach. Bevor sich die Puzzleteile aber zusammenfügen, springt Narberhaus zum nächsten Ausschnitt – durch Cliffhanger lässt sich noch die beste Spannung erzeugen.

Von Lilean Buhl