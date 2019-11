Hannover rührt Sascha Korf zu Tränen

Hannover

Die eigenen Arme hinter dem Rücken verschränkt und trotzdem wild gestikulierend stellt Improvisationskünstler und Komiker Sascha Korf in „Höhle der Löwen“-Manier einen imaginären staubsaugenden, mit Sauerstoff betriebenen Gasgrill vor. Die Gesten, die die wunderliche Erfindung darstellen sollen, stammen von dem Polizisten Matze aus dem Publikum, der hinter Korf sitzt. Der Comedian muss raten und hat keine Ahnung, welches Gerät er da eigentlich anpreisen muss und tut es trotzdem. Korf ist in seinem Element: spontan und wortgewandt sein. Und das mit seiner unverwechselbaren Leichtigkeit und Intuition.

„Ich raste ein bisschen aus vor Freude“, gibt der 51-jährige Halb-Spanier zu, während er zur Titelmusik von „Magnum“ aufgeregt und aufgedreht auf die Bühne trippelt. Üblicherweise finden seine Premieren in seiner Heimatstadt Köln statt, doch diese Premiere feiere er „in der Stadt, wo ich mich am wohlsten fühle“.

„Ab 50 hast du Nachtschicht...“

Das Herz der Zuschauer im ausverkauften Theater am Aegi hat der Spontanitäts-Experte damit sofort erobert. Auch Kollegen, Freunde und Wegbereiter wie Desimo, Chris Tallund Comedylegende Bastian Pastewka sind gekommen, um Korf mit seinem brandneuen Programm „… denn er weiß nicht, was er tut“ zu feiern. Und es wird sich zeigen: Dieser Herr weiß ganz genau, was er da tut.

Die Bühne auf und ab tigernd erzählt Korf von den Tücken eines Nobelrestaurant-Besuchs, eines Mallorca-Urlaubs nebst Ausflug zum und ins Meer sowie den Querelen des Älterwerdens. „Ab 50 hast du Nachtschicht, mit drei bis vier Einsätzen pro Nacht“.

Selfies mit „Vierfach-Kinn“

Wer Sascha Korf kennt, weiß, dass ein Sitzplatz in den ersten Reihen durchaus ein gewisses Zielscheiben-Potenzial birgt. Wortgewaltig und mit hoher Improvisationskunst pickt er sich Gäste heraus, teilt aus, stichelt und piesackt – frech, manchmal ein bisschen böse, aber doch immer respektvoll. Er setzt Ehepaare wieder zusammen, spielt Teenie-Herzblatt, schießt Polaroidkamera-Selfies mit Fan und „Vierfach-Kinn“ und deckt ganz zufällig schräge Personenkonstellationen innerhalb seines Publikums auf.

Nichts bleibt unbemerkt, nichts bleibt unkommentiert. Meistens jedoch wirkt er wie ein Gastgeber, der gefühlt jeden einzelnen seiner Gäste mit einem herzlichen „Hallo, meine Liebe!“ und Small Talk willkommen heißt.

Er war noch niemals in New York

Den Komiker und Improvisateur dabei nicht liebreizend zu finden, ist nahezu unmöglich. „Ich könnt’ euch alle mit nach Hause nehmen!”, gesteht Korf gerührt. Die Sympathie beruht sichtlich auf Gegenseitigkeit.

Zum Abschluss zeigt Korf mit einer pantomimischen Interpretation von „Ich war noch niemals in New York“, welche Bildgewalt und welche grandiosen clonwnesken Fähigkeiten in ihm stecken. Vollkommen überwältigt, mit Tränen in den Augen lässt der Komiker ungläubig seinen Blick über die stehenden Ovationen schweifen. „Ich hätte mir keine schönere Premiere vorstellen können“, sagt er. Die Zuschauer im Theater am Aegi auch nicht.

Von Aline Westphal