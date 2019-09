Hannovers Bid Book soll den Titel Kulturhauptstadt holen

Hannover

Kunstvoll hat man angefangen und kunstvoll geht’s weiter: Das Bid Book, das den Weg zum Titel „ Kulturhauptstadt 2025“ frei machen soll, ist ein bis ins kleinste Detail durchkonzipiertes Kunstbuch geworden. Gestern wurde es am angemessenen Ort präsentiert – im Sprengel Museum

In edlem Grau ist das 2,3 Kilo schwere Opus, das weiß behandschuht aus einem Kunsttransportcontainer gehoben wird, in dem sonst sündhaft teure Picassos und Giacomettis an den Ort ihrer Bestimmung gebracht werden. Grafikdesigner Sebastian Peetz hebt es auf ein strahlendes Podest, stimmungsvoll ausgeleuchtet von etlichen Spots steht es dort erhaben wie ein kleines, exakt DIN-A4 großes Mirakel.

Das Titelbild zeigt beim zweiten Hinsehen die zerlegte Typografie des Wortes Hannover, in der Mitte ist eine Art Guckloch ausgestanzt, das die Worte „ Germany“ mit dem signalroten „Agora“ verbindet. Mit dem Konzept einer Agora will Hannover den Titel holen – der Begriff umschreibt den antiken Ort für freie Diskussionen, einen Ort, den Europa auch wieder braucht.

Das Buch selbst beantwortet die 38 Fragen der Kulturhauptstadt-Jury in Form eines Romans von Juan S. Guse, der Dada-Gott Kurt Schwitters und Universal-Genie Wilhelm Leibniz durch Hannover wandeln lässt – auf der Suche nach der Rettung Europas, eines Kontinent am Abgrund.

Das Buch ist komplett und bis ins Detail durchgestylt. Es wurde auf umweltfreundlichstes Papier gedruckt, gefunden in einer kleinen Manufaktur in Schweden, genauer in Småland und gegründet 1658, deren Herstellungsabwasser immer ganz ökologisch zum Waschen benutzt wird, die Pappe stammt von einem Hersteller, dem es gelungen ist, Coffee-to-go-Becher zu recyceln. Gedruckt wurde zweifarbig, die farbigen Bilder wurden nach Panini-Art per Hand eingeklebt, und das Buch ist in japanischer Broschur zusammen gehalten. Typografisch (Schrift: Global Warming) ist natürlich alles elegant gelöst.

Und sogar die 28 Länder der EU kommen vor. Als ausgeschriebene Seitenzahlen in der jeweiligen Landessprache.

Der Designer, die Termine

Bid Book-Designer Sebastian Peetz ist studierter Typograf. Er arbeitete bereits für Philippe Apeloig ( Louvre Abu Dhabi, Hermès). Für das Museum Wilhelm Busch machte er das Corporate Design und für den Knabenchor die Cover aller CDs.

Die nächsten Termine: Am 30. September wird das Bid Book in Berlin abgegeben. Am 1. Oktober präsentieren sich die deutschen Bewerberstädte in Berlin, am 10. und 11. Dezember zeigen sich die Städte der Jury. Am 12. Dezember ist die Shortlist bekannt.

Von Henning Queren