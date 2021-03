Hannoveraner klagt an: Rassismus am Düsseldorfer Schauspielhaus

Hannover

Es gehe ihm, beteuert Ron Iyamu in den sozialen Netzwerken, nicht darum, „einen Shitstorm heraufzubeschwören“. Und dennoch hat der hannoversche Schauspieler ein mittelschweres Beben ausgelöst: in Düsseldorf, an dessen Schauspielhaus er seit 2019 engagiert ist, aber auch weit darüber hinaus. Die deutsche Theaterszene ist erschüttert in ihrem Anspruch und in ihrer Selbstwahrnehmung, für eine offene und diverse Gesellschaft zu stehen. „Rassistische und sexistische Strukturen“ hat Iyamu ausgemacht und erfahren.

In einem Beitrag des WDR-Fernsehen erzählt der 29-Jährige beispielhaft, wie ihn, den schwarzen Deutschen, ein namhafter Regisseur in der Rolle eines haitianischen Freiheitskämpfer, eines ehemaligen Sklaven, besetzt habe – und ihn fortan auch jenseits der Bühne „Sklave“ rief. Ein Kollege habe ihm in der daraus entstandenen Atmosphäre ein Cuttermesser an den Schritt gehalten: „Er sagte sowas wie: ,Wann schneiden wir eigentlich dem ,N-Wort’ die Eier ab?’ und lachte süffisant darüber.“

Warum keine Meldestelle?

Er habe der Dramaturgie von diesem ähnlichen Vorfällen berichtet, ohne Folgen. Darum sei er nun den Weg an die Öffentlichkeit gegangen.

Sein Intendant Wilfried Schulz – bis 2009 in dieser Funktion am Schauspiel Hannover tätig – zeigt sich in dem WDR-Beitrag hilflos zerknirscht. Nicht zu reagieren, sei „ein Fehler“ gewesen. Schulz verweist auf den Diversitätsbeauftragten am Hause. Man müsse vielleicht über andere Mechanismen nachdenken – aber: „Ich will auch kein Meldesystem.“

„Warum nicht?“, fragt Iyamu online in einer Replik: „Warum keine Stelle für Mitarbeiter:innen schaffen, an die sie sich nach Diskriminierungen wenden können? Weil das unangenehme Tatsachen aufwerfen könnte?“

Erste Gehversuche in Hannover

Iyamu gilt als Riesentalent. Erfahrungen sammelte er bereits als Teenager am Staatstheater Hannover. 2007 etwa spielte er in der Rap-Oper „Culture Clash“; Rapper Spax, der mit ihm und den anderen jugendlichen Darstellern arbeitete, wurde sein Mentor. Arbeiten in seiner Heimatstadt wie „Rheingold – der Film“ und „The Beggar’s Opera“, 2016 die Eröffnungspremiere der Jungen Oper, folgten. Seine Ausbildung erhielt Iyamu am Mozarteum Salzburg.

2007 beim „Culture Clash“: Ron Iyamu (links) it Rapper Spax (Zweiter von rechts) sowie Dennis Wilke und Alexander Steinpreis. Quelle: Martin Steiner

Strukturellen Rassismus habe er am Theater immer wieder erfahren. Seine Erlebnisse verarbeitet er zum Teil – unter dem Pseudonym Ron Nox – in Rap-Texten. Sie waren aber auch Thema seiner Diplomarbeit. „Man kommt als schwarze Person nicht drum herum, ein wenig politisch zu sein und sich mit seiner Situation auseinanderzusetzen“, sagte er vergangenes Jahr am Rande der „Black Lives Matter“-Demonstration der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Auch von seinen Erfahrungen in Düsseldorf berichtete er da – ohne dass sich irgendetwas geändert hat.

Theater als Zerrbild des Systems?

Sonja Anders, die Nach-Nachfolgerin von Wilfried Schulz in der Intendanz des Schauspiel Hannover, attestierte jüngst in einem vielbeachteten Gastbeitrag für die Wochenzeitung „Die Zeit“ dem Theater ein „Strukturproblem“: „Sein Bau und seine Arbeitsweise scheinen zum Zerrbild des Systems geworden zu sein, das es auf der Bühne kritisiert. Ob wir es Patriarchat oder Kapitalismus nennen, ist dabei fast schon egal. Die unterschiedlichen Formen von Diskriminierung sind sowieso untrennbar verbunden.“

Für Iyamu kommen Einsichten wie diese zu spät. Der WDR habe auch mit anderen geredet, schreibt er: „Der WDR hat nicht nur mit mir gesprochen. Ich war nur die einzige Person, die vor die Kamera getreten ist, weil ich meine Karriere am Staatstheater nach solchen Erlebnissen sowieso beenden möchte und daher keine Angst mehr haben brauche“: Angst vor Machtmissbrauch.

Von Stefan Gohlisch