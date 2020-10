Hannover geht leer aus: Chemnitz wird Kulturhauptstadt

Hannover

Nicht geschafft: Hannover wird keine „Europäische Kulturhauptstadt 2025“. Den Titel holt sich Chemnitz und setzte sich außerdem gegen Magdeburg, Hildesheim und Nürnberg durch. Die Jury Die Bekanntgabe der Jury der Kulturstiftung der Länder erfolgte um 13.28 Uhr im Stream.

Mit Macher-Mentalität

Chemnitz hat mit Macher-Mentalität gepunktet: „Wir wollen all die Leute und Orte sichtbar machen, die man nicht sieht und damit auch ein Chemnitz, das in Europa – noch – keiner auf dem Schirm hat“, so Jenny Zichner vom Bewerbungsteam. Mit kulturellen Mitteln Gräben überwinden, wieder miteinander ins Gespräch kommen, eine aktive und demokratische Stadtgesellschaft werden – das sind hier die Ziele, mit dem die Stadt überzeugt hat. Chemnitz war vor zwei Jahren tagelang im Ausnahmezustand gewesen, nachdem Daniel H. am Rande des Stadtfests von einem Asylbewerber erstochen worden war. Brachliegende Flächen und leerstehende Häuser, Leerstellen und Defizite sollen die Jury überzeugen, der Stadt durch den Titel einen wertvollen Entwicklungsschub zu geben.

Und das ist auch, was die Jury für die Kulturhauptstadt in den vergangenen Jahren immer wichtiger wurde. Welche Stadt kann gefördert werden auf dem Weg zu mehr europäischen Werten. Wo sind hier Defizite – und über die verfügt Chemnitz ohne Frage.

Kunst-Konzept hat nicht überzeugt

Schade. Hannovers Konzept, europäische Werte mit konsequent künstlerischen Mitteln darzustellen, ist nicht aufgegangen. Hannover hatte sich in einem spannenden Wettbewerb mit künstlerisch gestalteten Bid Books, mit Performances im Ihmezentrum und auf der Raschplatzhochstraße präsentiert, was die Jury in dieser Form nicht überzeugt hat.

Entschieden wurde auf der Basis von zwei Bid Books, eine wegen Corona nur virtuellen Städtebesuchs durch die Jury und einer ebenfalls nur virtuellen Präsentation der Stadt vor der Jury in Berlin. Und bei diesem virtuellen Jury-Besuch ließ Hannover es richtig krachen. „Normalität ist keine Option“, heißt das Manifest. Hauptdrehort war das Ihme-Zentrum, dieser heruntergekommene Hochhauskomplex. An der Präsentation waren Künstler der freien Szene genauso wie Sänger der Staatsoper beteiligt.

Volles Risiko ohne Wirkung

„Wir sind voll ins Risiko gegangen und noch einmal über uns hinausgewachsen“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).Was nicht reichte: Hannover versuchte im Bewerbungsverfahren konsequent mit Kreativität zu punkten. Schon das erste Bewerbungsbuch war ein Roman.

Die Entscheidung der zehnköpfigen Jury basierte auf der Vorlage zweier Bewerbungsbücher, eines digitalen Stadtbesuchs und einer finalen digitalen Präsentation der Kommunen. Wer welche Stimmen bekommen hat und wie knapp die Abstimmung ausgefallen sein könnte, bleibt vertraulich. Die Jury trägt nun gemeinsam die Entscheidung.

Deutschland hat zeitgleich zusammen mit Slowenien die Chance, eine Kulturhauptstadt zu präsentieren. Die offizielle Ernennung erfolgt durch die Kultusministerkonferenz, die sich nach der Empfehlung der Jury richtet.

Von Henning Queren