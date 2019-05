Hannover

Ein sehr junges und euphorisches Publikum, Schüler, Abiturienten und Auszubildende, sehnen sich nach ihrer Lieblingsband: „Are you waiting?“ singt Frederik Rabe im Eröffnungslied „100 mg“.

Junges Publikum: Giant Rooks im Capitol. Quelle: Christian Behrens

Und ja, die Fans sind ziemlich ungeduldig und neugierig auf ihre Helden. Mit dieser gitarrenlastigen Independent-Musik muss man das erstmal schaffen, einen Club fast an die Grenzen zu bringen. Das haben sie schon auf ihrer England-Tour bewiesen – London, Liverpool und Leeds beehrten sie Anfang des Monats. Wir hören Gitarrenpop mit englischen Texten, konservative, scheinbar längst vergangene 80er-Jahre-Klänge, jedoch bestens zelebriert von den fünf Burschen aus Hamm.

Mix aus Mainstream und New Wave

Waterboys, China Crisis – ein Mix aus Mainstream und New Wave und ein Bassmann mit viel Gel in seinen Haaren, ein Beau wie einst bei Duran Duran. „Ophelia“ singen die Fans in „Bright Lies“. Hier erklingt ein seltener Elektropart, ansonsten ist alles handgemacht,

Jonathans Schlagzeug stützt die sensiblen und offenen Gitarrenharmonien mit viel Druck von den Fellen. Giant Rooks mögen das „Capitol-Theater“. Einen Support für die Mighty Oaks haben sie hier schon einmal bestritten, erzählt Frederik.

Doch sie hätten nie gedacht, dass sie hier mal selber eine Headline-Show spielen würden. Nun ist es ihr Abend, Frederik ist glücklich, die ganze Band ist es, doch bei ihm spürt man es am stärksten.

Charismatischer Indie-Sänger mit wilder Matte

Er ist ein charismatischer Indie-Sänger mit einer wilden Matte, die er zwischen den Songs immer wieder entrückt durchwühlt. An seiner Percussion tobt er sich genauso leidenschaftlich aus, wie in seinem Schopf. „Slow“ und „Head by Head“; Country, Folk und Bluegrass beherrscht das Quintett ebenfalls.

Frederik grient über das ganze Gesicht, das kann er sich leisten, er arbeitet in einer Kultband. Mit Gitarrist Finn Schwieters singt er zusammen ein bewegendes Duett, die Stahlsaiten seiner Akustikgitarre begleiten scheppernd ihren ergreifenden Gesang. „Gibt es Sänger unter euch?“, fragt Frederik. Es gibt sie in der Menge. Und sie unterstützen einen gefühlvollen Mitsingpart in „Chapel“.

Nach Spiegel-Spielchen mit den Scheinwerfern am Bühnenrand, einem hitzigen Percussion-Solo und nach knapp 70 Minuten Musik voller Spielfreude, endet ihr Konzert mit dem sensationellen „King Thinking“. „ Hannover, Oberhammer!“. Das war Giant Rooks anzumerken.

Von Kai Schiering