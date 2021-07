Hannovers Biennale der Fotografie Scope im Kubus

Hannover

Die Motive kommen uns irgendwie bekannt vor. Schlossfassade in schwarzweiß, so weit, so authentisch. Wer in Braunschweig mal shoppen war, kennt diese Umgebung in Farbe. Doch irgendwas stört am Nachbau des dortigen Schlosses, das jetzt eine Mall beherbergt. Und diese Störung ist beabsichtigt, sie verrätselt die groß- und hochformatigen Bilder, und genau das ist die Kunst von Daniel Poller.

Er hat Teile der Motive, die aus einem in Braunschweig erhältlichen Kalender stammen, einfach ausradiert. Hier begegnen sich nicht nur Vergangenheit und nachgestellte Gegenwart, hier stellt jemand die Frage, wie sehr man eingreifen darf. Und gibt mit der Radierung eine provokative Antwort vor. Oder ist es eine Warnung?

Die Dinge, die ich dir sage

Die Bilderserie hängt in der Städtischen Galerie Kubus, sie ist ein Teil von Scope, der Biennale für Fotografie und Medienkunst, die – diesmal unter dem Motto „The Things I tell you will not be wrong“ – nun zum dritten Mal nach 2016 und 2018 stattfindet.

Es gab zwar zum ursprünglich vorgesehen Termin 2020 einige, teils interaktive Online-Angebote, doch jetzt kann man wieder hingehen in den Kubus und in die benachbarte Galerie vom Zufall und vom Glück.

Dort kann man im Untergeschoss unter anderem eintauchen in die Arbeit von Daniela Comani, die im Videoloop „Archive in progress“ Zeitungsfotos in zügiger Abfolge zusammengeschnitten hat, so dass sie aus dem eigentlichen Zusammenhang gerissen und mit anderen, teils thematisch gänzlich unverwandten Bildern einen ganz neuen Dreh bekommen. So schnell wie sie laufen, stellen sie einen Vorzug von Fotos, sie lange betrachten zu können, auf dem Kopf. Plötzlich achtet man auf das, was man in der kurzen Zeit erhaschen kann und nimmt beispielsweise Gesichtsausdrücke ganz anders wahr.

Beziehung als Experiment

Eine Etage höher hat Pixy Liao sich und ihren Lebenspartner in der Serie „Experimental relationship“ fotografiert. Es geht um grundsätzliche Fragen nach Dominanz und Dominiertwerden, obwohl die Bilder auf den ersten Blick ganz harmlos aussehen. Die Idee kam der Künstlerin, als sie ihren Freund in einen Koffer gelegt und fotografiert habe. Die Resonanz auf diese Darstellung eines Mannes, sei enorm gewesen, deshalb habe sie das Thema weiterverfolgt und in teils großen Formaten zu Kunst gemacht.

Scope, das am 7. August auch in der Galerie metavier startet, ist bis zum 5. September zu sehen. Alle Infos: thethingsitellyou.com

Von Uwe Janssen